 Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Гриценко, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и центром "Социс".

Согласно данным опроса среди респондентов, которые намерены принимать учстие в выборах наибольшие президентские рейтинги имеют Юлия Тимошенко (12,9%), Петр Порошенко (8,4%), Владимир Зеленский (7,9%), Святослав Вакарчук (7,6%) и Анатолий Гриценко (7,5%). Далее за ними в президентском рейтинге идут Юрий Бойко (7,1%), Олег Ляшко (5,2%), Вадим Рабинович (4,3%) и Андрей Садовый (2,2%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переселенцы смогут проголосовать на выборах по упрощенной процедуре, - МинВОТ













Опрос проводился в период с 30 августа по 9 сентября 2018 г. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 10 005 респондентов.