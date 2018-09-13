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 "За вашу и нашу свободу": на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сегодня, 13 сентября на Майдане Незалежности была представлена выставка "За вашу и нашу свободу 1968-2018 гг. Протесты против оккупации Чехословакии в 1968 году как часть борьбы за свободу в коммунистических странах Европы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, организаторами выставки выступили Институт исследования тоталитарных режимов (Чехия), Чешский Центр, Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины, Украинский институт национальной памяти, Посольство Чешской Республики в Украине, Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства.

Выставка "За вашу и нашу свободу. 1968-2018 гг." посвящена судьбам тех людей, жителей стран Восточного блока, которые решили разными способами протестовать против оккупации: выходили на мирную демонстрацию на Красной площади в Москве, подписывали письма против советского вторжения в ЧССР, поддерживали осужденных участников протестного движения, отказывались от службы в советской армии, организовывали студенческие забастовки и распространяли информационные листовки несмотря на угрозу заключения, увольнение с работы, отстранение от учебы или принудительного лечения в психиатрическом учреждении.

В открытии выставки приняли участие Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады Украины, Мустафа Джемилев, народный депутат Украины, Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа, Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти, Анна Гопко, народный депутат Украины, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам, Ондржей Матейка, заместитель директора Института изучения тоталитарных режимов.

За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 01
За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 02

Ученый Игорь Козловский, побывавший в заложниках у терроритсов на Донбассе

За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 03
За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 04
За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 05
За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 06
За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 07

Ирина Геращенко, первый вице-спикер ВР

За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 08

Милуши Горский, первый заместитель главы Сената Парламента Чехии

За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 09

Юрий Макух, племянник Василия Макуха, который совершил самосожжение на Крещатике в знак протеста против оккупации Чехословакии Советским Союзом.

За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 10
За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 11
За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 12
За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 13
За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 14

Владимир Вятрович, глава Института Национальной памяти

За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 15

Игорь Козловский и Анна Гопко

За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 16
За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 17
За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 18
За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 19

Документы, фотографии и интервью для выставки автор Адам Градилек собирал вместе Петром Блажеком, Штепаном Черноушекем, Михаэлем Стоиловым, Ярославом Файзулиным, Андреем Когутом, Анатолием Хромовым и другими работниками Института изучения тоталитарных режимов в Праге, Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины и Украинского института национальной памяти.

За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 20
За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 21
За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 22
За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 23
За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 24
За вашу и нашу свободу: на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году 25

Фото и видео Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3086077
 
   
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Лозунг "За вашу і нашу..." був придуманий в кінці Другої Світової і мав тоді абсолютно інший зміст...Символізував боротьбу чехів і совітів проти німецького фашизму...Так що факт говорить про неперебірливість і історичну забудькуватість...Можна,звичайно,на постамент від Гітлера встановити бюст Ейнштейна і дуже з того тішитись...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"За вашу и нашу свободу": на Майдане открылась выставка посвященная протестам против оккупации Чехословакии в 1968 году. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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