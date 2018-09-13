 До 2014 года к разведке в Украине относились неправильно: именно ее сокращали в первую очередь, - офицеры ГУР. ФОТО

Об этом сообщили "Українські новини", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
"До начала войны в 2014 году, к разведке в Украине относились неправильно и именно разведку сокращали в первую очередь. Именно тех, которые должны были работать на линии столкновения. Это очень негативно отразилось на состоянии ВСУ в начале войны", — сказал полковник Снищук.
Юрий Снищук
"Разведка в Украине финансировалась по остаточному принципу. К примеру, в 2007 году у нас были силы быстрого реагирования, но даже полеты самолетов-разведчиков, внутри этих сил, и подготовка экипажей осуществлялась по принципу: разведке — "гроши", все остальное — на боевую авиацию", — добавил Снищук.
Информацию о целенаправленном сокращении численности ВСУ за счет разведывательных подразделений подтвердил полковник военной разведки Дмитрий Соболев.
"В 2007 году было принято решение о сокращении рот, уменьшалась численность разведывательных батальонов. А со временем, вообще произошло сокращение всех разведбатов. В том же бывшем 13-м армейском корпусе, переходя на систему оперативного командования, был сокращен целый разведывательный батальон. Мы вступили в войну, имея 4 оперативных командования и на них всего 2 разведывательных батальона", - уточнил полковник Соболев.
"Опыт ведущих стран показывает — даже если государство не ведет активные боевые действия и проводит оптимизацию Вооруженных сил, то там происходит сокращение боевых подразделений, или определенных частей обеспечения, а роль и значение разведки наоборот повышается. У нас (в ВСУ) все произошло с точностью наоборот. Если взять соотношение сокращенных подразделений разведки (2006-2014 года), как вида оперативного обеспечения и боевых подразделений, то разведка в процентном соотношении была сокращена намного больше. До начала войны, в ВСУ, как у командующих армейскими корпусами, так и у оперативного командования, не было разведки как таковой. Мы были как слепые котята, своими силами никто не мог ничего сделать", - считает разведчик.
По словам разведчиков, параллельно из строя ВСУ необоснованно выводились все средства радиоэлектронной разведки, в частности, системы Р-381 "Таран".
Дмитрий Соболев
"То, что в 2007 году были сокращены подразделения радиоэлектронной разведки - это преступление", - подытожил Дмитрий Соболев.
Напомним, что министром Обороны Украины в указанный период являлся Анатолий Гриценко. Как объяснял раннее, бывший начальник ГУР Минобороны Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский, - не существовало никакого военного плана по защите Украины от российской агрессии, потому что при Гриценко противником считался Запад, а не Россия.
"Ни руководство государства, ни Министерство обороны, ни СБУ, никто не реагировал на информацию об угрозе со стороны РФ, никто не думал, что Россия нападет. Они просто не соглашались с людьми, которые об этом говорили, и не готовились к возможному нападению", - рассказал Скипальский.
Война? - нет, не слышали.....
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/09/13/117266/posobnichestvo--podlost-i-pozor-vlastej-ukrainy-vydavshej-tumgoeva-na-ubijstvo-bande-fsb.shtml
ПОСОБНИЧЕСТВО. Подлость и позор властей Украины, выдавшей Тумгоева на убийство банде ФСБ
Генеральная прокуратура Украины тайно экстрадировала ингуша Тимура Тумгоева в Россию по запросу банды ФСБ. Той самой банды, которая вот уже несколько лет убивает украинцев, захватив её землю и открыто заявляет, что уничтожит Украину.
По данным представителей вайнахской диаспоры Украины, его экстрадировали рано утром 12 сентября уже через несколько часов после второго задержания.
Информацию о подлости властей Украины подтвердил изданию «Кавказ.реалии» источник в "Харьковской правозащитной группе", которая осуществляла юридическое сопровождение дела Тумгоева. Источник в ХПГ подчеркнул, что на момент экстрадиции решение комитета ООН по правам человека о приостановке экстрадиции Тумгоева оставалось в силе.
Решение об экстрадиции Тумгоева подписал пособник русской банды ФСБ заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.
На 12 сентября был назначен суд по продлению меры пресечения Тумгоеву. Ожидалось, что будет продолжено личное обязательство являться по первому требованию прокурора или судьи. Однако пособники банды ФСБ поспешили выдать его в обход собственных законов.
Накануе Тумгоева дважды задерживали - в Киеве, перед отъездом в Харьков, и по приезду в Харьков, где должен был состояться суд. При задержании ему инкриминировали «просроченную справку просителя убежища».
Напомним, Тумгоев обратился в миграционную службу Украины с просьбой об убежище, а справка является документом, удостоверяющим его личность.
Тумгоев был задержан украинской погранслужбой в аэропорту Харькова в июне 2016 года, куда он прибыл из Турции. В июле 2017 года его освободили из-под стражи по истечении срока экстрадиционного ареста.
Несмотря на то, что Тумгоев строго исполнял предписания суда и решение комитета ООН по правам человека, который обязал украинские власти приостановить экстрадицию, власти Украины совершили позорное предательство.
Основанием для выдачи стал запрос вражеской русской банды ФСБ, которая регулярно проводит теракты против Украины, убивает украинцев на Донбассе и ведет против украинского народа тотальную войну на уничтожение.
В свое время президент Грузии Саакашвили, а до него Шеварднадзе тоже выдавали чеченцев России, надеясь т.о. откупиться чужой кровью от русской агрессии. Результат торга на чеченской крови всем известен.
Саакашвили вышвырнул Шеварднадзе из власти. Затем вышвырнули самого Саакашвили, который стал политическим бомжом без паспорта и без гражданства. Грузия лишилась своих территорий и заправляет там сейчас шестеркам Путина по фамилии Иванишвили.
Если власти Украины думают, что пособничеством своему врагу они смогут поиметь какие-то дивиденды, то они жестоко ошибаются. Кровь выданных на убийство в Россию ингушей и чеченцев может отозваться еще бОльшими потерями для Украины, чем было потеряно до сих пор. А Порошенко рискует стать таким же политическим бомжом, как и Саакашвили.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Все уже давно все поняли
Свидетели - командование сектора "Б" - публично подтвердили и в ходе расследования Главной военной прокуратуры, что информация о российском вторжении была подана вовремя - еще 23 августа, накануне парада.
Как судебный эксперт по делу Иловайска, могу сказать, что мы исследовали все документы всех органов военного управления, разведки, командования АТО. И если бы суд по Иловайску не блокировали сами украинские власти с ведома президента, то на суде уже давно бы было все сказано и доказано. Вопрос простейший.
Обвинения в адрес разведки со стороны Муженко - это попытка скрыться от ответственности.
А несет эту ответственность командующий АТО. И придет день, когда в Украине появится власть, для которой закон и совесть будут не пустой болтовней, и тогда суд по Иловайску все-таки начнется. И по Ил-76 в Луганском аэропорту, и по Донецкому аэропорту, и по Дебальцево. И тогда завесы лжи и кровавые погоны будут сорваны.
Ю.Бутусов
и все же такой биг-борд был