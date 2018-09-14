EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Общество, Фоторепортаж
  769  0
Все про:налоги (2479) налоговая милиция (1324) НДС (287) ГФС (2770) Ивано-Франковская область (301)

 Предприятие, которое уклонилось от уплаты 4,7 млн НДС, разоблачено на Ивано-Франковщине. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской области разоблачили предприятие, занимающееся оптовой торговлей топливом, должностные лица которого умышленно уклонились от уплаты НДС в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины было установлено, что должностные лица компании, основным видом деятельности которой является оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами, в течение 2016-2018 годов осуществляли реализацию товаров без отражения в бухгалтерском учете. В результате таких действий фигуранты уклонились от уплаты 4,7 млн грн НДС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Львове изъята крупная партия вина иностранного производства, ввезенного в Украину без уплаты налогов и таможенных платежей. ФОТО

На основании постановлений суда проведен ряд обысков в офисных, складских, хозяйственных помещениях компании, а также в сети АЗС, принадлежащей ей.

По результатам обысков изъяты и переданы на ответственное хранение 7,5 тонны бензина, 2,2 тонны дизельного топлива, 1,9 тонны моторного масла общей ориентировочной стоимостью 540 тыс. грн, а также автомобиль ГАЗ-53, 2 топливно-распределительные колонки, 4 металлические емкости объемом 10 куб. м., наличные средства, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерную и другую технику.

Предприятие, которое уклонилось от уплаты 4,7 млн НДС, разоблачено на Ивано-Франковщине 01
Предприятие, которое уклонилось от уплаты 4,7 млн НДС, разоблачено на Ивано-Франковщине 02

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3086252
 
 
VEhrNGRrdzVRemt3VEVSUmRUbERLekJNVUZGMVNIcFJibVJEVlRCTFJqZ3dURE5SYzA1RE56Qk1OMUZ6T1VNck1FeE1VWE5PUjFCSlRrTTRNRXhxVVhVNVF6UXdXV0pSZFU1SFVHWk9RMVF3UzFSUmIxaDZVVzFPUTNrd1RFUlJkbVJESzB4a1Eyc3dXVVJSYzA1RE9UQk1jbEYyZEVONU1GbElVWFYwUTNjd1dUaG5NRXczVVhOa1F6Y3dURVJTWjJSSFF6QlpkejA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоОбществоПредприятие, которое уклонилось от уплаты 4,7 млн НДС, разоблачено на Ивано-Франковщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх