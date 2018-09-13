 Демчина направил в ГПУ заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками НАБУ, - Гитлянская. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.

"Первый заместитель председателя СБ Украины Павел Демчина направил в Генеральную прокуратуру заявление о совершении уголовных преступлений сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины", - заявила она.

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"Павел Демчина предостерегает директора НАБУ Артема Сытника от уничтожения журнала входящей регистрации и других документов, подтверждающих получение старшим детективом НАБУ Яндюком С.В. копий постановления Владимирецкого районного суда Ривненской области по гражданскому делу №565 / 552/17 от 25.04.2017р", - добавила она.































