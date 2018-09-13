EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Общество, Фоторепортаж
  64  0
Все про:Одесса (5098) похороны (729) военнослужащие (3854) Ян Осока (381) 36 отдельная бригада морской пехоты (23)

 С воином 36-й ОБрМП Сергеем Платоновым простились в Одессе. ФОТОрепортаж

Младший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты, 503-го отдельного батальона морской пехоты Сергей Платонов погиб 10 сентября в зоне ООС в результате провокационного плотного огня наемников РФ по позициям украинской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 13 сентября, в городе Одесса состоялось прощание с морским пехотинцем Военно-Морских Сил ВС Украины, младшим сержантом 503-го отдельного батальона морской пехоты Сергеем Викторовичем Платоновым (позывной Ганс), который погиб 10 сентября около 18.15 в районе населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области в результате смертельного ранения, которое он получил во время минометного обстрела наших позиций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воин 36-й ОБрМП Сергей Платонов погиб в зоне ООС 10 сентября

Сергей Платонов родился 15.08.1980 года в городе Арциз Одесской области в семье военных. Рано потерял родителей. 2014 года добровольно ушел защищать Украину, сначала в составе разведки 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а с 2016 года - в рядах Военно-морских сил Украины.

У него осталось трое детей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: С воином 58-й ОМПБр Ярославом Бугаевским, умершим в госпитале от полученного на Донбассе ранения, простятся завтра в Шостке. ФОТО

С воином 36-й ОБрМП Сергеем Платоновым простились в Одессе 01

Сергей Платонов (позывной Ганс)

С воином 36-й ОБрМП Сергеем Платоновым простились в Одессе 02
С воином 36-й ОБрМП Сергеем Платоновым простились в Одессе 03
С воином 36-й ОБрМП Сергеем Платоновым простились в Одессе 04
С воином 36-й ОБрМП Сергеем Платоновым простились в Одессе 05
С воином 36-й ОБрМП Сергеем Платоновым простились в Одессе 06
С воином 36-й ОБрМП Сергеем Платоновым простились в Одессе 07
С воином 36-й ОБрМП Сергеем Платоновым простились в Одессе 08
С воином 36-й ОБрМП Сергеем Платоновым простились в Одессе 09
С воином 36-й ОБрМП Сергеем Платоновым простились в Одессе 10
С воином 36-й ОБрМП Сергеем Платоновым простились в Одессе 11

Фото: Думская

Источник: https://censor.net.ua/p3086064
 
 
VEhrdlVYSTVRemxKVGtObE1GbElVWFowUXpZd1RFRjJURGxETHpCTU4xSm9aRU1yTUZsRVVYWjBRemt3V1hRNE1FeE1VWFowUXpFd1RETlJkbVJES3pCWlNGRjFPVWRFTUV4aVVYTk9SMG93VEdwUmRGaDNlazVwUkZGMmRFZERNRXhVVVhSa1F6Y3dXWHBSZG1SRGR6QlpPR2N3VEVoU1owNUROREJNVUZGelRrTXdNRXhCWnpCTWVsRjJkRWRCTUZsSVVYVjBReXN3VEd0bk1Fd3ZVWFJrUjBZd1REZFNaM1JIVEdaT1EyVXdURlJSZEdSSFFqQlpTRkZ6UVQwOQ==
Цензор.НЕТФотоОбществоС воином 36-й ОБрМП Сергеем Платоновым простились в Одессе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх