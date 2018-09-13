 Апелляционный суд отпустил под домашний арест одного из фигурантов дела Гандзюк Васяновича, двоих других - оставил под стражей. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Сергей Никитенко, передает Цензор.НЕТ.

"Непосредственный исполнитель нападения на Катю Гандзюк Никита Грабчук (Мураха) остается в СИЗО. Апелляционный суд оставил ходатайство его адвоката без удовлетворения", - сообщил он.

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"Торбин и дальше будет находиться в СИЗО. Ходатайство адвоката суд не поддерживает. Он называет себя невиновным, и считает, что его оболгали. Говорит, убегать не буду, но забывает, что задержали его на автовокзале в момент побега, после того, как он узнал о задержании Горбунова", - рассказал журналист.













"Изменить меру пресечения Васяновичу просят нардеп Антонищак и Яна Зинкевич. Владимир Васянович отпущен под домашний арест. Он заявил, что только привез подельников из Олешек в Херсон. Хотя ранее его называли тем участником группы, который подавал сигнал, что Катя вышла из подъезда. В суде сегодня он заявил, что организатор Опер. В суде первой инстанции, по словам, адвоката, Васянович побоялся давать показания, так как боялся за свою жизнь. Он также заявил, что признает свою вину, готов нести ответственность, и раскаивается", - добавил Никитенко.

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