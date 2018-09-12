 Карабин, пистолеты, гранаты, патроны: правоохранители задержали членов преступной группы вымогателей в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.
"11 сентября оперативники Управления уголовного розыска совместно с работниками Следственного управления и управлением "КОРД" ГУНП в Запорожской области, под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области разоблачили преступную группу с признаками организованности в составе 5 человек. Злоумышленники с мая 2018 года на территории Запорожской области требовали деньги у граждан и совершали другие тяжкие корыстные преступления. Во время проведения масштабной спецоперации, правоохранители задержали лидера преступной группы – жителя Запорожья 1984 года рождения, бывшего работника органов внутренних дел, и ее членов. В состав группы входили жители города и области - 1983, 1985, 1994 и 1981 годов рождения", - говорится в сообщении.
В ходе проведения ряда одновременных обысков транспортных средств, а также по месту жительства подозреваемых обнаружено и изъято:
- карабин МКМ калибра 7,62 мм;
- два помповых ружья;
- два пистолета "Zoraki" с признаками переработки;
- пистолет "GrandPower" калибра 9мм с признаками переработки;
- пистолет ПСШ-790" калибра 9мм с признаками переработки;
- пистолет "Форт 17Р" калибра 9мм;
- 3 гранаты Ф-1 с УЗРГМ;
- граната "РГД-5" с УЗРГМ;
- 292 патрона различных калибров;
- мачете длиной 1 метр;
- 3 ножа;
- бита длиной 50 см.;
- комплект государственных номерных знаков;
- денежные средства;
- бронежилет черного цвета;
- 2 пакета с наркотическим веществом, предварительно установлено "марихуана".
"Лидера преступной группы и одного из ее членов задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других членов преступной групировки, их проверяют на причастность к совершению других уголовных правонарушений на территории области. Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - отметили в полиции.
Где криминал - ищи мента бывшего или настоящего ....
Не ошибешься....
Нормальный чел, с здоровой психикой в репресивные органы работать не пойдет...