 Рейтинги партий: "Батькивщина", "Слуга народа", "Гражданская позиция", БПП, "Оппоблок", "За життя", Радикальная партия, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и центром "Социс", передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам социсследования, среди украинцев, которые намерены принять участие в голосовании, 14,5% проголосовали бы за ВО "Батькивщина" (Ю.Тимошенко), 10% - за партию "Слуга народа" (В.Зеленский), 8% - за партию "Гражданская позиция" (А.Гриценко), 7,5% - за "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 7,3% - за партию "Оппозиционный блок" (Ю.Бойко), 5,2% - за партию "За життя" (В.Рабинович) и 5,2% - за Радикальную партию Олега Ляшко.

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Далее в рейтинге электоральных предпочтений украинцев идут Объединение "Самопомич" (А.Садовый) - 3,4%, ВО "Свобода" (О.Тягнибок) - 2,6%, Аграрная партия (В.Скоцик) - 1,2%. Остальные партии набирают менее 1% голосов.

Стоит отметить, что 29% опрошенных заявили, что пока не определились со своим выбором.

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Опрос проводился в период с 30 августа по 9 сентября 2018 г. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 10 005 респондентов.