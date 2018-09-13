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 Пограничники поймали украинку, пытавшуюся под юбкой пронести через границу полсотни смартфонов iPhone, - Госпогранслужба. ФОТО

Украинские пограничники в пункте пропуска "Гоптовка" на Харьковщине выявили гражданку Украины, пытавшуюся тайком пронести с территории РФ 49 смартфонов iPhone.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сегодня ночью в пункте пропуска "Гоптовка" во время погранично-таможенного контроля внимание пограничного наряда Харьковского отряда привлекла женщина 1962 года рождения. Украинка шла пешком на вход в Украину, однако прибыв в пункт пропуска начала сильно волноваться. Правоохранителями было принято решение о применении специальных технических средств для осмотра женщины и ее личных вещей. В результате произошло срабатывание металлоискателя", - сказано в сообщении.

Пограничники поймали украинку, пытавшуюся под юбкой пронести через границу полсотни смартфонов iPhone, - Госпогранслужба 01
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

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Таким образом пограничники выяснили, что под одеждой, а именно - под юбкой женщина пыталась переместить 49 мобильных телефонов iPhone, бывших в употреблении. Для этого она сшила большие специальные карманы, в которые и упаковала товар.

Отмечается, что телефоны изъяты в установленном порядке.

Источник: https://censor.net.ua/p3086006
 
   
 Топ комментарии
 
Думала никто туда не полезет, как и последние лет 40.
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От уже довели страну. Бабам даже под юбки заглядывают. Зато лес, уголь, янтарь вывозят открыто ешелонами и ни у кого не закрадывается подозрение что страну грабят
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Во внутрь загляните, там ещё с десяток найдётся Пограничники поймали украинку, пытавшуюся под юбкой пронести через границу полсотни смартфонов iPhone, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3398
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Думала никто туда не полезет, как и последние лет 40.
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От уже довели страну. Бабам даже под юбки заглядывают. Зато лес, уголь, янтарь вывозят открыто ешелонами и ни у кого не закрадывается подозрение что страну грабят
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Нормальный осмотр. Мало ли что бабы под юбками провозят. Если надо, то будут и не только туда заглядывать.
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Шо ж ето получается даже на Рашке смартфоны дешевле чем у нас? Вот ето покращення млять...
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Она тащила БУ-шные. Скорее всего, ворованные. Они таки да - дешевле.
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А что разве у нас операторы уже разрешили серые и ворованные телефоны использовать?
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А шо когда то запрещали ?
А у Вас не ворованный ? И не серый ? А как Вы определяете ?
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Насколько я знаю не ворованный. Проверяли код ID есть в базе
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В какой базе ?
У меня год назад украли телефон, а ну дайте ссылку чтоб я глянул ворованный он или нет.
Забавно а как они определяют, что он ворованный, а не потерянный, а может я его просто подарил кому то. Вы не в курсе ?
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как как, как Насиров скаже-так и буде!))))
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Я точно не помню. Сверяли номер под батареей с какой то базой данных. А если телефон украли нужно было в мусарню обратится. У меня у товарища спиzдили телефон так нашли телефон за 20 минут конечно если захотят. Телефон особенно современный ето ходячий радиомаячок. В большинстве случаев в мусарне не хотят принимать заявления о ограблении и краже. Если на них не накричать то и палец об палец не ударят.
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Кстати к тому кто покупает б/ушные телефоны рано или поздно могут приехать мусора и обвинить что телефон был украденный. В лучшем случае заберут телефон и заставят сдать отпечатки пальцев и написать заявление.
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В какой мусарне ? В статье речь идет о телефонах ввезенных с РФ, более чем уверен с РФ они транзитом, т.е. они если и сворованы, то скорее всего где то в Китае, США или т.п. Не юлите, сказали А говорите и Б, дума многим будет интересно где такая база.
Заодно скажите а какой телефон по Вашему ворованный ? Вот мы все украинцы, все прекрасно понимаем, что конфискованные телефоны вскоре будут "уничтоженны" и выставлены погранцами на olx или т.п., вот я купив у них телефон купил ворованный или нет.
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перепрошивают телефоны на радиарынках, то бабуля скорей ысего просто курьер.
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под юбкой женщина пыталась переместить 49 мобильных телефонов iPhone, бывших в употреблении. Источник: https://censor.net.ua/p3086006
;Чукча нє чітатєль, чукча - писатєль;
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Рашка смартфоны не производит, цена привязана к курсу $, практически одинаково.
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Читая ваши комментарии, у меня создается впечатление, что до Майдана у вас вилла на Карибах была и пару Jaguarов в гараже стояли, а потом куда-то все исчезло. То-то вы кроете везде здесь теперешнюю власть.
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Да ладно, 99% это все московские воши и только 1% наших гнид.
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"Буржуазная зараза там всюду ходит по пятам.
Опасайся пуще сглаза ты внебрачных связей там.
Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь - они в окно.
Говори, что с этим делом мы покончили давно.

Но могут действовать они не прямиком,
Шасть в купе, и притвориться мужиком.
А сама наложит тола под корсет...
Ты проверяй, какого пола твой сосед"(с)
🤑
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Толпа как хором ахнет
За ноги надо потрясти
Глядишь - оно и звякнет....
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Во внутрь загляните, там ещё с десяток найдётся Пограничники поймали украинку, пытавшуюся под юбкой пронести через границу полсотни смартфонов iPhone, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3398
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Обоже, я ще на цензорі не бачив бабських репетузів. Позбавте нас від споглядання цих жахливих подробиць!
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У меня бы даже мыслей не было бы их прятать.
Что тут такого?
У меня 49 номеров 49 телефонов...
Никогда не заморачиваюсь такими вещами на границе...
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фуу...как не эстетично!
что леопардовые лосины не могла затарить техникой...
56 лет это не так уж и много...а вот ховать 50 шт под юбкой - много... жлоба сгубила
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Тотально зубожілі українці змушені носити айфони під спідницею!
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потім ці гаджети хтось до обличчя прикладатиме...
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надо красть миллионами-тогда под юбки никто лазить не будет))))
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Неужели прям на таможне все до единого зазвонили?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники поймали украинку, пытавшуюся под юбкой пронести через границу полсотни смартфонов iPhone, - Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
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