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 Сотрудник НАБУ задержан во время употребления веществ, похожих на наркотические, - "Киев оперативный". ФОТОрепортаж

Полк полиции особого назначения задержал сотрудника НАБУ во время употребления наркотиков в Киеве.

Об этом говорится в сообщении в паблике "Киев оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Патрулируя ночной Киев, возле моста Патона, спецназовцы #ППОП задержали мужчину во время употребления веществ, похожих на наркотические. Человеком оказался господин Антон, который по совместительству является сотрудником НАБУ. Такие дела, такой Антон", - сказано в сообщении.

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Сотрудник НАБУ задержан во время употребления веществ, похожих на наркотические, - Киев оперативный 01
Сотрудник НАБУ задержан во время употребления веществ, похожих на наркотические, - Киев оперативный 02
Сотрудник НАБУ задержан во время употребления веществ, похожих на наркотические, - Киев оперативный 03
Сотрудник НАБУ задержан во время употребления веществ, похожих на наркотические, - Киев оперативный 04
Сотрудник НАБУ задержан во время употребления веществ, похожих на наркотические, - Киев оперативный 05

Источник: https://censor.net.ua/p3085996
 
   
 Топ комментарии
 
Ну и шо ?Депутаты прям в зале ВР долбятся, а что Вы хотите от обычных чиновников.
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Сдаст анализы и все дела.
Ему ведь нечего бояться? Подстава же...
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ЦЕЛЫЙ ПОЛК УШЛЕБАНСКИХ ПОЛИЦАЕВ Я ТОРЧУ БЕЗ НАРКОТЫ ОТ ТАКОЙ НОВОСТИ .. целый полк-- а чому не армия а клоуны......
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Сдаст анализы и все дела.
Ему ведь нечего бояться? Подстава же...
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ЦЕЛЫЙ ПОЛК УШЛЕБАНСКИХ ПОЛИЦАЕВ Я ТОРЧУ БЕЗ НАРКОТЫ ОТ ТАКОЙ НОВОСТИ .. целый полк-- а чому не армия а клоуны......
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Ну и шо ?Депутаты прям в зале ВР долбятся, а что Вы хотите от обычных чиновников.
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Ага, прям как Добкина младьшего, тоже подставляли с видео, ведь все при власти кристально честные люди, никогда ничего плохого не делали...
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конечно, у него даже на фото зрачки по 5 копеек.
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Марта: Тебе грозит тюрьма.
Мюнхгаузен: Чудесное место! Здесь рядом со мной Овидий, Сервантес… Мы будем перестукиваться... (с)
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да ты шо.. а правду говоря, что в Раде на унитазах толстый слой многолетних веществ, похожих на наркотические?
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Он вышел родом из народа. Как говорится, парень свой.
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У вас Матіос - наркозалежний, а ви якусь дрібноту ловите...
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Матіос - це в ГПУ, в МВД був наркозалежний Ківа, але він вже проблема соціалістів та пенсіонерів, які побіжать за нього голосувати.
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а Допе никто ничего не предъявляет
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Ты бы еще сказал Ахметову или Медведчуку, кто ж им что-то предъявит - это поверенные заборебрикового царя, им шоколадный король по маляве северного соседа, по совместительсву оккупанта, разрешил делать в Украине что угодно, могут даже под видом благотворительной помощи террористов спонсировать - им ничего не будет.
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"Пабида-Перемога", наверняка кокс за взятку, если бы была подстава брала бы его заинтересованная контора: СБУ, ГПУ и др., но никак не патрульные.
Не удивлюсь если он или из СБУ или из прокуратуры. Вот там любят делать такие подставы.
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"СБУ и ГПУ и др." патрулируют город...
Чего бы ещё ради зрады придумать?..
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Судя по фото на удостоверении, борьбу с матерыми коррупционерами поручили школьникам ?
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бомжевал под мостом .. с цельным пакетиком...
больше негде ему...употребить?
ой... белые ниточки торчат....
ой... что-то как-то... фууу
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«Борьба с коррупцией - это непростая задача, и я надеюсь, вы это понимаете. Ваше правительство и ваша страна сталкиваются со многими проблемами на этом пути , - коррупция для Украины - это своего рода гибридная угроза её побороть можно только с помощью института Павлика Морозова, "ПАВЛИКИ МОГУТ ИСКОРЕНИТЬ КОРРУПЦИЮ(КУМОВСТВО).СЕГОДНЯ ВСЕМ АМНИСТИЯ,А ЗАВТРА НАРУШИЛ И ВСЁ ПОТЕРЯЛ. Співробітника НАБУ затримано під час вживання речовин, схожих на наркотичні, - "Київ оперативний" - Цензор.НЕТ 7316
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"Борьба с коррупцией - это непростая задача, и я надеюсь, вы это понимаете. Ваше правительство и ваша страна сталкиваются со многими проблемами на этом пути и я хочу поаплодировать всем вам за то, что вы двигаете вашу страну вперед", - сказал Альварогонсалес.
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Не стоит гнать на парня, просто проверял нет бадяженую ли наркоты продают, борется с корупциях в рядах наркобарыг Співробітника НАБУ затримано під час вживання речовин, схожих на наркотичні, - "Київ оперативний" - Цензор.НЕТ 5026
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это он по заданию НАБУ прикинулся канабиоидом и внедрялся в марихуану..
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Каннабис лечит очень много болезней.Пора легализовать! !!!Алкоголь - более опасен!!!!
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Полиграф торчка на выявляет, или это внедрялся куда-то под прикрытием?
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"спецназовцы #ППОП" каких таких жоп этот спецназ? Им больше заняться нечем?
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиСотрудник НАБУ задержан во время употребления веществ, похожих на наркотические, - "Киев оперативный". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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