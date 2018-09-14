 "Половину БТРа и полшлема бойца вода съела": начальник Генштаба Муженко выставил фотошоп вместо фотографии настоящих маневров на Азовском море. СКРИНШОТЫ

Об этом на своей странице в Facebook написал военный репортер Kyiv Post Илья Пономаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Пресвятой Джон Першинг, что это вообще такое? В Генштабе кончился фотошоп и они там теперь вмазываются Paint'ом? Кто выложил это позорище?" - написал он, опубликовав скриншот поста Муженко в Facebook об учениях ВСУ на берегу Азовского моря.

Позже в Генштабе сменили фотографию.

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"Свои madskillz не фотошопе они замазывают)) Но скриншоты помнят все!" - отметил Пономаренко.

В комментариях пользователи отметили, что вся картинка нарисована в фотошопе.