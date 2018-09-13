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 Общество, Фоторепортаж
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 Разоблачено одно из запорожских предприятий, которое уклонилось от уплаты почти 5 млн грн налогов. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили предприятие, которое уклонилось от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено предприятие, должностные лица которого в течение 2015-2018 гг. во время проведения финансово-хозяйственных операций по торговле деталями для автотранспортных средств не отразили в документах налоговой отчетности операции по реализации товаров за наличные средства. В результате таких действий фигуранты уклонились от уплаты 3,8 млн грн НДС.

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Кроме того, в указанный период времени в налоговой отчетности предприятия не было также отражено безвозвратную финансовую помощь, полученную от фиктивных компаний, что привело к уклонению от уплаты налога на прибыль в размере 1,1 млн грн.

В общем фигуранты уклонились от уплаты 4,9 млн грн налогов.

На основании постановления суда проведен обыск по фактическому адресу предприятия, во время которого изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности и компьютерная техника, 231 тыс. 541 грн и 35 тыс. 600 российских рублей наличными, а также товарно-материальные ценности (автозапчасти и автохимическая жидкость, ориентировочной стоимостью 6 млн грн), ввезенные на территорию Украины вне таможенного контроля.

Разоблачено одно из запорожских предприятий, которое уклонилось от уплаты почти 5 млн грн налогов 01
Разоблачено одно из запорожских предприятий, которое уклонилось от уплаты почти 5 млн грн налогов 02
Разоблачено одно из запорожских предприятий, которое уклонилось от уплаты почти 5 млн грн налогов 03
Разоблачено одно из запорожских предприятий, которое уклонилось от уплаты почти 5 млн грн налогов 04
Разоблачено одно из запорожских предприятий, которое уклонилось от уплаты почти 5 млн грн налогов 05
Разоблачено одно из запорожских предприятий, которое уклонилось от уплаты почти 5 млн грн налогов 06
Разоблачено одно из запорожских предприятий, которое уклонилось от уплаты почти 5 млн грн налогов 07
Разоблачено одно из запорожских предприятий, которое уклонилось от уплаты почти 5 млн грн налогов 08
Разоблачено одно из запорожских предприятий, которое уклонилось от уплаты почти 5 млн грн налогов 09

В настоящее время продолжается осмотр изъятых документов и компьютерной техники. В суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятые ТМЦ.

Источник: https://censor.net.ua/p3086040
 
 
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-платите налоги!
-нибудем!
-тогда мы их поднимем!
-тогда тем более нибудем!

и так по кругу...
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А куда отступаться? Мелкий и средний бизнес в основной массе выживает только потому, что недоплачивает налоги.
Государству нужно наполнять бюджет - тоже не может опустить налоги.
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Замкнутий круг: крупные предприятия не платят потому что принадлежат тем, кто собирает налоги. А мелкие уже не тянут все те налоги, которые им повесили хозяева крупных предприятий. Только показательные расстрелы среди мелких предпринимателей сломают этот порочный круг.
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О, налоговую мусарню отменили - а она борзее чем при Проффесоре уже.
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А подзаборные газовые заправки по всей стране не замечают?
Или дан приказ не замечать?
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Цензор.НЕТФотоОбществоРазоблачено одно из запорожских предприятий, которое уклонилось от уплаты почти 5 млн грн налогов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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