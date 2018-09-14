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 С воином 58-й ОМПБр Ярославом Бугаевским, умершим в госпитале от полученного на Донбассе ранения, простились в Шостке. ФОТОрепортаж

Военнослужащий 13-го отдельного мотопехотного батальона "Чернигов-1" 58-й отдельной мотопехотной бригады Ярослав Бугаевский умер 12 сентября в госпитале в результате ранения, полученного 11 сентября в районе города Майорск Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 14 сентября, в городе Шостка Сумской области состоялось прощание с 20-летним Ярославом Викторовичем Бугаевским, разведчиком, номером расчета 13-го отдельного мотопехотного батальона "Чернигов-1" 58-й отдельной мотопехотной бригады, который 11 сентября в районе города Майорск Донецкой области получил смертельного ранения во время минометного обстрела наших позиций. Военнослужащий был эвакуированы в госпиталь, в котором он 12 сентября ночью умер от множественных осколочных ранений.

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Ярослав Бугаевский родился 11.04.1998 года в Шостке. После окончания школы №12, поступил в Шосткинский химико-технологический колледж, но обучение не закончил, подписав с ВСУ контракт. Также был воспитанником Шосткинского городского детско-юношеского клуба физической подготовки "Патриот", имел коричневый пояс по айкибудо.

Похоронили Героя на Лазаревском кладбище Шостки. У него остались мать и трое братьев.

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С воином 58-й ОМПБр Ярославом Бугаевским, умершим в госпитале от полученного на Донбассе ранения, простились в Шостке 01

Ярослав Бугаевский

С воином 58-й ОМПБр Ярославом Бугаевским, умершим в госпитале от полученного на Донбассе ранения, простились в Шостке 02
С воином 58-й ОМПБр Ярославом Бугаевским, умершим в госпитале от полученного на Донбассе ранения, простились в Шостке 03
С воином 58-й ОМПБр Ярославом Бугаевским, умершим в госпитале от полученного на Донбассе ранения, простились в Шостке 04
С воином 58-й ОМПБр Ярославом Бугаевским, умершим в госпитале от полученного на Донбассе ранения, простились в Шостке 05
С воином 58-й ОМПБр Ярославом Бугаевским, умершим в госпитале от полученного на Донбассе ранения, простились в Шостке 06

Фото: shostka-news

Источник: https://censor.net.ua/p3086240
 
 
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Цензор.НЕТФотоОбществоС воином 58-й ОМПБр Ярославом Бугаевским, умершим в госпитале от полученного на Донбассе ранения, простились в Шостке. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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