 Украинский воин Федор Рубанский умер 12 сентября в киевском госпитале после ранения, полученного 25 июня. ФОТО

12 сентября, в Киевском военном госпитале от тяжелого осколочного ранения, полученного 25 июня этого года, умер 23-летний Федор Сергеевич Рубанский, военнослужащий 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке волонтер Юлия Толмачева.
О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно. У него остались мать и невеста.
На Цензор.НЕТ ранее размещались материалы о боевой деятельности Федора Рубанского
Источник: https://censor.net.ua/p3085940