Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр СБ Украины.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что госисполнитель требовал пятнадцать тысяч гривен от гражданина, с которого в установленном принудительном порядке взыскиваются средства на содержание ребенка.
За эту сумму злоумышленник обещал не выносить постановление о наложении штрафа за неуплату алиментов, а также не принимать другие ограничительных мероприятий в рамках исполнительного производства.
Оперативники спецслужбы задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Каменец-Подольского после получения всей суммы неправомерной выгоды.
Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.
Задержание злоумышленника проводилось совместно с подразделением защиты экономики Нацполиции".
По социальному происхождению чиновники, осуществлявшие повседневное управление в Украине XIX в., в основном были бюрократизированными дворянами. Высшие, в особенности губернаторские, посты чаще всего доставались представителям влиятельных аристократических семейств; управленцы среднего звена соответственно происходили из рядового и среднего дворянства. Скромные должности делопроизводителей и писарей были уделом мещан и сыновей священников. И почти никогда даже самые незначительные административные посты не занимали крестьяне.
Этнический состав бюрократии в Украине менялся в зависимости от региона. На Левобережье, где потомки старой казацкой старшины получили все права дворянства, среди высшего чиновничества попадались столь славные украинские фамилии, как Милорадович, Миклашевский, Кочубей, Завадовский, Капнист, Полетика и др. На Правобережье преобладали русские и поляки. На Юге, куда стекался народ со всей империи, состав чиновничества тоже был самый разнообразный, хотя и здесь в большинстве были русские. Впрочем, следует заметить, что коль скоро нерусский вступал в ряды бюрократии, он не только, как правило, быстро русифицировался, но часто мыслил и поступал как «более русский», чем сами русские.
Имперская бюрократия была организована по военному образцу, имела чины и мундиры. Нижестоящие заискивала перед вышестоящими, в то же время грубо третируя тех, кто стоял ниже их самих. За неимением конституции, защищающей права личности, любой чиновник не только формально мог вмешиваться в частную жизнь людей, но и часто делал это с особым удовольствием. К счастью, Российская империя была сравнительно бедной и могла себе позволить содержать лишь 12 чиновников на 10 тыс. жителей (на Западе на такое же количество населения чиновников приходилось в три - четыре раза больше), да и жалованье у тех было столь мизерным, что приходилось «добирать» взятками. На коррупцию, особенно местного масштаба, правительство смотрело сквозь пальцы: покуда чиновники исправно обеспечивали казну требуемой суммой денег, начальство мало волновало, сколько они кладут себе в карман. В России население веками привыкало к такой системе - в Украине она была еще в новинку. Быть может, этим объясняется тот факт, что именно украинец Гоголь создал столь блестящий сатирический портрет имперской бюрократии - всемирно известную комедию «Ревизор» (1836).
Полагаю, происхождение усрусской скрепы поняли все.
Однажды осенью чиновник городского правления Андрей Степанович Пересолин, возвращался домой из театра. Проезжая мимо правления, он увидел свет в окнах дежурной комнаты. Чиновник решил узнать - в чем дело. В комнате правления за столом сидели, игравшие в карты, четыре чиновника: Серафим Звиздулин, Степан Кулакевич, Еремей Недоехов и Иван Писулин.
В разговоре чиновники употребляли слова: государственный банк, казенная палата, губернское правленье, народное просвещение и карточные термины. Увидев Пересолина, чиновники побросали карты. Пересолин стал разбираться, чем они занимаются. На столе лежали не карты, а фотографии, снятые с картона и «наклеенные на игральные карты». На фотографиях Пересолин увидел себя, свою жену, подчиненных и знакомых. Он выяснил, что чиновники играют в карты, в которых мастями являются названия учреждений, действительные статские советники у них были тузами, статские советники - королями, супруги особ IV и V класса - дамы, коллежские советники - валеты, надворные советники - десятки, и др. Эта выдумка понравилась Пересолину, он сел за стол понаблюдать за игрой.
В семь часов утра к ним зашел сторож Назар, поразившийся ведущими разговорами. Но удивленного Назара чиновники прогнали и продолжили игру.