 Предприятие, которое уклонилось от уплаты 4,7 млн НДС, разоблачено на Ивано-Франковщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины было установлено, что должностные лица компании, основным видом деятельности которой является оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами, в течение 2016-2018 годов осуществляли реализацию товаров без отражения в бухгалтерском учете. В результате таких действий фигуранты уклонились от уплаты 4,7 млн грн НДС.

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На основании постановлений суда проведен ряд обысков в офисных, складских, хозяйственных помещениях компании, а также в сети АЗС, принадлежащей ей.

По результатам обысков изъяты и переданы на ответственное хранение 7,5 тонны бензина, 2,2 тонны дизельного топлива, 1,9 тонны моторного масла общей ориентировочной стоимостью 540 тыс. грн, а также автомобиль ГАЗ-53, 2 топливно-распределительные колонки, 4 металлические емкости объемом 10 куб. м., наличные средства, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерную и другую технику.





Продолжается следствие.