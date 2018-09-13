 С воином 72-й ОМБр Федором Рубанским, умершим в госпитале от полученного на Донбассе ранения, простятся 15 сентября на Виннитчине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В субботу, 15 сентября, в 11.00 в поселке городского типа Рудница Песчанского района Винницкой области состоится прощание с Федором Сергеевичем Рубанским, 1995 года рождения, младшим сержантом, гранатометчиком 2-й роты 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, который умер 12 сентября в Киевском главном военном госпитале в результате тяжелого осколочного ранения, которое он получил 25 июня этого года в Донецкой области.
Федор Рубанский родился 18.04.1995 года. Учился в Одесской области на механика-водителя. Принимал участие во многих тяжелых боестолкновениях, в частности в Авдеевке за опорный пункт "Алмаз-2" в январе 2017 года, на Светлодарской дуге и других местах зоны ООС.
Награжден медалями "За військову службу Україні" и "Захиснику Вітчизни".
У него остались мать и две сестры.
Федор Рубанский