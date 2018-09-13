 С воином 58-й ОМПБр Ярославом Бугаевским, умершим в госпитале от полученного на Донбассе ранения, простятся завтра в Шостке. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 14 сентября, в 11.00 в городе Шостка Сумской области вблизи кинотеарта на Садовом бульваре (напротив горисполкома) начнется прощание с 20-летним Ярославом Викторовичем Бугаевским, разведчиком 13-го отдельного мотопехотного батальона "Чернигов-1" 58-й отдельной мотопехотной бригады, который 11 сентября на Горловском направлении получил смертельное ранение во время минометного обстрела наших позиций. Военнослужащий был эвакуирован в госпиталь, в котором он 12 сентября ночью умер.

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Ярослав Бугаевский родился в Шостке. После окончания школы №12, поступил в Шосткинский химико-технологический колледж, но обучение не закончил, подписав с ВСУ контракт. Также был воспитанником Шосткинского городского детско-юношеского клуба физической подготовки "Патриот", имел черный пояс по айкидо.

В 12.00 начнется панихида по погибшему, после которой, в 13.00 процессия отправится на городское кладбище, где состоится погребение Героя.

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У него остались мать и брат.

Ярослав Бугаевский