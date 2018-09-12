EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины, Фоторепортаж
  1075  2
Материалы по теме:
Все про:армия (7082) Генштаб ВС (888) танк (615) учения (1855)

 В танковой бригаде Корпуса резерва прошли учения с боевой стрельбой. ФОТОрепортаж

12 сентября состоялись тактические учения с боевой стрельбой танковой бригады Корпуса резерва ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

В танковой бригаде Корпуса резерва прошли учения с боевой стрельбой 01
В танковой бригаде Корпуса резерва прошли учения с боевой стрельбой 02
В танковой бригаде Корпуса резерва прошли учения с боевой стрельбой 03

Военнослужащие оперативного резерва второй очереди проходят учебные сборы в течение 45 суток в два этапа. На первом этапе проведена индивидуальная подготовка резервистов в военных учебных заведениях. Во время второго этапа резервисты распределены по подразделениям, в составе которых проведено слаживание экипажей, взводов, рот, батальонов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские пехотинцы успешно выбили "диверсантов" из засады на учениях "Rapid Trident - 2018". ФОТОрепортаж

В танковой бригаде Корпуса резерва прошли учения с боевой стрельбой 04
В танковой бригаде Корпуса резерва прошли учения с боевой стрельбой 05
В танковой бригаде Корпуса резерва прошли учения с боевой стрельбой 06
В танковой бригаде Корпуса резерва прошли учения с боевой стрельбой 07

Также состоялись тактические учения с боевой стрельбой в составе подразделений и в завершение второго этапа состоялись бригадные тактические учения с боевой стрельбой.

В танковой бригаде Корпуса резерва прошли учения с боевой стрельбой 08

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Учения Rapid Trident перешли к практической фазе. ВИДЕО

В танковой бригаде Корпуса резерва прошли учения с боевой стрельбой 09
В танковой бригаде Корпуса резерва прошли учения с боевой стрельбой 10
В танковой бригаде Корпуса резерва прошли учения с боевой стрельбой 11
В танковой бригаде Корпуса резерва прошли учения с боевой стрельбой 12
В танковой бригаде Корпуса резерва прошли учения с боевой стрельбой 13

По приглашению Генштаба ВСУ учения посетили члены Киевской ассоциации военных атташе.

В танковой бригаде Корпуса резерва прошли учения с боевой стрельбой 14

Смотрите также: Украинские ВВС показали, как авиация готовится отбивать возможную атаку на Приазовье. ВИДЕО

В танковой бригаде Корпуса резерва прошли учения с боевой стрельбой 15
В танковой бригаде Корпуса резерва прошли учения с боевой стрельбой 16

Источник: https://censor.net.ua/p3085933
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 


ЗВЕРНЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ 113 ОКРЕМОЇ БРИГАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ.

Більше 4 років на Сході України йде війна, більше 4 років десятки тисяч наших патріотів ціною власного життя стримують навалу підлого ворога, більше 4 років наш народ захищає свою незалежність та територіальну цілісність держави.
Ворог не хоче миру та продовжує атакувати наших захисників, незважаючи на підписані Мінські домовленості. НАША РІДНА ВІТЧИЗНА В НЕБЕЗПЕЦІ! І врятувати її може лише згуртованість нашого суспільства та патріотизм всього українського народу.
Як не прикро, дехто помилково думає, що "коли прийде ворог в мою домівку - тоді візьму до рук зброю". Але виникає питання - навіщо взагалі допускати ворога в свій дім, коли вже сьогодні можна показати нашу спільну єдність та готовність захищати, як свою власну оселю, так і Батьківщину. Ми військовослужбовці 113 окремої бригади територіальної оборони різні за віком, національністю, професією та соціальним положенням, але яких об'єднує любов до України по велінню серця прибули на навчальні збори з бажанням оволодіти військовою спеціальністю.
І СЬОГОДНІ МИ В СТРОЮ!
Протягом навчальних зборів досвідчені інструктори, які мають бойовий досвід участі в АТО навчають нас всьому, що необхідно знати та вміти бійцю територіальної оборони. Ми пишаємось нашими наставниками, але багато з нас по різним причинам не може проходити службу в бойових частинах та зі зброєю в руках захищати Україну на передовій - зоні проведення Операції Об'єднаних Сил.
З часів існування людства чоловік був покликаний захищати свою родину, домівку і звичайно свою Батьківщину за це він користувався повагою, як серед своїх рідних та близьких, так і пошаною в суспільстві.
За час проходження зборів більше 850 військовозобов'язаних бригади склали Військову Присягу на вірність українському народові, вже 300 наших товаришів заключили контракт для проходження військової служби в оперативному резерві та їх кількість щоденно збільшується. Це свідчить про те, що територіальна оборона Харківщини розвивається та зміцнюється, що до її строю стають справжні чоловіки патріоти своєї Держави , які готові зі зброєю в руках захистити свою рідну Україну.
Ми закликаємо всіх небайдужих до майбутнього нашої країни:
"ЙДІТЬ ДО ЧАСТИН ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ! ВЧІТЬСЯ ЗАХИЩАТИ СВОЮ РОДИ́НУ ТА КРАЇНУ! ДОСИТЬ ВЕСТИ ПУСТІ РОЗМОВИ ТА НАДАВАТИ ОЦІНКУ НАШИМ ДІЯМ ЛЕЖАЧИ НА ДИВАНІ! ПОКАЖЕМО ВОРОГУ СВОЮ МІЦЬ ТА ЄДНІСТЬ!"
В цей важкий для Української Держави час ми повинні зробити все, щоб нам не було соромно перед наступними поколіннями.
СЛАВА НЕПЕРЕМОЖНИМ ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Особовий склад 113 окремої
бригади територіальної оборони
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ танковой бригаде Корпуса резерва прошли учения с боевой стрельбой. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх