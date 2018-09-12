 Украинский воин Федор Рубанский умер 12 сентября в киевском госпитале после ранения, полученного 25 июня. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке волонтер Юлия Толмачева.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно. У него остались мать и невеста.

На Цензор.НЕТ ранее размещались материалы о боевой деятельности Федора Рубанского