 "Нас интересовали исключительно ваши шпили": ведущие британские газеты об интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей. ФОТОрепортаж

Соответствующие фото передовиц ведущих британских печатных изданий опубликовал в своем ЖЖ известный российский журналист, блогер и писатель Андрей Мальгин, передает Цензор.НЕТ.
The Times. The Guardian - Британское правительство назвало интервью с подозреваемыми в отравлении Скрипалей откровенной ложью.
The Independent - Россияне подозреваемые в отравлении Скрипалей о своем визите в Солсбери: Пара "порядочных парней" приехали посмотреть собор.
The Daily Express - Отравители? Да ни в коем случае! Мы только хотели полюбоваться знаменитым шпилем Солсберецкого собора.
Metro- Нас интересовали исключительно ваши шпили.
The Daily Telegraph - Тереза Мэй: отрицание россиянами причастности к отравлению в Солсбери - издевка над Британской разведкой.
Ранее сообщалось, что Петров и Боширов рассказали о своей поездке в Солсбери.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.
Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.
британцы оборжались)) тонкий английский юмор.. "шпили" звучат как куи.. сорри за прямоту))
Источник: https://censor.net.ua/p3086243
Британцам бы не помешало зеркально применить тактику Роиси. Разместить статью "Российские шпионы в прямом эфире признались, что под видом посещения достопримечательностей и нетрадиционных отношений совершили химическую атаку в Солсбери".
(любит он выставлять на всеобщее посмешище тех, кто провалил его планы и не оправдла его надежды)
с последующей утилизацией где нибудь в Сирии ...
Кокой шеф...такие и подчиненные!
британцам над вспомнить опыт Второй мировой, когда они валили гестаповскую агентуру без суда и следствия
скорей всего так и случится
и счет будет далеко не в пользу кацапов