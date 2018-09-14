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 Рейтинги партий: "Батькивщина", "Слуга народа", "Гражданская позиция", БПП, "Оппоблок", "За життя", Радикальная партия, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Проходной 5-процентный барьер на выборах в Верховную Раду могут преодолеть семь политических партий: ВО "Батькивщина", "Слуга народа", "Гражданская позиция", "Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Оппозиционный блок", "За життя" и Радикальная партия Олега Ляшко

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и центром "Социс", передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам социсследования, среди украинцев, которые намерены принять участие в голосовании, 14,5% проголосовали бы за ВО "Батькивщина" (Ю.Тимошенко), 10% - за партию "Слуга народа" (В.Зеленский), 8% - за партию "Гражданская позиция" (А.Гриценко), 7,5% - за "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 7,3% - за партию "Оппозиционный блок" (Ю.Бойко), 5,2% - за партию "За життя" (В.Рабинович) и 5,2% - за Радикальную партию Олега Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Гриценко, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Далее в рейтинге электоральных предпочтений украинцев идут Объединение "Самопомич" (А.Садовый) - 3,4%, ВО "Свобода" (О.Тягнибок) - 2,6%, Аграрная партия (В.Скоцик) - 1,2%. Остальные партии набирают менее 1% голосов.

Стоит отметить, что 29% опрошенных заявили, что пока не определились со своим выбором.

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Рейтинги партий: Батькивщина, Слуга народа, Гражданская позиция, БПП, Оппоблок, За життя, Радикальная партия, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова 01
Рейтинги партий: Батькивщина, Слуга народа, Гражданская позиция, БПП, Оппоблок, За життя, Радикальная партия, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова 02
Рейтинги партий: Батькивщина, Слуга народа, Гражданская позиция, БПП, Оппоблок, За життя, Радикальная партия, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова 03

Опрос проводился в период с 30 августа по 9 сентября 2018 г. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 10 005 респондентов.

Источник: https://censor.net.ua/p3086205
 
 
 Топ комментарии
 
Слуга народа это капец!! Вижу лохторату Укропа мало!
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Обое-рябое. Выпердыши ПР.
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У Йулі все по московітському шаблону. Не реальні люди, а ряджені, з кАманди.
Рейтинги партій: "Батьківщина", "Слуга народу", "Громадянська позиція", БПП, "Опоблок", "За життя", Радикальна партія, - опитування КМІС, СОЦІС і Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 2432

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Ну что сказать, из тех типо "партий" , которые имеют больше 5% и около того , я, могу понять всех , кто за них будет(возможно) голосовать, включая жопаблок и мудака бойко! НО! Курва!, я не могу понять одну муйню, а именно : кто является элехтаратам вадика Рабиновича? Хто? По приколу за него голосуют?, за гречук?, за фамилию?, как за еврея? (так там и так куда ни ткни, гы) . Может кто нибудь объяснит мне это феОмен? Ну есть жопаблок! для идиётаф, ну накуя этот вадик? Он бесит даже больше чем наталка фитренко и жопаблок вместе взятые! Шолом у хату!
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Уважаю Зеленского, а Лену Кравец почти люблю, но кто видел на этой планете хоть одного члена партии "Слуга народа" ? Здаётся мне, что этот "рейтинг" для не совсем умных людей...как может существовать партия которой нет в природе, а только в ушах ?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРейтинги партий: "Батькивщина", "Слуга народа", "Гражданская позиция", БПП, "Оппоблок", "За життя", Радикальная партия, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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