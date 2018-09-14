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 Голубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков к готике в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Голубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков к готике в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов. ВИДЕО

Голубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков к готике в ФОТОжабах 02

Голубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков к готике в ФОТОжабах 03

Голубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков к готике в ФОТОжабах 04

Голубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков к готике в ФОТОжабах 05

Голубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков к готике в ФОТОжабах 06

Голубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков к готике в ФОТОжабах 07

Голубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков к готике в ФОТОжабах 08

Голубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков к готике в ФОТОжабах 09

Голубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков к готике в ФОТОжабах 10

Голубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков к готике в ФОТОжабах 11

Голубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков к готике в ФОТОжабах 12

Голубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков к готике в ФОТОжабах 13

Голубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков к готике в ФОТОжабах 14

Голубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков к готике в ФОТОжабах 15

Голубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков к готике в ФОТОжабах 16

Больше фотошопов смотрите здесь.

Источник: https://censor.net.ua/p3086144
 
   
 Топ комментарии
 
хуйло -педофил,ГРУшники -педрилы, это россия детка! Блакитні шпилі Солсбері. Зворушлива історія про одностатеву любов російських розвідників до готики у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1887 Блакитні шпилі Солсбері. Зворушлива історія про одностатеву любов російських розвідників до готики у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3906
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я знову ж, в 2288-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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хуйло -педофил,ГРУшники -педрилы, это россия детка! Блакитні шпилі Солсбері. Зворушлива історія про одностатеву любов російських розвідників до готики у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3906
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да и с погодой боширов и петров лоханулись... вот так гру - детсад, трусы на лямках))
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судя по жабам солсберийский собор находится где тов шепетовке
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я знову ж, в 2288-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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у тебе вірус? заїдає буква і капс і перемикається мова на англ.
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Мені в сьогоднішній вранішній статті про бойових підоргів хуйла найбільш сподобалась жаба з бабусею Єлизаветою " Нанюхаються новічка і я..ут друг друга в ж..пи".. Шкода - видалили..
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...ЛГБТ-сообщество вступилось за подозреваемых в отравлении Скрипалей: Многие россияне "проявляют свою природу" лишь за границей...
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Клоўны,яны і ёсьць - клоўны.Калі,нават,іх прэзідэнт - клоўн,што ўжо казаць пра астатніх.Гэта -
клоўны мелкага пашыву.Слава Вялікай Брытаніі !
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- "Мы решили завершить это дело"
- "Какое дело?" (ухмыляется)
- "Посмотреть на собор"
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Клоўны,яны і ёсьць - клоўны.Калі,нават,іх прэзідэнт - клоўн,што ўжо казаць пра астатніх.Гэта -
клоўны мелкага пашыву.Слава Вялікай Брытаніі !
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Спочатку прочитав голубые шпилили Солсбери.))
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К Скрипалям наверное тоже любовью воспылали....Из ревности траванули Блакитні шпилі Солсбері. Зворушлива історія про одностатеву любов російських розвідників до готики у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2544
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такие балуны, захотелось на готтическом соборе пошпилится.
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Голубые шпилились в Солсбери? Могли и дома номерок снять.
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Штирлиц шёл смотреть британский собор, но зкбыл отстегнуть парашют) такого нелепого провала спецслужб, надо ещё поискать) это как расеяне прятали кокаин в помольстве и возили в кремль диппочтой.
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Отличные работы.
Только лысый псих из говнофильма не в тему. Этот если и ездил бы, то только на фабрику которая выпускает улучшенный галоперидол.
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это ковбои всякие на горбатые горы ездют.
настоящие руцкие мужэки делают это в соборе под органную музыку
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Цивільна гвардія (жандармерія) Іспанії затримала офіцера російської поліції, якого розшукували по лінії Інтерполу за наркоторгівлю. Про це повідомляє Deutsche Welle.
29-річного громадянина РФ В. Бикова затримали у курортному містечку Платжа д'Арен, провінція Жирона.
Операція з пошуку росіянина, оголошеного на батьківщині в міжнародний розшук, тривала кілька місяців. Він переховувався під чужим ім'ям, маючи у своєму розпорядженні фальшивий український паспорт.
У Росії Бикова звинувачують у тому, що очолював угруповання наркоторговців, зокрема доставляв у РФ латиноамериканський кокаїн.
Підозрюваний переховувався в Іспанії після арешту кількох його спільників. Зараз його відправили в розпорядження Національної судової палати Іспанії, яка повинна вирішити питання про екстрадицію. Процес екстрадиції в Іспанії зазвичай триває від півроку до півтора року. Особи, які підлягають висилці, мають можливість оскаржити через суд вищої інстанції рішення НСПІ.
Із кінця 1990-х років правоохоронні органи Іспанії затримали понад 100 росіян, які намагалися сховатися у цій країні від кримінального переслідування на батьківщині.https://www.infa.ua/v-ispanii-zatrymaly-rosijskoho-ofitsera-z-falshyvym-ukrainskym-pasportom/#
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А цим двом вже дали зірку гей_роя раскі фєдєраскі?
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В їхню честь ЛГБТ перейменували в ГЕЙГРУ
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Есть версия, что ГРУ пытается выдать эту парочку за геев, спалившихся на тайной поездке в Англию, типа да, им было что скрывать, но вся их вина в том, что они шифровались по причине своей голубоватости, а их тут спалили и выдали за мегакиллеров! Это просто совпадение, люди гомики, но не шпионы! Однако. кажется, что все пойдет по другому: в историю эти двое войдут как ГРУшники-пидоры-неудачники. И это намного хуже, чем если их не "нашли" и не показали по телеку...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажГолубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков к готике в ФОТОжабах
 
 
 
 
 
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