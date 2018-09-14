 Незаконная АЗС, через которую реализовывали топливо сомнительного происхождения, ликвидирована во Львовской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено, что на территории одного из городов районного значения местный житель организовал незаконную деятельность подпольной АЗС, через которую осуществлял реализацию неучтенных подакцизных товаров (горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов) сомнительного происхождения без соответствующих разрешительных документов.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты: автозаправочный комплекс ориентировочной стоимостью 150 тыс. грн и дизельное топливо, которое хранилось в резервуаре емкостью 20 тонн, ориентировочной стоимостью 600 тыс. грн.









По данному факту в отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.