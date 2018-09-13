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 Подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов попались на лжи о своем бизнесе и погоде в Солсбери. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГРУ РФ, обоснованно подозреваемые британскими властями в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей дали интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT и тут же попались на лжи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в четверг российский телеканал RT показал интервью с двумя мужчинами, представленными как Александр Петров и Руслан Боширов.

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm обратили внимание на одну важную деталь, в которой сотрудники ГРУ "Александр Петров" и "Руслан Боширов" солгали перед камерой.

Агенты рассказали, что не работают в ГРУ, а являются предпринимателями средней руки. "Если мы сейчас расскажем про наш бизнес, пострадают и люди, с которыми мы работаем", — заметил Боширов. "Если вкратце, фитнес-индустрия: витамины, микроэлементы, протеины, гейнеры", — заявил Петров.​

"Не нужно объяснять, что паспорта на фамилии "Боширов" и "Петров" липовые. Лица сотрудников попали на видеокамеры и Кремлю пришлось отыграть, что подставные данные якобы настоящие, дабы отвести след подальше от настоящих имен и фамилий от которых по ниточке можно вскрыть всю вертикаль. Так вот, "Боширов" в отличие от "Петрова" не очень распространенная фамилия, именно в написании через букву "О" — БОШИРОВ. Выбор именно этой фамилии для прикрытия и погубил всю легенду этих двух агентов", - отмечают расследователи.

Потому что нет никакого ИП — индивидуального предпринимателя Руслана Боширова.

Подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов попались на лжи о своем бизнесе и погоде в Солсбери 01

"Также Гугл ничего не знает и про "Боширов Руслан спортивное питание". А также нет юридического лица, у которого в учредителях находился бы Руслан Боширов. То есть легенда ГРУшников уже на этом этапе дала течь, хотя ребята и были очень закрепощены и старались не сболтнуть лишнего. Думаю, что при допросе в Великобритании они вскрылись бы за первые 30 минут беседы со следователем. Дайте медаль Маргарите Симоньян, благодаря ее вопросу удалось поймать сотрудников ГРУ на малой лжи, а там где есть ложь малая, то обязательно она прикрывает и большую. Бравада президента РФ Владимира Путина о том, что эти граждане придут на интервью — это также тема отдельного анализа. Российский президент увлекся игрой в покер, пока весь мир играет с ним в шахматы", - отмечает автор материала.

Смотрите также: Мы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов. ВИДЕО

Вместе с тем, на еще одну ложь агентов ГРУ РФ обратило внимание российское издание The Insider.

Собеседники Симоньян довольно сбивчиво рассказали о цели своей поездки в Солсбери — увидеть знаменитый собор. Собор в Солсбери и в самом деле выдающийся как в архитектурном, так и в историческом плане. Однако сложным оказалось объяснить, зачем мужчины приезжали туда дважды — 3 и 4 марта. Выходит, что они оба прилетели в Англию на два дня, и за эти два дня дважды всего на пару часов приезжали Солсбери (путь в одну сторону занимает полтора часа на поезде, причем билет стоит около полусотни фунтов). Почему? Объяснение они придумали такое:

"Когда мы туда прилетели, мы думали, что даже самолет ни с первого раза посадят, потому что в Англии 2 и 3 числа был просто транспортный коллапс. Снегопад настолько мощный, что завалило практически все города и мы никуда не смогли добраться. <…> Мы планировали одним днем съездить в Солсбери, там достаточно, там больше одного дня делать нечего. <…> Мы приехали в Солсбери 3 числа, пробыли там, наверное час… Пытались погулять по городу, но так как город был весь завален снегом, нас хватило на полчаса. <…> Там невозможно было пройти никуда, мы вымокли все по колено. <…> А 4 числа мы вернулись, потому что в Лондоне все растаяло, была теплая погода, солнце светило.Решили завершить это дело 4 числа. Но в обед там начался такой ливень со снегом, что мы уехали раньше времени"

Согласно сводке погоды, никаких осадков 3 и 4 марта в Солсбери не было. Снегопад закончился 2 марта. Допустим, 3 марта в городе и правда еще мог лежать снег (хотя на фото его не видно), но 4 марта никакого "ливня со снегом", который якобы заставил россиян отказаться от планов, не было:

Подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов попались на лжи о своем бизнесе и погоде в Солсбери 02

Вот фото 3 марта из Солсбери, за забором видна дорога, никаких следов снежных завалов:

Подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов попались на лжи о своем бизнесе и погоде в Солсбери 03

А вот, например, могила сына Сергея Скрипаля с оставленными Сергеем и Юлией утром 4 марта цветами, никаких следов ливня со снегом.

Подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов попались на лжи о своем бизнесе и погоде в Солсбери 04

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также читайте: Подозреваемые в отравлении Скрипалей до этого неоднократно посещали Европу по поддельным паспортам, – The Daily Telegraph

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте с отчетом о ходе расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По ее словам, подозреваемые по делу, чьи имена ранее назвала прокуратура страны - Александр Петров и Руслан Боширов, являются офицерами ГРУ.

Источник: https://censor.net.ua/p3086084
 
 
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"Карпуша, да ты на руки то его посмотри, какой же из него водитель..."(с) "Место встречи изменить нельзя"
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Попались?! Да подобные кацапы могут разве что на правде попасться.
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Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.

Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.

И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…

🤑
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"Если вкратце, фитнес-индустрия: витамины, микроэлементы, протеины, гейнеры"

Продавцы скрепного мельдония, стероидов и стимуляторов Подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов попались на лжи о своем бизнесе и погоде в Солсбери - Цензор.НЕТ 3206
 Источник: https://censor.net.ua/n3086084
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ГВОЗДИКИ В ГРОБ ПУТЛЕРА. И ДЫРКИ В ГОЛОВЕ РОГОЗИНА. БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ.

Командир експедиції МКС-56 Ендрю Фойстел заявив, що отвір у «Союзі» не могли зробити тоді, коли пілотований корабель знаходився на навколоземній орбіті. «Я можу однозначно сказати, що, без сумніву, екіпаж до цього не мав ніякого відношення, і я вважаю ганебним і дивним те, що хтось витрачає даремно час, розповідаючи про те, що в цьому замішаний екіпаж», - наводить слова астронавта НАСА CBS News. Читайте також Витік повітря на МКС: у РФ заявили, що отвір на їх кораблі могли просвердлити в космосі Фойстел висловив надію на успіх розслідування причин інциденту, а також відзначив оперативність дій екіпажу МКС, який усунув витік повітря з «Союзу». Спеціальна комісія «Роскосмосу» вважає, що отвір у корпусі корабля навмисно просвердлили американські астронавти. Пізніше джерело в "Роскосмосі" повідомив РИА "Новости", що Спеціальна внутрішня комісія встановила, що на Міжнародній космічній станції немає настільки довгого свердла, щоб виконати знайдений в кораблі Союз МС-09 отвір. Згідно з повідомленням, після наземного натурного експерименту експерти встановили, що "потенційно в умовах орбітального польоту можна просвердлити отвір в тому місці, в якому вона виявлена, проте враховуючи його розташування, для цього буде потрібно свердло довжиною близько півметри". До цього глава «Роскосмосу» заявив, що отвір у корпусі «Союзу» могли зробити на орбіті. Отвір у кораблі «Союз» виявили наприкінці серпня, коли на МКС зафіксували падіння тиску. Екіпажу вдалося знайти витік і загерметизувати пробоїну. На даний момент на МКС знаходяться шість осіб, серед них троє американців.
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Обидные для себя подробности Паниковский и Балаганов, не сговариваясь, опускали, приводя взамен их большое количество деталей, рисующих в выгодном свете их молодечество и расторопность.(с)
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У этой симоньян вечно такой вид,как-будто ее круглосуточно дерёт толпа волосатых бугаев. Это можно приравнять к жизни в постоянном вранье.
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Представте, Симонян 38 лет... и при этом она ещё очень хорошо загримированная. Looks like она з Захаровой вместе очень много бухают.
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***
та не..мы простые федерасты из федераски растиковой...
цепропона и осознало???

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они бы ещё поведали,что были на штаб-квартире шерлок холмса)))
это было бы более правдоподобнее)
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"Карпуша, да ты на руки то его посмотри, какой же из него водитель..."(с) "Место встречи изменить нельзя"
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"Российский президент увлекся игрой в покер, пока весь мир играет с ним в шахматы", - отмечает автор материала Источник: https://censor.net.ua/p3086084"

Да пока что это скорее похоже на игру в шахматы с голубем...
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- Ну-с, дорогие граждане уголовнички, приступим к нашим играм. (с)
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бараны. даже легенду толком сочинить не смогли.
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Не ожидали, что спалятся. Пришлось легенду городить в гараже на коленке.
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Что мешало выставить двух людей, которые предъявили паспорта и сказали, что они никогда не были в Англии. А на камерах вообще непонятно кто. Зачем вся эта комбинация со снегом и собором? такое впечатление что х..ло возомнил себя еще и гением разведки...
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"Отсутствует в пищи острота и гармония? Вкус оживит немного полония!"
Лозунг на стене, в офицерской столовой. На Лубянке.
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А в меню - блюдо "Путинцы кручёные по гаагски".
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Зачем столько оправданий кацапы? Вызвать Терезу Мэй на поединок, уверен что эти двое сделают с неё сочную отбивную
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Igor Schestkow

Смог выдержать только 6 минут.
Вранье. Оправдываются, чуть не стонут. При этом у Боширова - в глазах жуткий страх. А у Петрова - нагловатый нахрап киллера. Вся болтовня о соборе и часах - курам на смех. Что этим придуркам делать в соборе? А сучка Симоньян говорит так, как будто твердо знает, что они убийцы - и глумится... Ее глумь - еще отвратительнее жалобного блеянья отравителей.
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обуеть как неожиданно...
немедленно ввести в кацсержанскую подготовку вранье.
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В этом специально сделанном флакончике и поддельной упаковке и был Новичек. Фото с сайта британского антитеррористического ведомства.
Подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов попались на лжи о своем бизнесе и погоде в Солсбери - Цензор.НЕТ 8470
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Ужас,как деградировали чекисты! Уже даже соврать хорошо не умеют!
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Очень насыщенная и разнообразная программа на 2 дня у этих двух руссо-турысто: оторваться (перевод с английского: напиздячится до усрачки) в Лондоне и посетить собор в Столсбери.
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Не собор в Солсбери. А "СолсберЕцкий собор". Да, "Боширов" так и сказал.
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Все это - для внутримосковитского потребления. Даже применив главный пропагандон-калибр симонян, допустили множество ляпов. Представляю,как ржали над этим интервью бриты. Кста, шо-то не видно руспропагандонов на цензоре, отстаивающих версию симонян с пеной из пастей.
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Что будет дальше?
Слово возьмёт Путлер. Скажет, что "эти ребята напуганы угрозами британцев. Мы не можем их оставить. К ним будет применена федеральная программа защиты свидетелей".
ПОСЛЕ ЧЕГО ЭТИ ПОДОНКИ ИСЧЕЗНУТ НАВСЕДА. ИСЧЕЗНУТ ФИЗИЧЕСКИ. ПУЛЯ - КРЕМАТОРИЙ- СВАЛКА.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПодозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов попались на лжи о своем бизнесе и погоде в Солсбери. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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