 Партия незаконно ввезенного в Украину табака для кальянов, стоимостью более 7,2 млн грн, изъята в Харькове. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2018", "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 190 УК Украины было установлено, что местный предприниматель осуществляет хранение и реализацию незаконно ввезенного на таможенную территорию Украины табака для кальянов.

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Продавал табакон через одну из торговых сетей г. Харькова, Интернет и одно из мобильных приложений, используя для доставки услуги курьерских служб.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты около 2,2 тонны табака для кальянов в ассортименте, общей стоимостью более 7,2 млн грн.









Проводится следствие.