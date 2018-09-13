 С воином 36-й ОБрМП Сергеем Платоновым простились в Одессе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 13 сентября, в городе Одесса состоялось прощание с морским пехотинцем Военно-Морских Сил ВС Украины, младшим сержантом 503-го отдельного батальона морской пехоты Сергеем Викторовичем Платоновым (позывной Ганс), который погиб 10 сентября около 18.15 в районе населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области в результате смертельного ранения, которое он получил во время минометного обстрела наших позиций.

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Сергей Платонов родился 15.08.1980 года в городе Арциз Одесской области в семье военных. Рано потерял родителей. 2014 года добровольно ушел защищать Украину, сначала в составе разведки 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а с 2016 года - в рядах Военно-морских сил Украины.

У него осталось трое детей.

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Сергей Платонов (позывной Ганс)





















Фото: Думская