 Сотрудник НАБУ задержан во время употребления веществ, похожих на наркотические, - "Киев оперативный". ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении в паблике "Киев оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Патрулируя ночной Киев, возле моста Патона, спецназовцы #ППОП задержали мужчину во время употребления веществ, похожих на наркотические. Человеком оказался господин Антон, который по совместительству является сотрудником НАБУ. Такие дела, такой Антон", - сказано в сообщении.

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