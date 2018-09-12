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 Карабин, пистолеты, гранаты, патроны: правоохранители задержали членов преступной группы вымогателей в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники ГУНП в Запорожской области совместно со спецподразделением КОРД, под процессуальным руководством прокуратуры, задержали преступную группу в составе пяти человек. Злоумышленники угрожали гражданам и требовали у них деньги. Они подозревается в совершении ряда других преступлений на территории области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

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"11 сентября оперативники Управления уголовного розыска совместно с работниками Следственного управления и управлением "КОРД" ГУНП в Запорожской области, под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области разоблачили преступную группу с признаками организованности в составе 5 человек. Злоумышленники с мая 2018 года на территории Запорожской области требовали деньги у граждан и совершали другие тяжкие корыстные преступления. Во время проведения масштабной спецоперации, правоохранители задержали лидера преступной группы – жителя Запорожья 1984 года рождения, бывшего работника органов внутренних дел, и ее членов. В состав группы входили жители города и области - 1983, 1985, 1994 и 1981 годов рождения", - говорится в сообщении.

Карабин, пистолеты, гранаты, патроны: правоохранители задержали членов преступной группы вымогателей в Запорожской области 01
Карабин, пистолеты, гранаты, патроны: правоохранители задержали членов преступной группы вымогателей в Запорожской области 02
Карабин, пистолеты, гранаты, патроны: правоохранители задержали членов преступной группы вымогателей в Запорожской области 03
Карабин, пистолеты, гранаты, патроны: правоохранители задержали членов преступной группы вымогателей в Запорожской области 04

В ходе проведения ряда одновременных обысков транспортных средств, а также по месту жительства подозреваемых обнаружено и изъято:

- карабин МКМ калибра 7,62 мм;

- два помповых ружья;

- два пистолета "Zoraki" с признаками переработки;

- пистолет "GrandPower" калибра 9мм с признаками переработки;

- пистолет ПСШ-790" калибра 9мм с признаками переработки;

- пистолет "Форт 17Р" калибра 9мм;

- 3 гранаты Ф-1 с УЗРГМ;

- граната "РГД-5" с УЗРГМ;

- 292 патрона различных калибров;

- мачете длиной 1 метр;

Карабин, пистолеты, гранаты, патроны: правоохранители задержали членов преступной группы вымогателей в Запорожской области 05
Карабин, пистолеты, гранаты, патроны: правоохранители задержали членов преступной группы вымогателей в Запорожской области 06
Карабин, пистолеты, гранаты, патроны: правоохранители задержали членов преступной группы вымогателей в Запорожской области 07
Карабин, пистолеты, гранаты, патроны: правоохранители задержали членов преступной группы вымогателей в Запорожской области 08

- 3 ножа;

- бита длиной 50 см.;

- комплект государственных номерных знаков;

- денежные средства;

- бронежилет черного цвета;

- 2 пакета с наркотическим веществом, предварительно установлено "марихуана".

Карабин, пистолеты, гранаты, патроны: правоохранители задержали членов преступной группы вымогателей в Запорожской области 09
Карабин, пистолеты, гранаты, патроны: правоохранители задержали членов преступной группы вымогателей в Запорожской области 10
Карабин, пистолеты, гранаты, патроны: правоохранители задержали членов преступной группы вымогателей в Запорожской области 11
Карабин, пистолеты, гранаты, патроны: правоохранители задержали членов преступной группы вымогателей в Запорожской области 12

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"Лидера преступной группы и одного из ее членов задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других членов преступной групировки, их проверяют на причастность к совершению других уголовных правонарушений на территории области. Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Источник: https://censor.net.ua/p3085852
 
   
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В стране безработица вот люди и зарабатывают кто как может
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Но, но! Работы - валом! Зарплата такая, какая в Европе квалифицируется как рабский труд и торговля людьми Карабин, пистолеты, гранаты, патроны: правоохранители задержали членов преступной группы вымогателей в Запорожской области - Цензор.НЕТ 2565
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...Петрович, желаю тебе стать объектом заработка таких вот "безработных"... Карабин, пистолеты, гранаты, патроны: правоохранители задержали членов преступной группы вымогателей в Запорожской области - Цензор.НЕТ 1444
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"Во время проведения масштабной спецоперации, правоохранители задержали лидера преступной группы - жителя Запорожья 1984 года рождения, бывшего работника органов внутренних дел" - раньше искали среди сидельцев, а сейчас среди работников МВД нужно в первую очередь....

Где криминал - ищи мента бывшего или настоящего ....
Не ошибешься....
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Мусора ето те же бандиты только в погонах только выше рангом так как ихние родители имели деньги выучить своих детей в соответствующих институтах. Помню даже на место было 10 человек и чтобы туда поступить нужно было заплатить минимум 10 тыщ. у.е.
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Алексей Носов d8330900 - это да....

Нормальный чел, с здоровой психикой в репресивные органы работать не пойдет...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКарабин, пистолеты, гранаты, патроны: правоохранители задержали членов преступной группы вымогателей в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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