 Военнослужащему Александру Молчанову, раненному в зоне ООС, нужна помощь в лечении: пуля прошла через глаз, застряв в решетчатых пазух носа, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

Об этом на своей страниец в Фейсбуке написал волонтер Андрей Танцюра, информирует Цензор НЕТ.

"Александр (Александр Молчанов, 30 лет Беларусь, г.Борисов. - Ред.) доброволец, приехав из Беларуси в 2014 году специально помогать нам отстаивать нашу независимость. Практически с первых дней войны влился в добровольческий корпус "Правого сектора", потом в 16-ом году подписал контракт с ВСУ и остался служить в мотопехотном батальоне. Прошел через многое...страшные бои, когда на глахаз гибли его побратимы, но оставался цел и невредим. Но... в августе, во время боя пуля 5,45 отрекошетив прошла через глаз, застряв в решетчатых пазух носа. Был к нам доставлен крайним борт и сразу преоперирован в клинике Филатова. Травма у Саши очень тяжелая, пуля прошла насквозь глаза, оставив рваные раны диаметром до 4 мм. Пулю извлечь не получилось, так как она находится очень глубого в пазухах носа, так и будет ходить с ней дальше... Глаз удалось сохранить, внутриглазное давление хорошее, но к сожаление на данный момент Саша свет так им и не видит. Врачи сделали все что могли при таком тяжелейшем ранении, а станет ли лучше, знает только один господь Бог... Благоадаря вашей помощи для проведения операции нашему Героя приобрел и передал в клинику Филатова набор расходников на общую сумму 24 690 грн", - рассказал он.

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"Кроме этого для отделения абдоминальной хирургии госпиталя для проведения операций нашим защитникам приобрел и передал клипсонакладыватель Horizon плюс клипсы Horizon-42 шт., на общую сумму 10 000 грн. Спасибо Вам всем большое за помощь в лечении наших ребят!!!", - добавил он.

"Если у Вас есть желание помочь с приобретением лекарств и передачи их парню в госпиталь, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании! Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карточку Приватбанка 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В. Для перечислений из-за рубежа пишите мне в личку и я подскажу Вам как это сделать", - обратился к украинцам волонтер.

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