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 При получении 22 тысяч взятки инспектор исправительной колонии задержана в Кропивницком, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке инспектора Кропивницкой исправительной колонии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник пенитерциарного заведения требовала от осужденного двадцать две тысячи гривен за положительное решение вопроса о смягчении наказания. В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали передачу первой части взятки в размере четырех тысяч гривен.

Правоохранители задержали инспектора исправительной колонии согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центральной части областного центра после получения второй части неправомерной выгоды в размере восемнадцать тысяч гривен.

Решается вопрос об объявлении фигурантке дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Продолжается досудебное следствие". 

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При получении 22 тысяч взятки инспектор исправительной колонии задержана в Кропивницком, - СБУ 01
При получении 22 тысяч взятки инспектор исправительной колонии задержана в Кропивницком, - СБУ 02
При получении 22 тысяч взятки инспектор исправительной колонии задержана в Кропивницком, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3086097
 
   
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У неё зарплата 3 200 гривен .она ж неможет сама себе премию начислить как Колобов на 40 миллионов долларов .А кушать и одеваться её тоже надо .
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Частота згадок міст України в ЗМІ: 1.Київ; 2.Кропивницький; 3.Львів, Днепр..... При получении 22 тысяч взятки инспектор исправительной колонии задержана в Кропивницком, - СБУ - Цензор.НЕТ 4265
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краще б наркоту та телефони "на торпеді" носила - більш грошей би мала...
і менш клопоту
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПри получении 22 тысяч взятки инспектор исправительной колонии задержана в Кропивницком, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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