 Пограничники поймали украинку, пытавшуюся под юбкой пронести через границу полсотни смартфонов iPhone, - Госпогранслужба. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сегодня ночью в пункте пропуска "Гоптовка" во время погранично-таможенного контроля внимание пограничного наряда Харьковского отряда привлекла женщина 1962 года рождения. Украинка шла пешком на вход в Украину, однако прибыв в пункт пропуска начала сильно волноваться. Правоохранителями было принято решение о применении специальных технических средств для осмотра женщины и ее личных вещей. В результате произошло срабатывание металлоискателя", - сказано в сообщении.



Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

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Таким образом пограничники выяснили, что под одеждой, а именно - под юбкой женщина пыталась переместить 49 мобильных телефонов iPhone, бывших в употреблении. Для этого она сшила большие специальные карманы, в которые и упаковала товар.

Отмечается, что телефоны изъяты в установленном порядке.