 Сотрудник НАБУ задержан во время употребления веществ, похожих на наркотические, - "Киев оперативный". ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении в паблике "Киев оперативный", передает Цензор.НЕТ.
"Патрулируя ночной Киев, возле моста Патона, спецназовцы #ППОП задержали мужчину во время употребления веществ, похожих на наркотические. Человеком оказался господин Антон, который по совместительству является сотрудником НАБУ. Такие дела, такой Антон", - сказано в сообщении.
Ему ведь нечего бояться? Подстава же...
На анализы!
Мюнхгаузен: Чудесное место! Здесь рядом со мной Овидий, Сервантес… Мы будем перестукиваться... (с)
Не удивлюсь если он или из СБУ или из прокуратуры. Вот там любят делать такие подставы.
Чего бы ещё ради зрады придумать?..
больше негде ему...употребить?
ой... белые ниточки торчат....
ой... что-то как-то... фууу