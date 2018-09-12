 Прощание с погибшим на Донбассе морпехом Сергеем Платоновым состоится 13 сентября в Одессе. ФОТО

Завтра, 13 сентября, в 12.00 в Доме офицеров города Одесса по адресу: ул. Пироговская, 7/9 состоится церемония прощания с морским пехотинцем Военно-Морских Сил ВС Украины младшим сержантом 503-го отдельного батальона морской пехоты Сергеем Викторовичем Платоновым (позывной Ганс)
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ВМС ВС Украины.
Сергей Викторович Платонов (позывной Ганс) погиб 10 сентября около 18.15 в районе населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области в результате смертельного ранения, которое он получил во время минометного обстрела наших позиций.
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Источник: https://censor.net.ua/p3085859