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Все про:вино (92) Львов (3286) ГФС (2770)

 Во Львове изъята крупная партия вина иностранного производства, ввезенного в Украину без уплаты налогов и таможенных платежей. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области изъяли из незаконного оборота крупную партию несертифицированного вина иностранного производства, ввезенного в Украину без уплаты налогов и таможенных платежей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины было установлено, что в складских помещениях в г. Львов осуществляется накопление и хранение крупных партий несертифицированных ликероводочных изделий иностранного производства, ввезенных на территорию Украины измельченными партиями без уплаты налогов и таможенных платежей.

Во Львове изъята крупная партия вина иностранного производства, ввезенного в Украину без уплаты налогов и таможенных платежей 01

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Во Львове изъята крупная партия вина иностранного производства, ввезенного в Украину без уплаты налогов и таможенных платежей 02
Во Львове изъята крупная партия вина иностранного производства, ввезенного в Украину без уплаты налогов и таможенных платежей 03
В дальнейшем продукцию продавали потребителю через розничную сеть и Интернет-магазины.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение вино иностранного производства известной торговой марки в количестве 13 тыс. 110 бутылок емкостью 0,75 литров каждая, без документов (сертификатов соответствия, налоговых накладных, ТТН, ГТД и т.п.).

Общая ориентировочная стоимость изъятого составляет 2 млн. грн.

Во Львове изъята крупная партия вина иностранного производства, ввезенного в Украину без уплаты налогов и таможенных платежей 04

Источник: https://censor.net.ua/p3086245
 
 
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ГУ ГФС во Львове надо срочно связаться с ГУ ГФС в Харькове. И нескучная пятница обеспечена!!!
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это шо за шмурдяк голимый? Во Львове изъята крупная партия вина иностранного производства, ввезенного в Украину без уплаты налогов и таможенных платежей - Цензор.НЕТ 1174
это илитка пошла как наша политическая Во Львове изъята крупная партия вина иностранного производства, ввезенного в Украину без уплаты налогов и таможенных платежей - Цензор.НЕТ 9551
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1 несчастная фура это уже крупная партия шмурдяка Во Львове изъята крупная партия вина иностранного производства, ввезенного в Украину без уплаты налогов и таможенных платежей - Цензор.НЕТ 423 интересно с какой подворотни его набрали
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чет впадлу считать
че, 1 0.75 стоит ок. 150 грн.? еще и без платежей и прочего счастья?
Я вот вижу что в картонках за литр дерьма(реально не вино) 42 грн. И то цена прыгала чет на 5 грн. разово. было чет 32, или 27 еще раньше. Правда вроде Крысм, сухое дерьмо.
Нас за скот держат раз такое продают и даже прорываются....(читает историю УНР), ээээ, че крутое вино задержали? злобчинна правительствлада!!11
худобе значит - говно, а тех кто не поделился, к ответу? Ну и побоку, я вот верю что Бисус Дристос мне сделает сейчас вина столько что Путин икры так не видел. мммм(молится и лижет трупы сушенные, занюхивая бладаном)
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаВо Львове изъята крупная партия вина иностранного производства, ввезенного в Украину без уплаты налогов и таможенных платежей. ФОТО
 
 
 
 
 
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