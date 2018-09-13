 "За вашу и нашу свободу": на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, организаторами выставки выступили Институт исследования тоталитарных режимов (Чехия), Чешский Центр, Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины, Украинский институт национальной памяти, Посольство Чешской Республики в Украине, Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства.

Выставка "За вашу и нашу свободу. 1968-2018 гг." посвящена судьбам тех людей, жителей стран Восточного блока, которые решили разными способами протестовать против оккупации: выходили на мирную демонстрацию на Красной площади в Москве, подписывали письма против советского вторжения в ЧССР, поддерживали осужденных участников протестного движения, отказывались от службы в советской армии, организовывали студенческие забастовки и распространяли информационные листовки несмотря на угрозу заключения, увольнение с работы, отстранение от учебы или принудительного лечения в психиатрическом учреждении.

В открытии выставки приняли участие Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады Украины, Мустафа Джемилев, народный депутат Украины, Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа, Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти, Анна Гопко, народный депутат Украины, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, Ондржей Матейка, заместитель директора Института изучения тоталитарных режимов.





Ученый Игорь Козловский, побывавший в заложниках у терроритсов на Донбассе











Ирина Геращенко, первый вице-спикер ВР

Милуши Горский, первый заместитель главы Сената Парламента Чехии

Юрий Макух, племянник Василия Макуха, который совершил самосожжение на Крещатике в знак протеста против оккупации Чехословакии Советским Союзом.











Владимир Вятрович, глава Института Национальной памяти

Игорь Козловский и Анна Гопко









Документы, фотографии и интервью для выставки автор Адам Градилек собирал вместе Петром Блажеком, Штепаном Черноушекем, Михаэлем Стоиловым, Ярославом Файзулиным, Андреем Когутом, Анатолием Хромовым и другими работниками Института изучения тоталитарных режимов в Праге, Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины и Украинского института национальной памяти.













Фото и видео Олег Богачук