 Гранатомет, 5 гранат и 200 патронов, - тайник с оружием обнаружен на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

В сообщении отмечается: "В рамках ранее открытого уголовного производства оперативники Главного управления СБУ в АР Крым получили информацию о местонахождении тайника со средствами поражения в одном из населенных пунктов Петропавловского района.

Из тайника, который был обустроен в заброшенном доме, правоохранители изъяли гранатомет РПГ-28, пять боевых гранат, пять запалов к ним и более двухсот патронов различного калибра. Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности".

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