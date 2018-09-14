 Во Львове изъята крупная партия вина иностранного производства, ввезенного в Украину без уплаты налогов и таможенных платежей. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины было установлено, что в складских помещениях в г. Львов осуществляется накопление и хранение крупных партий несертифицированных ликероводочных изделий иностранного производства, ввезенных на территорию Украины измельченными партиями без уплаты налогов и таможенных платежей.
В дальнейшем продукцию продавали потребителю через розничную сеть и Интернет-магазины.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение вино иностранного производства известной торговой марки в количестве 13 тыс. 110 бутылок емкостью 0,75 литров каждая, без документов (сертификатов соответствия, налоговых накладных, ТТН, ГТД и т.п.).
Общая ориентировочная стоимость изъятого составляет 2 млн. грн.
это илитка пошла как наша политическая
че, 1 0.75 стоит ок. 150 грн.? еще и без платежей и прочего счастья?
Я вот вижу что в картонках за литр дерьма(реально не вино) 42 грн. И то цена прыгала чет на 5 грн. разово. было чет 32, или 27 еще раньше. Правда вроде Крысм, сухое дерьмо.
Нас за скот держат раз такое продают и даже прорываются....(читает историю УНР), ээээ, че крутое вино задержали? злобчинна правительствлада!!11
худобе значит - говно, а тех кто не поделился, к ответу? Ну и побоку, я вот верю что Бисус Дристос мне сделает сейчас вина столько что Путин икры так не видел. мммм(молится и лижет трупы сушенные, занюхивая бладаном)