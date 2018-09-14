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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (257) Львовщина (1506) налоговая милиция (1324) ГФС (2770)

 Незаконная АЗС, через которую реализовывали топливо сомнительного происхождения, ликвидирована во Львовской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области пресекли деятельность незаконного АЗС, которая работала на территории одного из районных центров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено, что на территории одного из городов районного значения местный житель организовал незаконную деятельность подпольной АЗС, через которую осуществлял реализацию неучтенных подакцизных товаров (горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов) сомнительного происхождения без соответствующих разрешительных документов.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты: автозаправочный комплекс ориентировочной стоимостью 150 тыс. грн и дизельное топливо, которое хранилось в резервуаре емкостью 20 тонн, ориентировочной стоимостью 600 тыс. грн.

Незаконная АЗС, через которую реализовывали топливо сомнительного происхождения, ликвидирована во Львовской области 01
Незаконная АЗС, через которую реализовывали топливо сомнительного происхождения, ликвидирована во Львовской области 02
Незаконная АЗС, через которую реализовывали топливо сомнительного происхождения, ликвидирована во Львовской области 03
Незаконная АЗС, через которую реализовывали топливо сомнительного происхождения, ликвидирована во Львовской области 04

По данному факту в отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/p3086253
 
 
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Не поделился? Потому как иных слов у меня не находится. Стоит цистерна с аппаратом чуть ли не посреди поля, а ее только сейчас заметили?
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Вот-вот. Мне, как простому гражданину, даже поставить это оборудование не дали бы. Не то, что работать...
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Ну, дык, как и с игровыми автоматами. ПыСы. Вспомнилось, как гопнечки ограбили, так менты назвали "компьютерным клубом", а как сами - "незаконное игровое заведение".
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Ликвидированная налоговая мусарня наносит ответный удар.
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Поздоровляю всіх мовчазних водіїв з очередним здорощенням палива.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНезаконная АЗС, через которую реализовывали топливо сомнительного происхождения, ликвидирована во Львовской области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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