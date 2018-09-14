 Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Гриценко, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и центром "Социс".
Согласно данным опроса среди респондентов, которые намерены принимать учстие в выборах наибольшие президентские рейтинги имеют Юлия Тимошенко (12,9%), Петр Порошенко (8,4%), Владимир Зеленский (7,9%), Святослав Вакарчук (7,6%) и Анатолий Гриценко (7,5%). Далее за ними в президентском рейтинге идут Юрий Бойко (7,1%), Олег Ляшко (5,2%), Вадим Рабинович (4,3%) и Андрей Садовый (2,2%).
Опрос проводился в период с 30 августа по 9 сентября 2018 г. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 10 005 респондентов.
У Києві в двох дитячих садках Святошинського району виявили гниле м'ясо, яке призначалося для харчування вихованців.
Як повідомили на сторінці Facebook Держпродспоживслужби у Києві, інформацію про постачання неякісної продукції вони дізналися із соціальних мереж."Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Києві екстрено виїхали на збір інформації у 10 дошкільних установ Святошинського району. Під час перевірки у двох садочках виявили неякісне м'ясо, яке повернули постачальнику", - вказали в пості.
Співробітники служби відібрали проби і змиви у постачальника, а всі результати перевірки будуть передані правоохоронцям.https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/complaint/u-dityachi-sadki-kieva-postachali-gnile-myaso-scho-pro-tse-vidomo.htm
А может готовятся как в раше к фальсификациям,тогда надо убедить народ что Пеця-наше всё...)
в такое время, когда так востребована национальная идея он как минимум должен был быть в числе первых
имхо менять надо им лидера, на Надежду Савченко
Клоунов-самоучек начинают менять проффесиональные
Та яка, нахрен, різниця хто? Є система! Самодостатня організована система, що, або не пропустить того, хто їй загрожує, або його просто зломить, знищить, продасть і купить. Все більше і більше в тому переконуюсь - кого б ми не вибрали, він або стане елементом тої системи, або просто система його перемеле. Ні одна людина, ні ціла команда нічого в цій системі, на жаль, не змінить.