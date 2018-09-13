 "Стена Срача": в Харькове разгорелась "война граффити" из-за рисунка Гамлета Зиньковского. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, все началось с того, что 5 сентября местные жители закрасили стрит-арт, который был нарисован два года назад.
На рисунке была изображена ладонь, на которой стоит человек и подпись "Кажется, я нашел себя. Не потерять бы его".
Жители соседнего дома, которые закрасили серой краской рисунок, назвали его "шизофренией, а не искусством".
Сам художник так прокомментировал уничтожение своей работы местному изданию: "Честно говоря, я не знаю, что делать с этой ситуацией. Идти бить этих людей - не буду, это грозит уголовной и административной ответственностью. Подать на них в суд? Нет. Больше всего бесит, что мои знакомые видели, как уничтожают работу, но никто ни**я не сделал. Так уже было в 2014 году, когда уничтожили картины в арках на Пушкинской. Раздражает вот эта тухлость людей и нежелание вмешиваться".
Позже на серой стене появилась надпись "Х*Й Так лучше?".
Вскоре и эту надпись закрасили.
А еще через некоторое время на стене написали: "Какой Харьков, такой и Бэнкси".
После этого на стене разгорелась настоящая "война граффити".
Здесь нарисовали Иисуса с подписью "И меня закрасишь?", прорекламировали наркотики, написали нецензурные слова и изобразили пенис.
Позже на стене разместили витраж из кусочков разноцветного картона.
О стене начали активно писать в соцсетях, у нее появилось название - "Стена Срача" и своя страница в Instagram.
В какой-то момент на закрашенную стену приклеили бумажные листовки с изображением первоначального граффити Гамлета и лозунгом "Make art not war" (Занимайтесь искусством, а не войной).
"Стена Срача" стала мемом в соцсетях. В сети начали появляться фотожабы по мотивам "войны граффити".
Отфотошопили и двоих полицейских, которых сфотографировали у знаменитой стены.
Справка. Гамлет Зиньковский — украинский художник, известный своими стрит-арт работами в Харькове и других городах, участник многих украинских и международных выставок.
В 2009 и 2011 году стал одним из финалистов на соискание PinchukArtCentre Prize. В 2013 вместе с Жанной Кадыровой и Николаем Ридным представлял Украину на 53 Венецианском биеннале. Гамлет Зиньковский презентовал два проекта: "Наедине с собой" и "Книга людей".
В последнее время Гамлет Зиньковский подписывается "Гам Лет", что в трактовке художника означает "шум времени". Он не ассоциирует свое имя с известным персонажем Уильяма Шекспира из одноименной трагедии "Гамлет".
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Знакомо до боли.
"Шизофрения, а не музыка!", "Чёрт-те что!", "Шансон надо слушать - там за жизнь поют!", "Шо это он намалевал?" и т.д.
То, что шизофрения - не что иное как залог мощного искусства, стандартно-упрощённым быдланам можно вообще не говорить.
Не знаю в кого там шизофренія, здається, в тих, хто його зафарбував.
Шизофренія - це шляхетна хвороба митців та геніїв, а не бидла.
Тот, кто закрасил, то лох совковый.
Да, и нужно было оставить для того лоха надпись "х*й. Так лучше？" пусть бы любовался, идиот.
Потом он Вейдер Дарт!"
"Сегодня он играет джаз -
а завтра деньги не отдаст!"
Вообще-то на граффити человек без правой руки (в которой сам себя и держит).
Сюжет (по моему личному ощущению) философичный, но в то же время сильно дискомфортит.
Где-то можно понять жильцов, которые утром просыпаются и видят граффити в окно - такое искусство может как нравиться, так и нет.
Я, может, и сам бы закрасил, если бы мой маленький ребенок боялся этого сюжета или постоянно спрашивал почему дядя без руки. Я же позакрашивал в подъезде все маты, даже художественно выполненные.
Современному искусству место в галереях, выставках, ну, или согласование сюжета с горсоветом и собственником стены сняло бы все вопросы.
У нас в городе много граффити на позитивную национальную тематику - всем нравится и никто не закрашивает.