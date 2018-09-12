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 Украинский воин Федор Рубанский умер 12 сентября в киевском госпитале после ранения, полученного 25 июня. ФОТО

12 сентября, в Киевском военном госпитале от тяжелого осколочного ранения, полученного 25 июня этого года, умер 23-летний Федор Сергеевич Рубанский, военнослужащий 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке волонтер Юлия Толмачева. 

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно. У него остались мать и невеста.

На Цензор.НЕТ ранее размещались материалы о боевой деятельности Федора Рубанского

Украинский воин Федор Рубанский умер 12 сентября в киевском госпитале после ранения, полученного 25 июня 01

Источник: https://censor.net.ua/p3085940
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинский воин Федор Рубанский умер 12 сентября в киевском госпитале после ранения, полученного 25 июня. ФОТО
 
 
 
 
 
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