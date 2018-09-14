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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1324) табак (163) Харьков (4000) ГФС (2770)

 Партия незаконно ввезенного в Украину табака для кальянов, стоимостью более 7,2 млн грн, изъята в Харькове. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области совместно с сотрудниками Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области изъяли из незаконного оборота крупную партию подакцизной продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 190 УК Украины было установлено, что местный предприниматель осуществляет хранение и реализацию незаконно ввезенного на таможенную территорию Украины табака для кальянов.

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Продавал табакон через одну из торговых сетей г. Харькова, Интернет и одно из мобильных приложений, используя для доставки услуги курьерских служб.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты около 2,2 тонны табака для кальянов в ассортименте, общей стоимостью более 7,2 млн грн.

Партия незаконно ввезенного в Украину табака для кальянов, стоимостью более 7,2 млн грн, изъята в Харькове 01
Партия незаконно ввезенного в Украину табака для кальянов, стоимостью более 7,2 млн грн, изъята в Харькове 02
Партия незаконно ввезенного в Украину табака для кальянов, стоимостью более 7,2 млн грн, изъята в Харькове 03
Партия незаконно ввезенного в Украину табака для кальянов, стоимостью более 7,2 млн грн, изъята в Харькове 04

Проводится следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3086236
 
 
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Надеюсь таможенников которые пропустили этот контрабандный табак арестуют... Партия незаконно ввезенного в Украину табака для кальянов, стоимостью более 7,2 млн грн, изъята в Харькове - Цензор.НЕТ 8456
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Да, удивительно. Две тонны табака таможня не увидела. Зато под юбкой на днях у женщины смартфоны конфисковали..Таможня дает добро.
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Все. Харьковские налоговики долго обкуренные будут.
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они уже и так - такое несут шо лсд не менее Партия незаконно ввезенного в Украину табака для кальянов, стоимостью более 7,2 млн грн, изъята в Харькове - Цензор.НЕТ 2472
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и где-то на Земле в Харькове плачет безутешный кальян... Партію незаконно ввезеного в Україну тютюну для кальянів, вартістю понад 7,2 млн грн, вилучено в Харкові - Цензор.НЕТ 1458
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Цензор.НЕТФотоОбществоПартия незаконно ввезенного в Украину табака для кальянов, стоимостью более 7,2 млн грн, изъята в Харькове. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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