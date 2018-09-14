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Все про:Азовское море (203) Генштаб ВС (890) учения (1858) Муженко (281)

 "Половину БТРа и полшлема бойца вода съела": начальник Генштаба Муженко выставил фотошоп вместо фотографии настоящих маневров на Азовском море. СКРИНШОТЫ

На фото, которое иллюстрирует совместные учения морской пехоты, армейской авиации и артиллерии ВСУ на побережье Азовского моря, вода с помощью графического редактора "уничтожила" половину бронетранспортера и часть головы одного из бойцов.

Об этом на своей странице в Facebook написал военный репортер Kyiv Post Илья Пономаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Украинские ВВС показали, как авиация готовится отбивать возможную атаку на Приазовье. ВИДЕО

"Пресвятой Джон Першинг, что это вообще такое? В Генштабе кончился фотошоп и они там теперь вмазываются Paint'ом? Кто выложил это позорище?" - написал он, опубликовав скриншот поста Муженко в Facebook об учениях ВСУ на берегу Азовского моря.

Половину БТРа и полшлема бойца вода съела: начальник Генштаба Муженко выставил фотошоп вместо фотографии настоящих маневров на Азовском море 01

Позже в Генштабе сменили фотографию. 

Половину БТРа и полшлема бойца вода съела: начальник Генштаба Муженко выставил фотошоп вместо фотографии настоящих маневров на Азовском море 02

Также смотрите: Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко. ФОТОрепортаж

"Свои madskillz не фотошопе они замазывают)) Но скриншоты помнят все!" - отметил Пономаренко.

В комментариях пользователи отметили, что вся картинка нарисована в фотошопе.

Половину БТРа и полшлема бойца вода съела: начальник Генштаба Муженко выставил фотошоп вместо фотографии настоящих маневров на Азовском море 03

Источник: https://censor.net.ua/p3086223
 
 
 Топ комментарии
 
Зрада не зрада, але інтелектуальний рівень працівників генштабу показує наочно.
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муженко сам фотошоп бесполезный
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А куда деваться, если я её нашел, когда искал - откуда зрада постит фотожабы на Порошенко?
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ну я тебе дал кучу ссылок. Плюс прогугли Что такое Exif цифрового фотоснимка,
что такое Exif данные, Как найти информацию по фотографии (я уже еще одну сцылку тебе даю) и будешь сам легко фотофейки определять. может тебя в минобороны художником возьмут, будешь самым грамотных там))
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Фотоаппарат Canon EOS 60D
фото сделано 2018:02:05 15:09:16
обработано в Adobe Photoshop CC 2015 (Windows) 2018:02:05 18:56:57
1.9 мегапиксель

взято с англоязічніх сайтов, продвигалось по ключевым словам
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Аааа, спасибки, спасибки(вставляет фото "куколок")....
АААААААААААААААААААААААААААААААААаааааааа
"Половину БТРа та півшолома бійця вода з'їла": начальник Генштабу Муженко виставив фотошоп замість фотографії справжніх маневрів на Азовському морі - Цензор.НЕТ 1327
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Бред. Фотография проходила сжатие(читай обработку) при загрузке Facebook, так что проверить с помощью этого сайта не возможно. Да и вообще работает он не корректно, загружал фото сделанные мною лично и на некоторых так же выделены объекты!
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песочек по цвету как-то очень мальдивский
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скорее всего закрасили то что видеть было не положено. иначе зачем вообще выкладывать
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не закрасили, а дорисовали чего не біло
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Хотя да - тени от солдат и техники видеть без допуска низзя...)))
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Точно, и отблески Солнца на воде тоже убрали...
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когда дорисовывают обычно цепляет лишний фон, а не наоборот, клоун!
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Вже б рогато-копитних під постріли намалювали б))
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Хорошо что у журнализда половину мозга сьесть невозможно. По причине его полного отсутствия.
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А чё не слышу от пороходыбилов возмущений на цензор шо "зачем раскрывать ваенгую тайну шоп кацап-тв над нами патишалося"?
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Никто не дает обещаний с такой легкостью, как тот ,который их никогда не выполнял и выполнять не собирается.
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це пздц, наши богоподобные кэривныки считают население дебилами, теперь точно как в рашке.
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чтобы пояснить куда уходят миллиарды от военного сбора
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Не вижу башен кремля на горизонте. Незачет,....... а может зрада?
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Так-то лучше. А то наш БТР сгоряча тоже рубанул.
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Останній атол ворога в Океані Мрій зруйновано!
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Ничего вы гражданские не понимаете.
Это, что бы врага ввести в заблуждение. "Половину БТРа та півшолома бійця вода з'їла": начальник Генштабу Муженко виставив фотошоп замість фотографії справжніх маневрів на Азовському морі - Цензор.НЕТ 4927
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Зрада. Влада фотошопом вбиває патріотів. Всі на майдан!
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Метаданные фото - это информация, полезная в обычном случае, но опасная для тех, кто хочет обеспечить себе максимальную анонимность. Так называемые EXIF данные имеются у каждой фотографии, вне зависимости от того, с какого устройства она была сделана. И они могут рассказать не только о параметрах фотоаппарата/смартфона, с которого была сделана фотография, но и многое другое. Дату создания, геолокацию, информацию о собственнике кадра и не только может узнать любой, потратив на это всего несколько минут.

Представленное Муженком фото сделано в 2009 году
Profile Date Time2009:03:27 21:36:3
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Ну просто он уже тогда знал, что предстоит война и готовил войска)))
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Брехливий головноторгуючий федьдмаршал муженку править за взірець
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А де гарантія, що скрін не відфотошоплений, що це не брехня, аби срач підняти? "Половину БТРа та півшолома бійця вода з'їла": начальник Генштабу Муженко виставив фотошоп замість фотографії справжніх маневрів на Азовському морі - Цензор.НЕТ 8851
І от цікаво, чому тут пишуть цю дурню, а не пишуть про, скажімо, таке:

"Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины в споре с Россией по так называемому «долгу Януковича» - долгам за еврооблигации на сумму 3 млрд долларов.
Об этом сообщает ВВС.
«Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение иск России о взыскании задолженности по евробондам, предоставленных Киеву в декабре 2013 года», - отмечается в сообщении. Это значит, что теперь Высокому суду Лондона придется рассматриваться дело не по ускоренной, а по полной процедуре.
Суд также решил, что Украина имеет право выдвигать аргументы в свою защиту, касающиеся принуждения к сделке. Именно по этому пункту Украина и выиграла апелляцию. Фактически, это отвергает вариант рассмотрения дела как сугубо коммерческой и открывает дорогу к политическому процессу, на котором Киев может выдвинуть аргументы относительно аннексии Крыма и участия России в конфликте на востоке Украины.
Напомним, что в феврале 2016 года компания The Law Debenture Trust Corporation PLC подала иск против Украины в Высокий суд Англии и Уэльса по долгу в 3 млрд долларов самих евробондов, а также 75 млн долларов набежавших процентов. Вернуть их нужно было в 2015 году, однако к тому времени в Украине уже действовал запрет на выплаты государству-агрессору.
Высокий суд Лондона в марте не признал обоснованность аргументов Украины по делу о «долге Януковича», после чего Минфин Украины подал апелляцию.
Россия сейчас хорохорится и надеется, что в этот раз Высокий суд Лондона примет «объективное решение». Украина тоже уверена, что Лондон примет объективное решение, проглядывая на досуге хоум-видео о приключениях двух российских туристов в Солсбери в поисках шпиля."
Побільше "зради", а як нема, то слід її придумати!
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Гарантія від муженка що фото справжнє!
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Срач на тему? Что муженко-ничтожество? Так это всем известно. Чего здесь поднимать?
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Фотошоп... пілять трагедія. Солдати реально бігали, БТРи реально їздили, гелікоптери реально літали (https://www.youtube.com/watch?v=gE7aKLAJjBE). Але все, шо дісталося до умів довбо..в - у Муженка фотошоп! Так хоч блок-схема, "Вася, напиши шо були навчання і картинку класну припиздяч", а професійність маневрів чи ще там шо потрібне нікого не цікавить же, правильно?
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е-ма-е, а если все фотки на сайте минобороны проверить... и эти люди порохоботы еще имеют наглость ржать над фотошопами кацапскимх генералов...
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твій фотошоп і вертоліт від муженка програма розпізнає як однакові))

"Половину БТРа та півшолома бійця вода з'їла": начальник Генштабу Муженко виставив фотошоп замість фотографії справжніх маневрів на Азовському морі - Цензор.НЕТ 8826
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Прикольно, пригодится для антифейков "Половину БТРа та півшолома бійця вода з'їла": начальник Генштабу Муженко виставив фотошоп замість фотографії справжніх маневрів на Азовському морі - Цензор.НЕТ 645
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Так может мужеложенко реально думает,что БТР так выглядит?
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Та чого це ви розкричалися.....Реально був прав Зеленський....(Слуга Народу -2) ...кричать зраду по поводу та без....
Навчання пройшли? - Пройшли...БІйці бігали...їздили...стріляли ....досвід отримали....а те що фото....ну ...буває......краще хай погано фотошоплять, а би стріляли гарно....і москалів били.......капец ...новини ....тіпа в нас в країні інших важливих новин немає......."у Муженка фотошоп не той...капец...терміново владу міняти ....."...."зрада.." ....."нас всіх тримають за дибілів...."
Та люди що з вами?...
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Пропаганда повинна теж добре "стріляти", і навіть влучніше ніж у бою.
Інформаціна війна - це 50% перемоги.
І коли сидять телепні в генштабі, це не дуже надихае і дае приводи ворогам.
Але ж критика теж потрібна, щоб усвідомлювали свої помилки.
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Когда первые мониторы и клавиатуры в войсках связи появились пришел хенерал смотреть боеготовность и написал ХУЙ...и говорит "ничего себе" и ушел "Половину БТРа та півшолома бійця вода з'їла": начальник Генштабу Муженко виставив фотошоп замість фотографії справжніх маневрів на Азовському морі - Цензор.НЕТ 9710
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значит маневров небыло но бабки генералы раздербанили
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новини подивись, там про ці навчання розповідають
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Навіщо стібатися над фоткою якщо люди там реально проводили навчання, бігали стріляли??? Чи вам би тільки відпрацювати свої гроші і постібатися з Муженка??? Ви хоч раз брали участь в чомусь подібному??? Розганяєте зраду на пустому місці.
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Цензор.НЕТФотоКурьезы"Половину БТРа и полшлема бойца вода съела": начальник Генштаба Муженко выставил фотошоп вместо фотографии настоящих маневров на Азовском море. СКРИНШОТЫ
 
 
 
 
 
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