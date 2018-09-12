 При получении 15 тысяч взятки задержан чиновник исполнительной службы в Каменце-Подольском. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр СБ Украины.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что госисполнитель требовал пятнадцать тысяч гривен от гражданина, с которого в установленном принудительном порядке взыскиваются средства на содержание ребенка.

За эту сумму злоумышленник обещал не выносить постановление о наложении штрафа за неуплату алиментов, а также не принимать другие ограничительных мероприятий в рамках исполнительного производства.

Оперативники спецслужбы задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Каменец-Подольского после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Задержание злоумышленника проводилось совместно с подразделением защиты экономики Нацполиции".

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