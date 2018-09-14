 Во Львове изъята крупная партия вина иностранного производства, ввезенного в Украину без уплаты налогов и таможенных платежей. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины было установлено, что в складских помещениях в г. Львов осуществляется накопление и хранение крупных партий несертифицированных ликероводочных изделий иностранного производства, ввезенных на территорию Украины измельченными партиями без уплаты налогов и таможенных платежей.

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В дальнейшем продукцию продавали потребителю через розничную сеть и Интернет-магазины.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение вино иностранного производства известной торговой марки в количестве 13 тыс. 110 бутылок емкостью 0,75 литров каждая, без документов (сертификатов соответствия, налоговых накладных, ТТН, ГТД и т.п.).

Общая ориентировочная стоимость изъятого составляет 2 млн. грн.