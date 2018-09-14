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 Военнослужащему Александру Молчанову, раненному в зоне ООС, нужна помощь в лечении: пуля прошла через глаз, застряв в решетчатых пазух носа, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

Добровольцу из Беларуси Александру Молчанову необходима помощь в лечении после тяжелого ранения в зоне ООС. В августе, во время боя пуля 5,45, отрекошетив прошла через глаз, застряв в решетчатых пазух носа. Пулю извлечь не получилось. Глаз удалось сохранить, внутриглазное давление хорошее, но к сожаление на данный момент украинский воин им и не видит. Внимание, новость содержит кадры медицинского характера, нерекомендуемые к просмотру детям, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом на своей страниец в Фейсбуке написал волонтер Андрей Танцюра, информирует Цензор НЕТ.

"Александр (Александр Молчанов, 30 лет Беларусь, г.Борисов. - Ред.) доброволец, приехав из Беларуси в 2014 году специально помогать нам отстаивать нашу независимость. Практически с первых дней войны влился в добровольческий корпус "Правого сектора", потом в 16-ом году подписал контракт с ВСУ и остался служить в мотопехотном батальоне. Прошел через многое...страшные бои, когда на глахаз гибли его побратимы, но оставался цел и невредим. Но... в августе, во время боя пуля 5,45 отрекошетив прошла через глаз, застряв в решетчатых пазух носа. Был к нам доставлен крайним борт и сразу преоперирован в клинике Филатова. Травма у Саши очень тяжелая, пуля прошла насквозь глаза, оставив рваные раны диаметром до 4 мм. Пулю извлечь не получилось, так как она находится очень глубого в пазухах носа, так и будет ходить с ней дальше... Глаз удалось сохранить, внутриглазное давление хорошее, но к сожаление на данный момент Саша свет так им и не видит.  Врачи сделали все что могли при таком тяжелейшем ранении, а станет ли лучше, знает только один господь Бог... Благоадаря вашей помощи для проведения операции нашему Героя приобрел и передал в клинику Филатова набор расходников на общую сумму 24 690 грн", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Неравнодушные граждане собрали 25,4 тыс. грн для проведения операции 23-летнему стрелку-зенитчику, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

"Кроме этого для отделения абдоминальной хирургии госпиталя для проведения операций нашим защитникам приобрел и передал клипсонакладыватель Horizon плюс клипсы Horizon-42 шт., на общую сумму 10 000 грн. Спасибо Вам всем большое за помощь в лечении наших ребят!!!", - добавил он.

"Если у Вас есть желание помочь с приобретением лекарств и передачи их парню в госпиталь, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании! Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карточку Приватбанка 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В. Для перечислений из-за рубежа пишите мне в личку и я подскажу Вам как это сделать", - обратился к украинцам волонтер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Борт с 24 ранеными украинскими воинами прибыл в Одессу, трое - "тяжелых", - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

Военнослужащему Александру Молчанову, раненному в зоне ООС, нужна помощь в лечении: пуля прошла через глаз, застряв в решетчатых пазух носа, - волонтер Танцюра 01
Военнослужащему Александру Молчанову, раненному в зоне ООС, нужна помощь в лечении: пуля прошла через глаз, застряв в решетчатых пазух носа, - волонтер Танцюра 02
Военнослужащему Александру Молчанову, раненному в зоне ООС, нужна помощь в лечении: пуля прошла через глаз, застряв в решетчатых пазух носа, - волонтер Танцюра 03
Военнослужащему Александру Молчанову, раненному в зоне ООС, нужна помощь в лечении: пуля прошла через глаз, застряв в решетчатых пазух носа, - волонтер Танцюра 04
Военнослужащему Александру Молчанову, раненному в зоне ООС, нужна помощь в лечении: пуля прошла через глаз, застряв в решетчатых пазух носа, - волонтер Танцюра 05
Военнослужащему Александру Молчанову, раненному в зоне ООС, нужна помощь в лечении: пуля прошла через глаз, застряв в решетчатых пазух носа, - волонтер Танцюра 06
Военнослужащему Александру Молчанову, раненному в зоне ООС, нужна помощь в лечении: пуля прошла через глаз, застряв в решетчатых пазух носа, - волонтер Танцюра 07
Военнослужащему Александру Молчанову, раненному в зоне ООС, нужна помощь в лечении: пуля прошла через глаз, застряв в решетчатых пазух носа, - волонтер Танцюра 08
Военнослужащему Александру Молчанову, раненному в зоне ООС, нужна помощь в лечении: пуля прошла через глаз, застряв в решетчатых пазух носа, - волонтер Танцюра 09

Источник: https://censor.net.ua/p3086150
 
 
 Топ комментарии
 
А не получится так: мы лечим, помогаем парню, а потом генегальный пгокугог по запросу рассеи выдаст парня фээсбэшникам?
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Он защищает государство, а государстве не может оплатить???
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Государство, это группа чиновников собравшихся с целью эксплуатации материальных и трудовых ресурсов страны. Защищать нужно народ, а государство то, такое пусть само думает, что с ним будет. В Крыму государственные деятели тоже думали, что будут в масле.
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Помочь раненому бойцу можно скинув на его карту деньги 5355 0740 1716 0586 (Молчанов Александр)
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А не получится так: мы лечим, помогаем парню, а потом генегальный пгокугог по запросу рассеи выдаст парня фээсбэшникам?
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То хотябы здоровым будет. Думаешь, больного не выдадут?
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Жаль хлопця,бо повірив в щирість Пеца відвоювати втрачені (з його допомогою) території.
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а может он про наших детей думал, а не про Поцю?
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Он защищает государство, а государстве не может оплатить???
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Государство, это группа чиновников собравшихся с целью эксплуатации материальных и трудовых ресурсов страны. Защищать нужно народ, а государство то, такое пусть само думает, что с ним будет. В Крыму государственные деятели тоже думали, что будут в масле.
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а что правду нельзя писать. что воров защищаете или вы думаете все это продолжаться до тех пор пока в трубу не улетим а они в другие страны. За копейки лижите жопу не видя что можно зарабатывать честно и много
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Для Пеца добровольці як кістка в горлі,бо Пеца бачить Україну не в ЄС
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Цензор.НЕТФотоОбществоВоеннослужащему Александру Молчанову, раненному в зоне ООС, нужна помощь в лечении: пуля прошла через глаз, застряв в решетчатых пазух носа, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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