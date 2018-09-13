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 Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ, - Гитлянская. ДОКУМЕНТ

Первый заместитель председателя СБ Украины Павел Демчина направил в Генеральную прокуратуру заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.

"Первый заместитель председателя СБ Украины Павел Демчина направил в Генеральную прокуратуру заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины", - заявила она.

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"Павел Демчина предостерегает директора НАБУ Артема Сытника от уничтожения журнала входящей регистрации и других документов, подтверждающих получение старшим детективом НАБУ Яндюком С.В. копий постановления Владимирецкого районного суда Ривненской области по гражданскому делу №565 / 552/17 от 25.04.2017р", - добавила она.

Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ, - Гитлянская 01
Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ, - Гитлянская 02
Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ, - Гитлянская 03
Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ, - Гитлянская 04
Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ, - Гитлянская 05
Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ, - Гитлянская 06
Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ, - Гитлянская 07
Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ, - Гитлянская 08
Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ, - Гитлянская 09
Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ, - Гитлянская 10
Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ, - Гитлянская 11
Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ, - Гитлянская 12
Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ, - Гитлянская 13
Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ, - Гитлянская 14
Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ, - Гитлянская 15
Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ, - Гитлянская 16

Источник: https://censor.net.ua/p3086003
 
 
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На цій "Демчині" нема де проби ставити. З такими "кадрами" у владі не треба зовнішніх ворогів.
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Это не тот дебильный зам, который пытался возбудить дело против Марушевской за 500 грн премии к 8 марта?
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идет по стопам розенблата,тот тоже жаловался,что НАБУ его деньгами соблазняло
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Демчина громче всех закричал "Держи вора".
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Національне антикорупційне бюро склало щодо першого заступника голови Служби безпеки України Павла Демчини повідомлення про підозру у незаконному збагаченні.Про це йдеться в його заяві про скоєння кримінального злочину співробітниками НАБУ, адресованій генеральному прокурору Юрію Луценку та спеціалізованому антикорупційномупрокурору Назару Холодницькому, передають Українські Новини.... Та попри дуже невеликі офіційні статки самого Павла Демчини, безбідне життя має матір трьох дітей генерал-майора -35-річна Ольга Воловчук. Вона є власницею елітних автівок та мешкає в розкішному заміському маєтку. За даними "Слідства.Інфо", Ольга Вікторівна є цивільною дружиною нашого героя, яку він щонайменше протягом п'яти років ретельно приховує від громадськості.У пані Ольги доволі пристойний автопарк. Range Rover 2016 року вартістю близько 100 тисяч доларів, Mercedes-Benz 2016 року, ціна якого також тягне не менше, ніж на 100 тисяч доларів, Mazda 2014 року та скромніший Peugeot 2012 року випуску.Журналісти показали "неіснуючий" маєток заступника голови СБУ | Українські Новини Демчина направив у ГПУ заяву про вчинення кримінальних злочинів співробітниками НАБУ, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 8716
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ну, за процветание коррупции я спокоен, пока те, кто якобы с ней борются, воюют друг с другом.
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Та попри дуже невеликі офіційні статки самого Павла Демчини, безбідне життя має матір трьох дітей генерал-майора -35-річна Ольга Воловчук. Вона є власницею елітних автівок та мешкає в розкішному заміському маєтку. За даними "Слідства.Інфо", Ольга Вікторівна є цивільною дружиною нашого героя, яку він щонайменше протягом п'яти років ретельно приховує від громадськості.У пані Ольги доволі пристойний автопарк. Range Rover 2016 року вартістю близько 100 тисяч доларів, Mercedes-Benz 2016 року, ціна якого також тягне не менше, ніж на 100 тисяч доларів, Mazda 2014 року та скромніший Peugeot 2012 року випуску.Журналісти показали "неіснуючий" маєток заступника голови СБУ | Українські Новини Демчина направив у ГПУ заяву про вчинення кримінальних злочинів співробітниками НАБУ, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 441
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А все равно Порошенко лучше всех. Целуйте меня в зад.
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Демчина это ДНО!!!!!
Особенно понравилось про НБУ.
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Демчина продолжает работать в прокуратуре, значит ни на каких выборах нельзя давать ни одного голоса ни за порошенко, ни за БПП, ни за людей, замаравших себя связью с БПП и порошенко!
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А вот еще вспомнилось из литературной классики, что учили в школе: "Держали взятое, да так, что кровь выступали из-под ногтей..."
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Воры не хотят НАБУ. Но смысл в том ? Если США хочет )) - Антикоррупционному Суду - быть ! Ворам - сидеть ! Порохоботы - фас. Я же говорю антиправительственные речи ))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДемчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ, - Гитлянская. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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