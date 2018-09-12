 В танковой бригаде Корпуса резерва прошли учения с боевой стрельбой. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Военнослужащие оперативного резерва второй очереди проходят учебные сборы в течение 45 суток в два этапа. На первом этапе проведена индивидуальная подготовка резервистов в военных учебных заведениях. Во время второго этапа резервисты распределены по подразделениям, в составе которых проведено слаживание экипажей, взводов, рот, батальонов.
Также состоялись тактические учения с боевой стрельбой в составе подразделений и в завершение второго этапа состоялись бригадные тактические учения с боевой стрельбой.
По приглашению Генштаба ВСУ учения посетили члены Киевской ассоциации военных атташе.
ЗВЕРНЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ 113 ОКРЕМОЇ БРИГАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ.
Більше 4 років на Сході України йде війна, більше 4 років десятки тисяч наших патріотів ціною власного життя стримують навалу підлого ворога, більше 4 років наш народ захищає свою незалежність та територіальну цілісність держави.
Ворог не хоче миру та продовжує атакувати наших захисників, незважаючи на підписані Мінські домовленості. НАША РІДНА ВІТЧИЗНА В НЕБЕЗПЕЦІ! І врятувати її може лише згуртованість нашого суспільства та патріотизм всього українського народу.
Як не прикро, дехто помилково думає, що "коли прийде ворог в мою домівку - тоді візьму до рук зброю". Але виникає питання - навіщо взагалі допускати ворога в свій дім, коли вже сьогодні можна показати нашу спільну єдність та готовність захищати, як свою власну оселю, так і Батьківщину. Ми військовослужбовці 113 окремої бригади територіальної оборони різні за віком, національністю, професією та соціальним положенням, але яких об'єднує любов до України по велінню серця прибули на навчальні збори з бажанням оволодіти військовою спеціальністю.
І СЬОГОДНІ МИ В СТРОЮ!
Протягом навчальних зборів досвідчені інструктори, які мають бойовий досвід участі в АТО навчають нас всьому, що необхідно знати та вміти бійцю територіальної оборони. Ми пишаємось нашими наставниками, але багато з нас по різним причинам не може проходити службу в бойових частинах та зі зброєю в руках захищати Україну на передовій - зоні проведення Операції Об'єднаних Сил.
З часів існування людства чоловік був покликаний захищати свою родину, домівку і звичайно свою Батьківщину за це він користувався повагою, як серед своїх рідних та близьких, так і пошаною в суспільстві.
За час проходження зборів більше 850 військовозобов'язаних бригади склали Військову Присягу на вірність українському народові, вже 300 наших товаришів заключили контракт для проходження військової служби в оперативному резерві та їх кількість щоденно збільшується. Це свідчить про те, що територіальна оборона Харківщини розвивається та зміцнюється, що до її строю стають справжні чоловіки патріоти своєї Держави , які готові зі зброєю в руках захистити свою рідну Україну.
Ми закликаємо всіх небайдужих до майбутнього нашої країни:
"ЙДІТЬ ДО ЧАСТИН ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ! ВЧІТЬСЯ ЗАХИЩАТИ СВОЮ РОДИ́НУ ТА КРАЇНУ! ДОСИТЬ ВЕСТИ ПУСТІ РОЗМОВИ ТА НАДАВАТИ ОЦІНКУ НАШИМ ДІЯМ ЛЕЖАЧИ НА ДИВАНІ! ПОКАЖЕМО ВОРОГУ СВОЮ МІЦЬ ТА ЄДНІСТЬ!"
В цей важкий для Української Держави час ми повинні зробити все, щоб нам не було соромно перед наступними поколіннями.
СЛАВА НЕПЕРЕМОЖНИМ ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Особовий склад 113 окремої
бригади територіальної оборони