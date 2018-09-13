 Зафиксирован обстрел террористами Водяного из 120-мм минометов, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Сегодня, 13 сентября, продолжая игнорировать "школьное" перемирие и Минские договоренности в целом, вооруженные формирования Российской Федерации цинично обстреляли населенный пункт Водяное, что на Приазовье.
Осуществлялся обстрел со стороны оккупированной боевиками Ужовки. Зафиксировано 5 разрывов мин калибра 120 мм.
Разрушений и пострадавших среди мирного населения нет.
Всі мають згуртуватися навколо Порошенка, інакше Путін ще більше нападе, але воювати не можна, бо Московія нас розчавить навіть якщо згуртуємося, у нас найкраща армія, але все одно розчавить, ми не готові, в неготовності винні зрадофіли і особисто Юля, бо Петя найкращий.
Треба, щоб США і Європа задушили Московію санкціями, але нам треба торгувати з Московією більше, бо інакше економіка не зможе, треба продовжувати закон про особливий статус окупованих районів, але не виконувати його і робити все навпаки.
Порохоботи гниди
Зараз в Україні відбувається те саме. Масштаби поки що менші, але сутність та сама.
Кожного можна схопити, закрити в буцегарню і навіть вбити ( із гучних вбивств нагадаю Білого, Маестро, Лісника). І ніхто не стане між тобою і катом або вбивцею, і ніхто не помститься. Лише розійдуться віртуальні хвилі у віртуальному просторі, можливо прийдуть знайомі на судове засідання в нашій правопохоронній системі.
Це нагадування, що не у фесбуках справжні події, справжня боротьба, справжнє життя, а на вулицях.
Это Зам Генерального Прокурора Украины Евгений Енин, который подписал выдачу ФСБ-НАШЕГО ГЕРОЯ
Родился 19 11 1980 в Днепропетровск
Скоко еще той сепаратни шарится по Украине!.. Пока всех повылавливаем и обезвредим - трусы от пота промокнут! Если, конешно, когда-нибудь серьезно займемся этим делом.
Да, и хорошо бы - саму СБУ от сепаратни почистить...