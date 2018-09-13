EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия
  3893  32
Все про:вымогательство (244) рэкет (61) Харьков (3998)

 Группа рэкетиров нейтрализована в Харькове. При задержании один из подозреваемых достал боевую гранату и был ликвидирован, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Харьковщине участников организованной группировки, которая терроризировали местных предпринимателей, прикрываясь Харьковской городской ассоциацией ветеранов антитеррористической операции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщилиьв пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что группа злоумышленников совершала нападения на строительные площадки, где возводились объекты коммерческой недвижимости. Они применяли физическое насилие, уничтожали и повреждали имущество, блокировали монтажные работы предпринимателей. За прекращение, в том числе, физического давления на бизнес, они от имени общественной ветеранской организации требовали деньги, якобы на благотворительность.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что с одного из застройщиков злоумышленники требовали тридцать тысяч долларов США за непрепятствование его законной хозяйственной деятельности. Правоохранители задержали в Харькове двух организаторов группировки при передаче последней части неправомерной выгоды в размере двадцать тысяч американских долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое криминальных авторитетов задержаны на Сумщине за вымогание 10 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во время задержания один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление, угрожая применить против них боевую гранату. Против нападающего было с соблюдением требований законодательства применено табельное огнестрельное оружие. От полученного огнестрельного ранения он скончался в больнице. К сожалению, он оказался бывшим участником антитеррористической операции.

Уголовное производство начато по ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение участникам группировки о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция проводилась совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области. Проверку правомерности применения сотрудником СБ Украины табельного огнестрельного оружия проверяет военная прокуратура Харьковского гарнизона сил ООС".

Также смотрите: СБУ в Хмельницком обезвредила банду рэкетиров. ФОТО

Группа рэкетиров нейтрализована в Харькове. При задержании один из подозреваемых достал боевую гранату и был ликвидирован, - СБУ 01
Группа рэкетиров нейтрализована в Харькове. При задержании один из подозреваемых достал боевую гранату и был ликвидирован, - СБУ 02
Группа рэкетиров нейтрализована в Харькове. При задержании один из подозреваемых достал боевую гранату и был ликвидирован, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3086119
 
   
 Топ комментарии
 
Вспоминаются 90-тые... Тогда много пришедшие с Афгана пошли в криминал. Вот и сейчас ситуация повторяется, многие УБД идут в криминал.
 показать весь комментарий
 
Она там появилась,после того как его застрелили.Если бы участник боевых действий захотел применить гранату,то сейчас бы писали про последствия ее применения.А так геройское фсбу законно применило оружие и гранату поднесли.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чи скаже хтось, що ані сміття, ані СБУ не знають що робити, коли зловмисник видобуває стовбур з кишені?
 показать весь комментарий
 
 
сміття і стовбур -это шикарно,писали бы на русском ,здесь все понимают
 показать весь комментарий
 
 
видобуває стовбур з кишені?

Гугле перекладач закосячив?
 показать весь комментарий
 
 
Вспоминаются 90-тые... Тогда много пришедшие с Афгана пошли в криминал. Вот и сейчас ситуация повторяется, многие УБД идут в криминал.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ничего,что у нас мусора и фсбу это тоже криминал под крышей"закона".Залезли на их территорию,вот и сразу "громкое" дело.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ща услышишь про - патриотов убивают...
 показать весь комментарий
 
 
только у нас "афган" еще не закончился, и вряд ли скоро закончится.
 показать весь комментарий
 
Конторские молодцы!.. а НАБУ откровенно разочаровали..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Она там появилась,после того как его застрелили.Если бы участник боевых действий захотел применить гранату,то сейчас бы писали про последствия ее применения.А так геройское фсбу законно применило оружие и гранату поднесли.
 показать весь комментарий
 
 
Кто такие, фсбу - ФСБУ: новости бильярда, статьи, интервью, анонсы турниров ... или Это федеральная служба безопасности Украины???? Дебил, ты хотябы посмотрел, как правильно называется организация, никаких фсбу в Украине нет.
 показать весь комментарий
 
Не представляйся не надо.Если не знаешь кто такие фсбу,то и не надо спи спокойно)))
 показать весь комментарий
 
 
А якщо тебе ткнуть носом у оперативне відео? Бандит є бандит, хто б він не був!
 показать весь комментарий
 
Меня не надо никуда тыкать.Покажите,тогда ,что он хотел ее применить на всю страну.У человека ,который участвовал в боевых действиях ,никогда не возникнет никаких сомнений при применении оружия.И не какие спецназы мира не успеют применить оружие до этого.
 показать весь комментарий
 
 
а какие доказательства требуются? потрясти ф-1 в прямом эфире?
 показать весь комментарий
 
Нет ,просто фото чувака и гранаты.Нормальный суд,примет такие "доказательства",а про хотел применить ,ну это вообще смех.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
давно пора спочатку ліквідовувати, а потім придумувати причину чому так сталось Групу рекетирів нейтралізовано у Харкові. Під час затримання один із підозрюваних дістав бойову гранату і був ліквідований, - СБУ - Цензор.НЕТ 9883
 показать весь комментарий
 
Якщо так,то злочиці,знаючи такий розклад, будуть стріляти на випередження..
 показать весь комментарий
 
хочется напомнить - вся крымская сбу перешла на сторону врага. вся донецкая и луганская сбу перешла на сторону врага. харьковская сбу не перешла на сторону врага. только потому что благодаря добровольцам сепары не взяли харьков
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ШиКАЛадная власть ничего не делает для трудоустрояства и реабилитации бойцов АТО. А вот загонять их в криминал а потом убивать - тут они на все руки мастера.
 показать весь комментарий
 
Интуитивно чувствую, что "мусора" и "Служба Барыг Украины" брешут. Этим ворам, стяжателям и бандитам веры нет. Точка!
 показать весь комментарий
 
 
хз, хз...может просто ликвидировали видного атошника, а теперь нам рассказывают сказки.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияГруппа рэкетиров нейтрализована в Харькове. При задержании один из подозреваемых достал боевую гранату и был ликвидирован, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх