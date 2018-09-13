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 Зафиксирован обстрел террористами Водяного из 120-мм минометов, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК зафиксировала обстрел населенного пункта Водяное из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Зафиксирован обстрел террористами Водяного из 120-мм минометов, - украинская сторона СЦКК 01

Сегодня, 13 сентября, продолжая игнорировать "школьное" перемирие и Минские договоренности в целом, вооруженные формирования Российской Федерации цинично обстреляли населенный пункт Водяное, что на Приазовье.

Зафиксирован обстрел террористами Водяного из 120-мм минометов, - украинская сторона СЦКК 02

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Зафиксирован обстрел террористами Водяного из 120-мм минометов, - украинская сторона СЦКК 03

Осуществлялся обстрел со стороны оккупированной боевиками Ужовки. Зафиксировано 5 разрывов мин калибра 120 мм.

Зафиксирован обстрел террористами Водяного из 120-мм минометов, - украинская сторона СЦКК 04

Читайте также: В течение суток ранен 1 украинский воин, наемники совершили 15 обстрелов, в т.ч. с применением минометов, - пресс-центр ОС

Зафиксирован обстрел террористами Водяного из 120-мм минометов, - украинская сторона СЦКК 05

Разрушений и пострадавших среди мирного населения нет.

Источник: https://censor.net.ua/p3086124
 
 
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Всі, хто за національно-визвольну війну, за розірвання стосунків з Московією, за підготовку всієї країни до збройного звільнення наших громадян і земель з під окупації - зрадофіли.

Всі мають згуртуватися навколо Порошенка, інакше Путін ще більше нападе, але воювати не можна, бо Московія нас розчавить навіть якщо згуртуємося, у нас найкраща армія, але все одно розчавить, ми не готові, в неготовності винні зрадофіли і особисто Юля, бо Петя найкращий.

Треба, щоб США і Європа задушили Московію санкціями, але нам треба торгувати з Московією більше, бо інакше економіка не зможе, треба продовжувати закон про особливий статус окупованих районів, але не виконувати його і робити все навпаки.

Порохоботи гниди
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Раніше я не розумів, чому колись офіцери російської армії тисячами йшли на власні розстріли без опору. Потім мільйони людей вбили голодом, мільйони знищили в концтаборах. І не було ніякого масового опору. Коли НКВС захоплював бойових командирів, ніхто з бойових побратимів не ставав на їхній захист. Кати завжди легко перемагали і знищували і посполитих, і ніби-то воїнів.

Зараз в Україні відбувається те саме. Масштаби поки що менші, але сутність та сама.
Кожного можна схопити, закрити в буцегарню і навіть вбити ( із гучних вбивств нагадаю Білого, Маестро, Лісника). І ніхто не стане між тобою і катом або вбивцею, і ніхто не помститься. Лише розійдуться віртуальні хвилі у віртуальному просторі, можливо прийдуть знайомі на судове засідання в нашій правопохоронній системі.

Це нагадування, що не у фесбуках справжні події, справжня боротьба, справжнє життя, а на вулицях.
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Хочу сдать СБУ конченного СЕПАРАТИСТА.
Это Зам Генерального Прокурора Украины Евгений Енин, который подписал выдачу ФСБ-НАШЕГО ГЕРОЯ
Родился 19 11 1980 в Днепропетровск
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Мы этого енина не знаем, но тебе твердо верим, брат
Скоко еще той сепаратни шарится по Украине!.. Пока всех повылавливаем и обезвредим - трусы от пота промокнут! Если, конешно, когда-нибудь серьезно займемся этим делом.
Да, и хорошо бы - саму СБУ от сепаратни почистить...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗафиксирован обстрел террористами Водяного из 120-мм минометов, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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