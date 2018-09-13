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 Гранатомет, 5 гранат и 200 патронов, - тайник с оружием обнаружен на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Днепропетровской области место незаконного хранения оружия и боеприпасов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

В сообщении отмечается: "В рамках ранее открытого уголовного производства оперативники Главного управления СБУ в АР Крым получили информацию о местонахождении тайника со средствами поражения в одном из населенных пунктов Петропавловского района.

Из тайника, который был обустроен в заброшенном доме, правоохранители изъяли гранатомет РПГ-28, пять боевых гранат, пять запалов к ним и более двухсот патронов различного калибра. Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности".

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Гранатомет, 5 гранат и 200 патронов, - тайник с оружием обнаружен на Днепропетровщине, - СБУ 01
Гранатомет, 5 гранат и 200 патронов, - тайник с оружием обнаружен на Днепропетровщине, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3086078
 
 
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А де засідка,недоспані ночі в очікуванні злочинців,які мають прийти за прихованим?Може,досить вішати лапшу на вуха громадянам?Бо це вже не смішно,а страшно.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГранатомет, 5 гранат и 200 патронов, - тайник с оружием обнаружен на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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