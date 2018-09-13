 Разоблачено одно из запорожских предприятий, которое уклонилось от уплаты почти 5 млн грн налогов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено предприятие, должностные лица которого в течение 2015-2018 гг. во время проведения финансово-хозяйственных операций по торговле деталями для автотранспортных средств не отразили в документах налоговой отчетности операции по реализации товаров за наличные средства. В результате таких действий фигуранты уклонились от уплаты 3,8 млн грн НДС.

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Кроме того, в указанный период времени в налоговой отчетности предприятия не было также отражено безвозвратную финансовую помощь, полученную от фиктивных компаний, что привело к уклонению от уплаты налога на прибыль в размере 1,1 млн грн.

В общем фигуранты уклонились от уплаты 4,9 млн грн налогов.

На основании постановления суда проведен обыск по фактическому адресу предприятия, во время которого изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности и компьютерная техника, 231 тыс. 541 грн и 35 тыс. 600 российских рублей наличными, а также товарно-материальные ценности (автозапчасти и автохимическая жидкость, ориентировочной стоимостью 6 млн грн), ввезенные на территорию Украины вне таможенного контроля.



















В настоящее время продолжается осмотр изъятых документов и компьютерной техники. В суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятые ТМЦ.