EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины, Фоторепортаж
  1513  45
Материалы по теме:
Все про:Бойко (721) Вакарчук (156) выборы (20491) Гриценко Анатолий (1125) Зеленский (82) Ляшко (1435) опрос (1572) Порошенко (15389) Рабинович (134) рейтинг (1141) Садовый (327) социология (360) Тимошенко (23938) Центр Разумкова (69) СОЦИС (4) КМИС (40)

 Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Гриценко, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Руководитель парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,9%), действующий президент Украины Петр Порошенко (8,4%), актер Владимир Зеленский (7,9%), певец Святослав Вакарчук (7,6%) и экс-глава Минобороны, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (7,5%) являются лидерами электоральных симпатий украинцев в президентском рейтинге.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и центром "Социс".

Согласно данным опроса среди респондентов, которые намерены принимать учстие в выборах наибольшие президентские рейтинги имеют Юлия Тимошенко (12,9%), Петр Порошенко (8,4%), Владимир Зеленский (7,9%),  Святослав Вакарчук (7,6%) и Анатолий Гриценко (7,5%). Далее за ними в президентском рейтинге идут Юрий Бойко (7,1%), Олег Ляшко (5,2%), Вадим Рабинович (4,3%) и Андрей Садовый (2,2%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переселенцы смогут проголосовать на выборах по упрощенной процедуре, - МинВОТ

Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Гриценко, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова 01
Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Гриценко, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова 02
Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Гриценко, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова 03
Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Гриценко, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова 04
Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Гриценко, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова 05
Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Гриценко, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова 06

Опрос проводился в период с 30 августа по 9 сентября 2018 г. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 10 005 респондентов.

Источник: https://censor.net.ua/p3086197
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Голосуйте за Миколу Коханівського Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Гриценко, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7353
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко пора что то делать с Тимошенко. Под ним земля начинает гореть. Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Гриценко, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 3960
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
не знаю як земля,а дупи порохоботів вже палають))
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот он опрос купил. Типа что-то делает
 показать весь комментарий
 
украинцы мудрый народ.не быть тимохе кацапской презом
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
як вона може бути кацапською, коли каже що майбутнє України- в ЄС,а безпека України- в НАТО ? ригі перемалювалися в бепепешне лайно?
 показать весь комментарий
 
 
Вы как представитель мудрого народа, можете аргументированно объяснить почему "кацапской презом" Вы считаете именно тимоху, а не пороха или гриценка ? Нет, я понимаю, что все кого не устраивает политика порошенка "агенты кремля", но хотелось бы хоть какие то разумные доводы ?
 показать весь комментарий
 
 
Йульке не стоит рано радоваться. Хряк купит две три соцслужбы, которые ему нарисуют 54% как Охындовский в 2014. И скажет вот видите, раз вы им раньше верили, то будьте добры и сейчас. От циничной истоты можно ожидать иного?
 показать весь комментарий
 
 
Че-то внезапно петушкам Бойко и Рабиновичу рейтинг то подрезали... На банковой смирились, что Тимошенко точно проходит во второй тур и устроить спаринг рошена с российскими холуями никак не выйдет? Это хорошо, что от опасных идей подыгрывания дегенератам решили отказаться.
 показать весь комментарий
 
 
на тимоху якусь справу відкриють. Але ближче до виборів. В 2й тур пустять гриценка, з ним домовляться.
 показать весь комментарий
 
У клоуна, шоумена и Гаранта одинаковый рейтинг ! Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Гриценко, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 387
 показать весь комментарий
 
 
Ну что ж поделаешь если гарант стал клоуном.
 показать весь комментарий
 
косатая поняла, что перегнула с придуманными рейтингами и решила их хоть чуть чуть к правде подогнать Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Гриценко, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8031 Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Гриценко, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8031 Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Гриценко, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8031
 показать весь комментарий
 
 
У дитячі садки Києва постачали гниле м'ясо: названо район

У Києві в двох дитячих садках Святошинського району виявили гниле м'ясо, яке призначалося для харчування вихованців.
Як повідомили на сторінці Facebook Держпродспоживслужби у Києві, інформацію про постачання неякісної продукції вони дізналися із соціальних мереж."Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Києві екстрено виїхали на збір інформації у 10 дошкільних установ Святошинського району. Під час перевірки у двох садочках виявили неякісне м'ясо, яке повернули постачальнику", - вказали в пості.

Співробітники служби відібрали проби і змиви у постачальника, а всі результати перевірки будуть передані правоохоронцям.https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/complaint/u-dityachi-sadki-kieva-postachali-gnile-myaso-scho-pro-tse-vidomo.htm
 показать весь комментарий
 
Дивує друге місце Порошенка. Після його "діянь" і "зусиль" у нього повинен бути результат в межах статистичної похибки.
 показать весь комментарий
 
 
Реальный рейтинг ЮВТ от решивших голосовать 28%!!!!А эти конторы боятся показать что Порошенко уже сильно хромая утка!!!! Но о этом уже все и так знают и в Европе и США!!!!
 показать весь комментарий
 
Исходя из кандидатов, у Украины просто нет будущего! Голосовать не за кого!
 показать весь комментарий
 
Я горжусь тем, что у нашей страны героическое прошлое, но очень напрягает мысль, что будущее, скорее всего, тоже предстоит героическое. (с)
 показать весь комментарий
 
Блин, опять одни маланцы в первой тройке..
 показать весь комментарий
 
Чушь,порохоботы сами себя утишают..
А может готовятся как в раше к фальсификациям,тогда надо убедить народ что Пеця-наше всё...)
 показать весь комментарий
 
 
Скоро поднимут цену на газ для населения и Пете дорисуют еще 10%. Народ оценит столь потужную реформу.
 показать весь комментарий
 
 
а шо с сектой будет когда они настоящий рейтинг косатой увидять
 показать весь комментарий
 
секта свидетелей рэформ всем составом в дурку сляжет
 показать весь комментарий
 
В реале Пеця имеет не больше своего кума Юща,когда тот провалил выборы..
 показать весь комментарий
 
 
Всё понимаю, кроме рейтинга Тягнибока
в такое время, когда так востребована национальная идея он как минимум должен был быть в числе первых
имхо менять надо им лидера, на Надежду Савченко
 показать весь комментарий
 
У диабетика есть козыри в виде мертвых душ из отсоса и крысма, а также верный пес орденоносец охендовский
 показать весь комментарий
 
Прогресс в Украине однозначный
Клоунов-самоучек начинают менять проффесиональныеПрезидентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Гриценко, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 5151
 показать весь комментарий
 
ой, як усе швидко перетасовалось, полковнику никто не пишет?
 показать весь комментарий
 
 
маладцы, пороха вытянули)) теперь есть время подтянуть медведчука, и получите реальных кандидатов((
 показать весь комментарий
 
 
Медведчук на Роисе пиарит Тимошенко. Так что один реальный кандидат есть.
 показать весь комментарий
 
Жодного голосу петі, рабіновичу та бойку - вони глухий кут для України.. Всі інші - не подарунок, але з ними можна буде жити нам і розвиватись країні..
 показать весь комментарий
 
Выбирать будут не в Украине,а в США и ЕС,пока Пеця им дупу лижет,они могут закрыть свои глазки на махинации с выборами..:))
 показать весь комментарий
 
Рабинович идёт ко дну, с медведчуком на шее Президентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Гриценко, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 5131
 показать весь комментарий
 
Странно, Порошенко с 5-6 места перебрался на второе.
 показать весь комментарий
 
 
Рейтинги, вибори...
Та яка, нахрен, різниця хто? Є система! Самодостатня організована система, що, або не пропустить того, хто їй загрожує, або його просто зломить, знищить, продасть і купить. Все більше і більше в тому переконуюсь - кого б ми не вибрали, він або стане елементом тої системи, або просто система його перемеле. Ні одна людина, ні ціла команда нічого в цій системі, на жаль, не змінить.
 показать весь комментарий
 
По этому рейтингу видно что эти организации продажное бережливое гавно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПрезидентские рейтинги: Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Вакарчук, Гриценко, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
 вверх