 Голубые шпили Солсбери. Трогательная история об однополой любви российских разведчиков к готике в ФОТОжабах

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов. ВИДЕО
Больше фотошопов смотрите здесь.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов. ВИДЕО
Больше фотошопов смотрите здесь.
клоўны мелкага пашыву.Слава Вялікай Брытаніі !
- "Какое дело?" (ухмыляется)
- "Посмотреть на собор"
клоўны мелкага пашыву.Слава Вялікай Брытаніі !
Только лысый псих из говнофильма не в тему. Этот если и ездил бы, то только на фабрику которая выпускает улучшенный галоперидол.
настоящие руцкие мужэки делают это в соборе под органную музыку
29-річного громадянина РФ В. Бикова затримали у курортному містечку Платжа д'Арен, провінція Жирона.
Операція з пошуку росіянина, оголошеного на батьківщині в міжнародний розшук, тривала кілька місяців. Він переховувався під чужим ім'ям, маючи у своєму розпорядженні фальшивий український паспорт.
У Росії Бикова звинувачують у тому, що очолював угруповання наркоторговців, зокрема доставляв у РФ латиноамериканський кокаїн.
Підозрюваний переховувався в Іспанії після арешту кількох його спільників. Зараз його відправили в розпорядження Національної судової палати Іспанії, яка повинна вирішити питання про екстрадицію. Процес екстрадиції в Іспанії зазвичай триває від півроку до півтора року. Особи, які підлягають висилці, мають можливість оскаржити через суд вищої інстанції рішення НСПІ.
Із кінця 1990-х років правоохоронні органи Іспанії затримали понад 100 росіян, які намагалися сховатися у цій країні від кримінального переслідування на батьківщині.https://www.infa.ua/v-ispanii-zatrymaly-rosijskoho-ofitsera-z-falshyvym-ukrainskym-pasportom/#