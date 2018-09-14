 "Половину БТРа и полшлема бойца вода съела": начальник Генштаба Муженко выставил фотошоп вместо фотографии настоящих маневров на Азовском море. СКРИНШОТЫ

Об этом на своей странице в Facebook написал военный репортер Kyiv Post Илья Пономаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Пресвятой Джон Першинг, что это вообще такое? В Генштабе кончился фотошоп и они там теперь вмазываются Paint'ом? Кто выложил это позорище?" - написал он, опубликовав скриншот поста Муженко в Facebook об учениях ВСУ на берегу Азовского моря.
Позже в Генштабе сменили фотографию.
"Свои madskillz не фотошопе они замазывают)) Но скриншоты помнят все!" - отметил Пономаренко.
В комментариях пользователи отметили, что вся картинка нарисована в фотошопе.
что такое Exif данные, Как найти информацию по фотографии (я уже еще одну сцылку тебе даю) и будешь сам легко фотофейки определять. может тебя в минобороны художником возьмут, будешь самым грамотных там))
Глаза ребёнку тут явно прифотошопили
фото сделано 2018:02:05 15:09:16
обработано в Adobe Photoshop CC 2015 (Windows) 2018:02:05 18:56:57
1.9 мегапиксель
взято с англоязічніх сайтов, продвигалось по ключевым словам
АААААААААААААААААААААААААААААААААаааааааа
Это, что бы врага ввести в заблуждение.
Представленное Муженком фото сделано в 2009 году
Profile Date Time2009:03:27 21:36:3
І от цікаво, чому тут пишуть цю дурню, а не пишуть про, скажімо, таке:
"Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины в споре с Россией по так называемому «долгу Януковича» - долгам за еврооблигации на сумму 3 млрд долларов.
Об этом сообщает ВВС.
«Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение иск России о взыскании задолженности по евробондам, предоставленных Киеву в декабре 2013 года», - отмечается в сообщении. Это значит, что теперь Высокому суду Лондона придется рассматриваться дело не по ускоренной, а по полной процедуре.
Суд также решил, что Украина имеет право выдвигать аргументы в свою защиту, касающиеся принуждения к сделке. Именно по этому пункту Украина и выиграла апелляцию. Фактически, это отвергает вариант рассмотрения дела как сугубо коммерческой и открывает дорогу к политическому процессу, на котором Киев может выдвинуть аргументы относительно аннексии Крыма и участия России в конфликте на востоке Украины.
Напомним, что в феврале 2016 года компания The Law Debenture Trust Corporation PLC подала иск против Украины в Высокий суд Англии и Уэльса по долгу в 3 млрд долларов самих евробондов, а также 75 млн долларов набежавших процентов. Вернуть их нужно было в 2015 году, однако к тому времени в Украине уже действовал запрет на выплаты государству-агрессору.
Высокий суд Лондона в марте не признал обоснованность аргументов Украины по делу о «долге Януковича», после чего Минфин Украины подал апелляцию.
Россия сейчас хорохорится и надеется, что в этот раз Высокий суд Лондона примет «объективное решение». Украина тоже уверена, что Лондон примет объективное решение, проглядывая на досуге хоум-видео о приключениях двух российских туристов в Солсбери в поисках шпиля."
Побільше "зради", а як нема, то слід її придумати!
людипорохоботы еще имеют наглость ржать над фотошопами кацапскимх генералов...
Навчання пройшли? - Пройшли...БІйці бігали...їздили...стріляли ....досвід отримали....а те що фото....ну ...буває......краще хай погано фотошоплять, а би стріляли гарно....і москалів били.......капец ...новини ....тіпа в нас в країні інших важливих новин немає......."у Муженка фотошоп не той...капец...терміново владу міняти ....."...."зрада.." ....."нас всіх тримають за дибілів...."
Та люди що з вами?...
Інформаціна війна - це 50% перемоги.
І коли сидять телепні в генштабі, це не дуже надихае і дае приводи ворогам.
Але ж критика теж потрібна, щоб усвідомлювали свої помилки.