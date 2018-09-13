 Суд признал жителей Гавриловки потерпевшими от организации незаконного птичьего могильника возле фабрики "Гавриловских курчат". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила ОО "Всеукраинская организация "Зеленый Фонд. Преодоление гуманитарных и экологических катастроф" в социальной сети Facebook.

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Как отмечается, своей деятельностью данный производитель, в нарушение норм экологического и природоохранного законодательства, загрязняет почву, подземные воды и воздух вокруг сёл Гавриловка, Тарасовщина и других населенных пунктов, путем захоронения отходов животного происхождения (дохлой курицы, крови, жиров, химикатов и другое), чем наносит непоправимый вред местному населению и окружающей среде. Люди постоянно страдают от ужасного зловония, а также вынуждены пользоваться плохой водой и обрабатывать зараженную землю.

Суд подтвердил статус членов организации страдающих от деятельности производителя известного под ТМ "Гаврилівські курчата" в уголовном производстве, что позволит вывести защиту местного населения на более качественный уровень.

Цензор.НЕТ обратился в ООО "Комплекс "Агромарс" с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, что Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, по факту создания преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководства такой организацией, нарушение правил экологической безопасности при эксплуатации предприятия, что повлекло тяжкие последствия по признаками уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ст. 236, ч.1 ст. 239, ч 4 ст. 28 ч.2 ст. 240, ч.2 ст. 364 УК Украины.

Осенью 2017 г. активисты обнаружили поле, расположенное рядом с с. Гавриловка с тоннами трупов кур, перьями, кровью и внутренностями. Отходы гнили и распространяли резкий неприятный запах. После сигнала активистов на место выброса отходов приехала комиссия Районного совета с целью обследовать обстановку и получить ответы от руководства птицекомплекса.

Директор "Комплекса Агромарс" Алексей Марченко сообщил активистам, что произошедшее — это вынужденная мера из-за массового мора птицы вследствие выхода из строя вентиляционной системы. "64 тысячи трупов весом в среднем по два с половиной килограмма", - прокомментировал он.

6 июня 2018 г. полиция задержала владельцев агрохолдинга "Агромарс" по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области. 6 июня 2018 г. проведено 14 санкционированных судом обысков в помещениях агрохолдинга, контролирующих организациях, по месту жительства задействованных в преступной деятельности лиц, а также проведен обзор птичьих могильников и сделаны заборы грунта и воды для проведения экспертиз.

8 июня около 17:00 началось судебное заседание по избранию меры пресечения менеджменту и собственникам "Агромарс". Решением суда для соучредителей "Комплекса Агромарс" Евгения и Марины Сигал, а также руководителя структурного подразделения агрокомпании Ивана Зозули выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 80 млн грн, 90 млн грн и 84 млн грн для каждого из них соответственно.

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15 июня Апелляционный суд Киева уменьшил размер залога для владельцев "Комплекса Агромарс" до 5 млн грн. Размер залога для Евгения и Марины Сигал, а также Ивана Зозули снижен в 16 раз.