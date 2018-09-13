 Подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов попались на лжи о своем бизнесе и погоде в Солсбери. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, в четверг российский телеканал RT показал интервью с двумя мужчинами, представленными как Александр Петров и Руслан Боширов.

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm обратили внимание на одну важную деталь, в которой сотрудники ГРУ "Александр Петров" и "Руслан Боширов" солгали перед камерой.

Агенты рассказали, что не работают в ГРУ, а являются предпринимателями средней руки. "Если мы сейчас расскажем про наш бизнес, пострадают и люди, с которыми мы работаем", — заметил Боширов. "Если вкратце, фитнес-индустрия: витамины, микроэлементы, протеины, гейнеры", — заявил Петров.​

"Не нужно объяснять, что паспорта на фамилии "Боширов" и "Петров" липовые. Лица сотрудников попали на видеокамеры и Кремлю пришлось отыграть, что подставные данные якобы настоящие, дабы отвести след подальше от настоящих имен и фамилий от которых по ниточке можно вскрыть всю вертикаль. Так вот, "Боширов" в отличие от "Петрова" не очень распространенная фамилия, именно в написании через букву "О" — БОШИРОВ. Выбор именно этой фамилии для прикрытия и погубил всю легенду этих двух агентов", - отмечают расследователи.

Потому что нет никакого ИП — индивидуального предпринимателя Руслана Боширова.





"Также Гугл ничего не знает и про "Боширов Руслан спортивное питание". А также нет юридического лица, у которого в учредителях находился бы Руслан Боширов. То есть легенда ГРУшников уже на этом этапе дала течь, хотя ребята и были очень закрепощены и старались не сболтнуть лишнего. Думаю, что при допросе в Великобритании они вскрылись бы за первые 30 минут беседы со следователем. Дайте медаль Маргарите Симоньян, благодаря ее вопросу удалось поймать сотрудников ГРУ на малой лжи, а там где есть ложь малая, то обязательно она прикрывает и большую. Бравада президента РФ Владимира Путина о том, что эти граждане придут на интервью — это также тема отдельного анализа. Российский президент увлекся игрой в покер, пока весь мир играет с ним в шахматы", - отмечает автор материала.

Смотрите также: Мы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов. ВИДЕО

Вместе с тем, на еще одну ложь агентов ГРУ РФ обратило внимание российское издание The Insider.

Собеседники Симоньян довольно сбивчиво рассказали о цели своей поездки в Солсбери — увидеть знаменитый собор. Собор в Солсбери и в самом деле выдающийся как в архитектурном, так и в историческом плане. Однако сложным оказалось объяснить, зачем мужчины приезжали туда дважды — 3 и 4 марта. Выходит, что они оба прилетели в Англию на два дня, и за эти два дня дважды всего на пару часов приезжали Солсбери (путь в одну сторону занимает полтора часа на поезде, причем билет стоит около полусотни фунтов). Почему? Объяснение они придумали такое:

"Когда мы туда прилетели, мы думали, что даже самолет ни с первого раза посадят, потому что в Англии 2 и 3 числа был просто транспортный коллапс. Снегопад настолько мощный, что завалило практически все города и мы никуда не смогли добраться. <…> Мы планировали одним днем съездить в Солсбери, там достаточно, там больше одного дня делать нечего. <…> Мы приехали в Солсбери 3 числа, пробыли там, наверное час… Пытались погулять по городу, но так как город был весь завален снегом, нас хватило на полчаса. <…> Там невозможно было пройти никуда, мы вымокли все по колено. <…> А 4 числа мы вернулись, потому что в Лондоне все растаяло, была теплая погода, солнце светило.Решили завершить это дело 4 числа. Но в обед там начался такой ливень со снегом, что мы уехали раньше времени"

Согласно сводке погоды, никаких осадков 3 и 4 марта в Солсбери не было. Снегопад закончился 2 марта. Допустим, 3 марта в городе и правда еще мог лежать снег (хотя на фото его не видно), но 4 марта никакого "ливня со снегом", который якобы заставил россиян отказаться от планов, не было:







Вот фото 3 марта из Солсбери, за забором видна дорога, никаких следов снежных завалов:

А вот, например, могила сына Сергея Скрипаля с оставленными Сергеем и Юлией утром 4 марта цветами, никаких следов ливня со снегом.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также читайте: Подозреваемые в отравлении Скрипалей до этого неоднократно посещали Европу по поддельным паспортам, – The Daily Telegraph

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте с отчетом о ходе расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По ее словам, подозреваемые по делу, чьи имена ранее назвала прокуратура страны - Александр Петров и Руслан Боширов, являются офицерами ГРУ.