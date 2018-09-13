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 Суд признал жителей Гавриловки потерпевшими от организации незаконного птичьего могильника возле фабрики "Гавриловских курчат". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский районный суд Киева признал потерпевшими жителей села Гавриловка от преступлений, совершенных должностными лицами ООО "Комплекс "Агромарс".

Просмотр не рекомендован лицам с неустойчивой психикой.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ОО "Всеукраинская организация "Зеленый Фонд. Преодоление гуманитарных и экологических катастроф" в социальной сети Facebook.

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Как отмечается, своей деятельностью данный производитель, в нарушение норм экологического и природоохранного законодательства, загрязняет почву, подземные воды и воздух вокруг сёл Гавриловка, Тарасовщина и других населенных пунктов, путем захоронения отходов животного происхождения (дохлой курицы, крови, жиров, химикатов и другое), чем наносит непоправимый вред местному населению и окружающей среде. Люди постоянно страдают от ужасного зловония, а также вынуждены пользоваться плохой водой и обрабатывать зараженную землю.

Суд подтвердил статус членов организации страдающих от деятельности производителя известного под ТМ "Гаврилівські курчата" в уголовном производстве, что позволит вывести защиту местного населения на более качественный уровень.

Цензор.НЕТ обратился в ООО "Комплекс "Агромарс" с просьбой прокомментировать ситуацию.

Суд признал жителей Гавриловки потерпевшими от организации незаконного птичьего могильника возле фабрики Гавриловских курчат 01

Напомним, что Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, по факту создания преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководства такой организацией, нарушение правил экологической безопасности при эксплуатации предприятия, что повлекло тяжкие последствия по признаками уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ст. 236, ч.1 ст. 239, ч 4 ст. 28 ч.2 ст. 240, ч.2 ст. 364 УК Украины.

Осенью 2017 г. активисты обнаружили поле, расположенное рядом с с. Гавриловка с тоннами трупов кур, перьями, кровью и внутренностями. Отходы гнили и распространяли резкий неприятный запах. После сигнала активистов на место выброса отходов приехала комиссия Районного совета с целью обследовать обстановку и получить ответы от руководства птицекомплекса.

Суд признал жителей Гавриловки потерпевшими от организации незаконного птичьего могильника возле фабрики Гавриловских курчат 02

Директор "Комплекса Агромарс" Алексей Марченко сообщил активистам, что произошедшее — это вынужденная мера из-за массового мора птицы вследствие выхода из строя вентиляционной системы. "64 тысячи трупов весом в среднем по два с половиной килограмма", - прокомментировал он.

6 июня 2018 г. полиция задержала владельцев агрохолдинга "Агромарс" по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области. 6 июня 2018 г. проведено 14 санкционированных судом обысков в помещениях агрохолдинга, контролирующих организациях, по месту жительства задействованных в преступной деятельности лиц, а также проведен обзор птичьих могильников и сделаны заборы грунта и воды для проведения экспертиз.

Суд признал жителей Гавриловки потерпевшими от организации незаконного птичьего могильника возле фабрики Гавриловских курчат 03

8 июня около 17:00 началось судебное заседание по избранию меры пресечения менеджменту и собственникам "Агромарс". Решением суда для соучредителей "Комплекса Агромарс" Евгения и Марины Сигал, а также руководителя структурного подразделения агрокомпании Ивана Зозули выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 80 млн грн, 90 млн грн и 84 млн грн для каждого из них соответственно.

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15 июня Апелляционный суд Киева уменьшил размер залога для владельцев "Комплекса Агромарс" до 5 млн грн. Размер залога для Евгения и Марины Сигал, а также Ивана Зозули снижен в 16 раз.

Суд признал жителей Гавриловки потерпевшими от организации незаконного птичьего могильника возле фабрики Гавриловских курчат 04

Источник: https://censor.net.ua/p3086075
 
 
 Топ комментарии
 
А хочете знати чому загинуло 64 тис. курей? Дійсно - задихнулися через непрацюючу вентиляцію через відсутність електропостачання .. Якраз були шквали і обірвало дроти, до того ж шаленна спека тоді стояла.. Цього б не було , якби власники поставили дизель-генератор для забезпечення першої категорії надійності електропостачання систем, від кортих залежить життя птиці.. Пожлобилися на гривню - влетіли на мільйон, десь так..
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Не надо покупать эту дохлятину , и они начнут беречь нашу Украину .
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Не надо покупать эту дохлятину , и они начнут беречь нашу Украину .
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Баян это все.
Есть переработка всего этого, и идет потом на корм.
За такое, директоров упаковать нужно по полной программе.
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А хочете знати чому загинуло 64 тис. курей? Дійсно - задихнулися через непрацюючу вентиляцію через відсутність електропостачання .. Якраз були шквали і обірвало дроти, до того ж шаленна спека тоді стояла.. Цього б не було , якби власники поставили дизель-генератор для забезпечення першої категорії надійності електропостачання систем, від кортих залежить життя птиці.. Пожлобилися на гривню - влетіли на мільйон, десь так..
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Не нужно писать о том что не знаешь. "Дроти" не рвались, просто не работал цех по утилизации отходов.
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Цензор.НЕТФотоОбществоСуд признал жителей Гавриловки потерпевшими от организации незаконного птичьего могильника возле фабрики "Гавриловских курчат". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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