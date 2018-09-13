 "Стена Срача": в Харькове разгорелась "война граффити" из-за рисунка Гамлета Зиньковского. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, все началось с того, что 5 сентября местные жители закрасили стрит-арт, который был нарисован два года назад.

На рисунке была изображена ладонь, на которой стоит человек и подпись "Кажется, я нашел себя. Не потерять бы его".





Жители соседнего дома, которые закрасили серой краской рисунок, назвали его "шизофренией, а не искусством".

Сам художник так прокомментировал уничтожение своей работы местному изданию: "Честно говоря, я не знаю, что делать с этой ситуацией. Идти бить этих людей - не буду, это грозит уголовной и административной ответственностью. Подать на них в суд? Нет. Больше всего бесит, что мои знакомые видели, как уничтожают работу, но никто ни**я не сделал. Так уже было в 2014 году, когда уничтожили картины в арках на Пушкинской. Раздражает вот эта тухлость людей и нежелание вмешиваться".

Позже на серой стене появилась надпись "Х*Й Так лучше?".



Вскоре и эту надпись закрасили.

А еще через некоторое время на стене написали: "Какой Харьков, такой и Бэнкси".

После этого на стене разгорелась настоящая "война граффити".

Здесь нарисовали Иисуса с подписью "И меня закрасишь?", прорекламировали наркотики, написали нецензурные слова и изобразили пенис.

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Позже на стене разместили витраж из кусочков разноцветного картона.

О стене начали активно писать в соцсетях, у нее появилось название - "Стена Срача" и своя страница в Instagram.

В какой-то момент на закрашенную стену приклеили бумажные листовки с изображением первоначального граффити Гамлета и лозунгом "Make art not war" (Занимайтесь искусством, а не войной).

"Стена Срача" стала мемом в соцсетях. В сети начали появляться фотожабы по мотивам "войны граффити".

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Отфотошопили и двоих полицейских, которых сфотографировали у знаменитой стены.



Справка. Гамлет Зиньковский — украинский художник, известный своими стрит-арт работами в Харькове и других городах, участник многих украинских и международных выставок.

В 2009 и 2011 году стал одним из финалистов на соискание PinchukArtCentre Prize. В 2013 вместе с Жанной Кадыровой и Николаем Ридным представлял Украину на 53 Венецианском биеннале. Гамлет Зиньковский презентовал два проекта: "Наедине с собой" и "Книга людей".

В последнее время Гамлет Зиньковский подписывается "Гам Лет", что в трактовке художника означает "шум времени". Он не ассоциирует свое имя с известным персонажем Уильяма Шекспира из одноименной трагедии "Гамлет".