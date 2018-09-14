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 Фоторепортаж, За рубежом
  2007  19
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 "Нас интересовали исключительно ваши шпили": ведущие британские газеты об интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей. ФОТОрепортаж

Ведущие британские печатные издания вышли с материалами на первых страницах об интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Соответствующие фото передовиц ведущих британских печатных изданий опубликовал в своем ЖЖ известный российский журналист, блогер и писатель Андрей Мальгин, передает Цензор.НЕТ.

Нас интересовали исключительно ваши шпили: ведущие британские газеты об интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей 01

The Times. The Guardian - Британское правительство назвало интервью с подозреваемыми в отравлении Скрипалей откровенной ложью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Все британские газеты вышли с портретами российских убийц - офицеров ГРУ ВС РФ. ФОТОрепортаж

Нас интересовали исключительно ваши шпили: ведущие британские газеты об интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей 02

The Independent - Россияне подозреваемые в отравлении Скрипалей о своем визите в Солсбери: Пара "порядочных парней" приехали посмотреть собор.

The Daily Express - Отравители? Да ни в коем случае! Мы только хотели полюбоваться знаменитым шпилем Солсберецкого собора.

Нас интересовали исключительно ваши шпили: ведущие британские газеты об интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей 03

Metro- Нас интересовали исключительно ваши шпили.

The Daily Telegraph - Тереза Мэй: отрицание россиянами причастности к отравлению в Солсбери - издевка над Британской разведкой.

Ранее сообщалось, что Петров и Боширов рассказали о своей поездке в Солсбери.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.

Источник: https://censor.net.ua/p3086243
 
 
 Топ комментарии
 
Армянская проститутка была неубедительна походу...
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Будут теперь друг с другом шпили-вили. Два идиота. Квалификация кацапгру просто радует.
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ху№ло подверг этих двоих неудачников всеобщему позору, в виде данного интервью
(любит он выставлять на всеобщее посмешище тех, кто провалил его планы и не оправдла его надежды)
с последующей утилизацией где нибудь в Сирии ...
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такие интеллектуальные рожи на фото,любители шпилей
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Metro- Нас интересовали исключительно ваши шпили.(c)

британцы оборжались)) тонкий английский юмор.. "шпили" звучат как куи.. сорри за прямоту))
Источник: https://censor.net.ua/p3086243
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Армянская проститутка была неубедительна походу...
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Так у кацапов стопудово сейчас основная цель - информационный мусор. Как и с боингом будут генерить кучу спама, которым будут завалены СМИ.

Британцам бы не помешало зеркально применить тактику Роиси. Разместить статью "Российские шпионы в прямом эфире признались, что под видом посещения достопримечательностей и нетрадиционных отношений совершили химическую атаку в Солсбери".
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Будут теперь друг с другом шпили-вили. Два идиота. Квалификация кацапгру просто радует.
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ху№ло подверг этих двоих неудачников всеобщему позору, в виде данного интервью
(любит он выставлять на всеобщее посмешище тех, кто провалил его планы и не оправдла его надежды)
с последующей утилизацией где нибудь в Сирии ...
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Вот взял и раскрыл секретные псевдонимы Петрова и Васечкина.
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Редакторы цензора плохо знают английский.. заголовок газеты "Metro" переводится: "Только для ваших шпилей". Это аналогия с фильмом про Дж.Бонда "For your eyes only" (только для ваших глаз)
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тут тонкий британский юмор.. мол, они приехали отведать "английских шпилей"))
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Все люди как свечи… одни горят, других - в жопу! © Фаина Раневская
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раска фєдєраска пєдрілки... На що тільки не йдуть козломорді, щоб відмазатись від того лайна, з якого вони зліплені.
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что касается кацапских шпионов и диверсантов
британцам над вспомнить опыт Второй мировой, когда они валили гестаповскую агентуру без суда и следствия
скорей всего так и случится
и счет будет далеко не в пользу кацапов
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В Великобритании поняли, не так страшны европейские геи, как рюские пидоры, шпили вили.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Нас интересовали исключительно ваши шпили": ведущие британские газеты об интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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