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 Украинский воин Ярослав Бугаевский умер от ран полученных во время обстрела на Горловском направлении. ФОТО

12 сентября ночью, от смертельных ран полученных 11 сентября на Горловском направлении, во время минометного обстрела наших позиций, скончался украинский воин, 20-летний Ярослав Викторович Бугаевский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Шосткинского городского совета.

Ярослав Викторович Бугаевский, разведчик 13-го отдельного мотопехотного батальона "Чернигов-1" 58-й отдельной мотопехотной бригады, житель города Шостка Сумской области. Военнослужащий были эвакуированы в госпиталь, в котором он умер.

Ярослав Бугаевский родился в Шостке. После окончания школы №12, поступил в Шосткинский химико-технологический колледж, но обучение не закончил, подписав с ВСУ контракт. Также был воспитанником Шосткинского городского детско-юношеского клуба физической подготовки "Патриот", имел черный пояс по айкидо.

У него залишишилися мать и брат.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно".

Городской голова Шостки Николай Нога заявил, что в городе будет объявлен трехдневный траур. 

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Украинский воин Ярослав Бугаевский умер от ран полученных во время обстрела на Горловском направлении 01

Источник: https://censor.net.ua/p3085927
 
 
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Цензор.НЕТФотоОбществоУкраинский воин Ярослав Бугаевский умер от ран полученных во время обстрела на Горловском направлении. ФОТО
 
 
 
 
 
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