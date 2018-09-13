 Подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов попались на лжи о своем бизнесе и погоде в Солсбери. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, в четверг российский телеканал RT показал интервью с двумя мужчинами, представленными как Александр Петров и Руслан Боширов.
Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm обратили внимание на одну важную деталь, в которой сотрудники ГРУ "Александр Петров" и "Руслан Боширов" солгали перед камерой.
Агенты рассказали, что не работают в ГРУ, а являются предпринимателями средней руки. "Если мы сейчас расскажем про наш бизнес, пострадают и люди, с которыми мы работаем", — заметил Боширов. "Если вкратце, фитнес-индустрия: витамины, микроэлементы, протеины, гейнеры", — заявил Петров.
"Не нужно объяснять, что паспорта на фамилии "Боширов" и "Петров" липовые. Лица сотрудников попали на видеокамеры и Кремлю пришлось отыграть, что подставные данные якобы настоящие, дабы отвести след подальше от настоящих имен и фамилий от которых по ниточке можно вскрыть всю вертикаль. Так вот, "Боширов" в отличие от "Петрова" не очень распространенная фамилия, именно в написании через букву "О" — БОШИРОВ. Выбор именно этой фамилии для прикрытия и погубил всю легенду этих двух агентов", - отмечают расследователи.
Потому что нет никакого ИП — индивидуального предпринимателя Руслана Боширова.
"Также Гугл ничего не знает и про "Боширов Руслан спортивное питание". А также нет юридического лица, у которого в учредителях находился бы Руслан Боширов. То есть легенда ГРУшников уже на этом этапе дала течь, хотя ребята и были очень закрепощены и старались не сболтнуть лишнего. Думаю, что при допросе в Великобритании они вскрылись бы за первые 30 минут беседы со следователем. Дайте медаль Маргарите Симоньян, благодаря ее вопросу удалось поймать сотрудников ГРУ на малой лжи, а там где есть ложь малая, то обязательно она прикрывает и большую. Бравада президента РФ Владимира Путина о том, что эти граждане придут на интервью — это также тема отдельного анализа. Российский президент увлекся игрой в покер, пока весь мир играет с ним в шахматы", - отмечает автор материала.
Вместе с тем, на еще одну ложь агентов ГРУ РФ обратило внимание российское издание The Insider.
Собеседники Симоньян довольно сбивчиво рассказали о цели своей поездки в Солсбери — увидеть знаменитый собор. Собор в Солсбери и в самом деле выдающийся как в архитектурном, так и в историческом плане. Однако сложным оказалось объяснить, зачем мужчины приезжали туда дважды — 3 и 4 марта. Выходит, что они оба прилетели в Англию на два дня, и за эти два дня дважды всего на пару часов приезжали Солсбери (путь в одну сторону занимает полтора часа на поезде, причем билет стоит около полусотни фунтов). Почему? Объяснение они придумали такое:
"Когда мы туда прилетели, мы думали, что даже самолет ни с первого раза посадят, потому что в Англии 2 и 3 числа был просто транспортный коллапс. Снегопад настолько мощный, что завалило практически все города и мы никуда не смогли добраться. <…> Мы планировали одним днем съездить в Солсбери, там достаточно, там больше одного дня делать нечего. <…> Мы приехали в Солсбери 3 числа, пробыли там, наверное час… Пытались погулять по городу, но так как город был весь завален снегом, нас хватило на полчаса. <…> Там невозможно было пройти никуда, мы вымокли все по колено. <…> А 4 числа мы вернулись, потому что в Лондоне все растаяло, была теплая погода, солнце светило.Решили завершить это дело 4 числа. Но в обед там начался такой ливень со снегом, что мы уехали раньше времени"
Согласно сводке погоды, никаких осадков 3 и 4 марта в Солсбери не было. Снегопад закончился 2 марта. Допустим, 3 марта в городе и правда еще мог лежать снег (хотя на фото его не видно), но 4 марта никакого "ливня со снегом", который якобы заставил россиян отказаться от планов, не было:
Вот фото 3 марта из Солсбери, за забором видна дорога, никаких следов снежных завалов:
А вот, например, могила сына Сергея Скрипаля с оставленными Сергеем и Юлией утром 4 марта цветами, никаких следов ливня со снегом.
Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте с отчетом о ходе расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По ее словам, подозреваемые по делу, чьи имена ранее назвала прокуратура страны - Александр Петров и Руслан Боширов, являются офицерами ГРУ.
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.
Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.
И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
🤑
Продавцы скрепного мельдония, стероидов и стимуляторов
Источник: https://censor.net.ua/n3086084
Командир експедиції МКС-56 Ендрю Фойстел заявив, що отвір у «Союзі» не могли зробити тоді, коли пілотований корабель знаходився на навколоземній орбіті. «Я можу однозначно сказати, що, без сумніву, екіпаж до цього не мав ніякого відношення, і я вважаю ганебним і дивним те, що хтось витрачає даремно час, розповідаючи про те, що в цьому замішаний екіпаж», - наводить слова астронавта НАСА CBS News. Читайте також Витік повітря на МКС: у РФ заявили, що отвір на їх кораблі могли просвердлити в космосі Фойстел висловив надію на успіх розслідування причин інциденту, а також відзначив оперативність дій екіпажу МКС, який усунув витік повітря з «Союзу». Спеціальна комісія «Роскосмосу» вважає, що отвір у корпусі корабля навмисно просвердлили американські астронавти. Пізніше джерело в "Роскосмосі" повідомив РИА "Новости", що Спеціальна внутрішня комісія встановила, що на Міжнародній космічній станції немає настільки довгого свердла, щоб виконати знайдений в кораблі Союз МС-09 отвір. Згідно з повідомленням, після наземного натурного експерименту експерти встановили, що "потенційно в умовах орбітального польоту можна просвердлити отвір в тому місці, в якому вона виявлена, проте враховуючи його розташування, для цього буде потрібно свердло довжиною близько півметри". До цього глава «Роскосмосу» заявив, що отвір у корпусі «Союзу» могли зробити на орбіті. Отвір у кораблі «Союз» виявили наприкінці серпня, коли на МКС зафіксували падіння тиску. Екіпажу вдалося знайти витік і загерметизувати пробоїну. На даний момент на МКС знаходяться шість осіб, серед них троє американців.
- Никак нет!
та не..мы простые федерасты из федераски растиковой...
цепропона и осознало???
это было бы более правдоподобнее)
Да пока что это скорее похоже на игру в шахматы с голубем...
Лозунг на стене, в офицерской столовой. На Лубянке.
Смог выдержать только 6 минут.
Вранье. Оправдываются, чуть не стонут. При этом у Боширова - в глазах жуткий страх. А у Петрова - нагловатый нахрап киллера. Вся болтовня о соборе и часах - курам на смех. Что этим придуркам делать в соборе? А сучка Симоньян говорит так, как будто твердо знает, что они убийцы - и глумится... Ее глумь - еще отвратительнее жалобного блеянья отравителей.
немедленно ввести в кацсержанскую подготовку вранье.
Слово возьмёт Путлер. Скажет, что "эти ребята напуганы угрозами британцев. Мы не можем их оставить. К ним будет применена федеральная программа защиты свидетелей".
ПОСЛЕ ЧЕГО ЭТИ ПОДОНКИ ИСЧЕЗНУТ НАВСЕДА. ИСЧЕЗНУТ ФИЗИЧЕСКИ. ПУЛЯ - КРЕМАТОРИЙ- СВАЛКА.