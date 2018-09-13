 Группа рэкетиров нейтрализована в Харькове. При задержании один из подозреваемых достал боевую гранату и был ликвидирован, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщилиьв пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что группа злоумышленников совершала нападения на строительные площадки, где возводились объекты коммерческой недвижимости. Они применяли физическое насилие, уничтожали и повреждали имущество, блокировали монтажные работы предпринимателей. За прекращение, в том числе, физического давления на бизнес, они от имени общественной ветеранской организации требовали деньги, якобы на благотворительность.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что с одного из застройщиков злоумышленники требовали тридцать тысяч долларов США за непрепятствование его законной хозяйственной деятельности. Правоохранители задержали в Харькове двух организаторов группировки при передаче последней части неправомерной выгоды в размере двадцать тысяч американских долларов.

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Во время задержания один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление, угрожая применить против них боевую гранату. Против нападающего было с соблюдением требований законодательства применено табельное огнестрельное оружие. От полученного огнестрельного ранения он скончался в больнице. К сожалению, он оказался бывшим участником антитеррористической операции.

Уголовное производство начато по ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение участникам группировки о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция проводилась совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области. Проверку правомерности применения сотрудником СБ Украины табельного огнестрельного оружия проверяет военная прокуратура Харьковского гарнизона сил ООС".

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