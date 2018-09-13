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 "Стена Срача": в Харькове разгорелась "война граффити" из-за рисунка Гамлета Зиньковского. ФОТОрепортаж

В Харькове разгорелся конфликт из-за закрашенного граффити на стене трансформаторной будки по ул. Гоголя,2 художника Гамлета Зиньковского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, все началось с того, что 5 сентября местные жители закрасили стрит-арт, который был нарисован два года назад.

Стена Срача: в Харькове разгорелась война граффити из-за рисунка Гамлета Зиньковского 01

На рисунке была изображена ладонь, на которой стоит человек и подпись "Кажется, я нашел себя. Не потерять бы его".  

Стена Срача: в Харькове разгорелась война граффити из-за рисунка Гамлета Зиньковского 02
Стена Срача: в Харькове разгорелась война граффити из-за рисунка Гамлета Зиньковского 03

Жители соседнего дома, которые закрасили серой краской рисунок, назвали его "шизофренией, а не искусством".

Сам художник так прокомментировал уничтожение своей работы местному изданию: "Честно говоря, я не знаю, что делать с этой ситуацией. Идти бить этих людей - не буду, это грозит уголовной и административной ответственностью. Подать на них в суд? Нет. Больше всего бесит, что мои знакомые видели, как уничтожают работу, но никто ни**я не сделал. Так уже было в 2014 году, когда уничтожили картины в арках на Пушкинской. Раздражает вот эта тухлость людей и нежелание вмешиваться".

Стена Срача: в Харькове разгорелась война граффити из-за рисунка Гамлета Зиньковского 04

Позже на серой стене появилась надпись "Х*Й Так лучше?". 

Стена Срача: в Харькове разгорелась война граффити из-за рисунка Гамлета Зиньковского 05
Вскоре и эту надпись закрасили. 

А еще через некоторое время на стене написали: "Какой Харьков, такой и Бэнкси".

Стена Срача: в Харькове разгорелась война граффити из-за рисунка Гамлета Зиньковского 06

После этого на стене разгорелась настоящая "война граффити". 

Стена Срача: в Харькове разгорелась война граффити из-за рисунка Гамлета Зиньковского 07

Здесь нарисовали Иисуса с подписью "И меня закрасишь?", прорекламировали наркотики, написали нецензурные слова и изобразили пенис.

Стена Срача: в Харькове разгорелась война граффити из-за рисунка Гамлета Зиньковского 08

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Стена Срача: в Харькове разгорелась война граффити из-за рисунка Гамлета Зиньковского 09

Стена Срача: в Харькове разгорелась война граффити из-за рисунка Гамлета Зиньковского 10

Позже на стене разместили витраж из кусочков разноцветного картона

Стена Срача: в Харькове разгорелась война граффити из-за рисунка Гамлета Зиньковского 11

О стене начали активно писать в соцсетях, у нее появилось название - "Стена Срача" и своя страница в Instagram

Стена Срача: в Харькове разгорелась война граффити из-за рисунка Гамлета Зиньковского 12

В какой-то момент на закрашенную стену приклеили бумажные листовки с изображением первоначального граффити Гамлета и лозунгом "Make art not war" (Занимайтесь искусством, а не войной).

Стена Срача: в Харькове разгорелась война граффити из-за рисунка Гамлета Зиньковского 13

"Стена Срача" стала мемом в соцсетях. В сети начали появляться фотожабы по мотивам "войны граффити".

Стена Срача: в Харькове разгорелась война граффити из-за рисунка Гамлета Зиньковского 14

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Стена Срача: в Харькове разгорелась война граффити из-за рисунка Гамлета Зиньковского 15

Отфотошопили и двоих полицейских, которых сфотографировали у знаменитой стены. 

Стена Срача: в Харькове разгорелась война граффити из-за рисунка Гамлета Зиньковского 16


Справка. Гамлет Зиньковский — украинский художник, известный своими стрит-арт работами в Харькове и других городах, участник многих украинских и международных выставок.

Стена Срача: в Харькове разгорелась война граффити из-за рисунка Гамлета Зиньковского 17

В 2009 и 2011 году стал одним из финалистов на соискание PinchukArtCentre Prize. В 2013 вместе с Жанной Кадыровой и Николаем Ридным представлял Украину на 53 Венецианском биеннале. Гамлет Зиньковский презентовал два проекта: "Наедине с собой" и "Книга людей".

Стена Срача: в Харькове разгорелась война граффити из-за рисунка Гамлета Зиньковского 18

В последнее время Гамлет Зиньковский подписывается "Гам Лет", что в трактовке художника означает "шум времени". Он не ассоциирует свое имя с известным персонажем Уильяма Шекспира из одноименной трагедии "Гамлет".

Источник: https://censor.net.ua/p3086021
 
 
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Жители соседнего дома, которые закрасили серой краской рисунок, назвали его "шизофренией, а не искусством".

...
Знакомо до боли.
"Шизофрения, а не музыка!", "Чёрт-те что!", "Шансон надо слушать - там за жизнь поют!", "Шо это он намалевал?" и т.д.
То, что шизофрения - не что иное как залог мощного искусства, стандартно-упрощённым быдланам можно вообще не говорить.
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Проблему на ровном месте раздули. Добкина-младшего с кисточкой и банкой краски на пару часов там оставить - и весь город будет доволен.
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Эх красота какая. У нас в Витебске Шагал так начинал.
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отакое - ЙУХ на стенке нам привычней и милее!...
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органично вписывается во всеобщее восприятие действительности.
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Перший малюнок мені сподобався
Не знаю в кого там шизофренія, здається, в тих, хто його зафарбував.
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Там не шизофренія. Просто латентна олігофренія.
Шизофренія - це шляхетна хвороба митців та геніїв, а не бидла.
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Треба що Верховна Рада розглянула це питання і за стіною закріпіла спільну групу: на чолі із співробітником ГПУ, НАБУ, СБУ і кіберполіції, всі отримають свою долю піару і не будуть підставляти людей для галочки.
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Креативные рисунки у гамлета, мне понравились.
Тот, кто закрасил, то лох совковый.
Да, и нужно было оставить для того лоха надпись "х*й. Так лучше？" пусть бы любовался, идиот.
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У нас в Минске тоже был знатный срачь на счёт этого граффити, но вроде не замазали :"Стена Срача": в Харькове разгорелась "война граффити" из-за рисунка Гамлета Зиньковского - Цензор.НЕТ 4935 это вааще крутяк :"Стена Срача": в Харькове разгорелась "война граффити" из-за рисунка Гамлета Зиньковского - Цензор.НЕТ 5329Кому интересно граффити в Минске :https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwidxvu17rfdAhWSsqQKHXM7C6gQsAR6BAgDEAE&biw=1366&bih=647#imgrc=PfU0U1hoNmNmrM:
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Вот тут более лутшая ссылка :https://rdnv.me/minsk-street-art
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Гам Но, что в переводе означает: ,но шум
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"Сначала он рисует Арт,
Потом он Вейдер Дарт!" "Стена Срача": в Харькове разгорелась "война граффити" из-за рисунка Гамлета Зиньковского - Цензор.НЕТ 7479
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Нарисуйте этим харьковским совкодрочерам на этой стене портрет Моторолы, Гиви, Захара, так они еще и цветы принесут.
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СОВОК РУЛИТ !
"Сегодня он играет джаз -
а завтра деньги не отдаст!"
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Город Харьков вырос в моих глазах! Если есть в этом море шизиков и добкиных настолько остроумные люди, значит, не все потеряно!
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Хай напише "Жити по-новому!" - хєр хто закрасити посміє - мусора охоронятимуть і КОРД, ще щодня працівники жеку і просто клінічні порохобляді приходитимуть освіжати напис ))
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Объективности ради.

Вообще-то на граффити человек без правой руки (в которой сам себя и держит).
Сюжет (по моему личному ощущению) философичный, но в то же время сильно дискомфортит.

Где-то можно понять жильцов, которые утром просыпаются и видят граффити в окно - такое искусство может как нравиться, так и нет.

Я, может, и сам бы закрасил, если бы мой маленький ребенок боялся этого сюжета или постоянно спрашивал почему дядя без руки. Я же позакрашивал в подъезде все маты, даже художественно выполненные.

Современному искусству место в галереях, выставках, ну, или согласование сюжета с горсоветом и собственником стены сняло бы все вопросы.
У нас в городе много граффити на позитивную национальную тематику - всем нравится и никто не закрашивает.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Стена Срача": в Харькове разгорелась "война граффити" из-за рисунка Гамлета Зиньковского. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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