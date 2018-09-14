 С воином 58-й ОМПБр Ярославом Бугаевским, умершим в госпитале от полученного на Донбассе ранения, простились в Шостке. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 14 сентября, в городе Шостка Сумской области состоялось прощание с 20-летним Ярославом Викторовичем Бугаевским, разведчиком, номером расчета 13-го отдельного мотопехотного батальона "Чернигов-1" 58-й отдельной мотопехотной бригады, который 11 сентября в районе города Майорск Донецкой области получил смертельного ранения во время минометного обстрела наших позиций. Военнослужащий был эвакуированы в госпиталь, в котором он 12 сентября ночью умер от множественных осколочных ранений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинский воин Ярослав Бугаевский умер от ран полученных во время обстрела на Горловском направлении. ФОТО

Ярослав Бугаевский родился 11.04.1998 года в Шостке. После окончания школы №12, поступил в Шосткинский химико-технологический колледж, но обучение не закончил, подписав с ВСУ контракт. Также был воспитанником Шосткинского городского детско-юношеского клуба физической подготовки "Патриот", имел коричневый пояс по айкибудо.

Похоронили Героя на Лазаревском кладбище Шостки. У него остались мать и трое братьев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: С воином 36-й ОБрМП Сергеем Платоновым простились в Одессе. ФОТОрепортаж

Ярослав Бугаевский











Фото: shostka-news