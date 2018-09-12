 В танковой бригаде Корпуса резерва прошли учения с боевой стрельбой. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.







Военнослужащие оперативного резерва второй очереди проходят учебные сборы в течение 45 суток в два этапа. На первом этапе проведена индивидуальная подготовка резервистов в военных учебных заведениях. Во время второго этапа резервисты распределены по подразделениям, в составе которых проведено слаживание экипажей, взводов, рот, батальонов.

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Также состоялись тактические учения с боевой стрельбой в составе подразделений и в завершение второго этапа состоялись бригадные тактические учения с боевой стрельбой.

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По приглашению Генштаба ВСУ учения посетили члены Киевской ассоциации военных атташе.

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