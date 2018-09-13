 Пограничники поймали украинку, пытавшуюся под юбкой пронести через границу полсотни смартфонов iPhone, - Госпогранслужба. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Сегодня ночью в пункте пропуска "Гоптовка" во время погранично-таможенного контроля внимание пограничного наряда Харьковского отряда привлекла женщина 1962 года рождения. Украинка шла пешком на вход в Украину, однако прибыв в пункт пропуска начала сильно волноваться. Правоохранителями было принято решение о применении специальных технических средств для осмотра женщины и ее личных вещей. В результате произошло срабатывание металлоискателя", - сказано в сообщении.
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы
Таким образом пограничники выяснили, что под одеждой, а именно - под юбкой женщина пыталась переместить 49 мобильных телефонов iPhone, бывших в употреблении. Для этого она сшила большие специальные карманы, в которые и упаковала товар.
Отмечается, что телефоны изъяты в установленном порядке.
А у Вас не ворованный ? И не серый ? А как Вы определяете ?
У меня год назад украли телефон, а ну дайте ссылку чтоб я глянул ворованный он или нет.
Забавно а как они определяют, что он ворованный, а не потерянный, а может я его просто подарил кому то. Вы не в курсе ?
Заодно скажите а какой телефон по Вашему ворованный ? Вот мы все украинцы, все прекрасно понимаем, что конфискованные телефоны вскоре будут "уничтоженны" и выставлены погранцами на olx или т.п., вот я купив у них телефон купил ворованный или нет.
;Чукча нє чітатєль, чукча - писатєль;
Опасайся пуще сглаза ты внебрачных связей там.
Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь - они в окно.
Говори, что с этим делом мы покончили давно.
Но могут действовать они не прямиком,
Шасть в купе, и притвориться мужиком.
А сама наложит тола под корсет...
Ты проверяй, какого пола твой сосед"(с)
🤑
За ноги надо потрясти
Глядишь - оно и звякнет....
Что тут такого?
У меня 49 номеров 49 телефонов...
Никогда не заморачиваюсь такими вещами на границе...
что леопардовые лосины не могла затарить техникой...
56 лет это не так уж и много...а вот ховать 50 шт под юбкой - много... жлоба сгубила