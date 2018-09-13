 При получении 22 тысяч взятки инспектор исправительной колонии задержана в Кропивницком, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.





В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник пенитерциарного заведения требовала от осужденного двадцать две тысячи гривен за положительное решение вопроса о смягчении наказания. В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали передачу первой части взятки в размере четырех тысяч гривен.

Правоохранители задержали инспектора исправительной колонии согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центральной части областного центра после получения второй части неправомерной выгоды в размере восемнадцать тысяч гривен.

Решается вопрос об объявлении фигурантке дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Продолжается досудебное следствие".

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