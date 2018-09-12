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Все про:Запорожье (1439) ограбление (1147) патрульная полиция (1159)

 Патрульные в Запорожье вернули бабушке сумку с 6,3 тыс. долларов, 7,5 тыс. гривен и золотыми изделиями. ФОТО

Патрульные полицейские в Запорожье вернули бабушке выхваченную грабителем сумку с 6300 долларов, 7500 гривен и золотыми изделиями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице патрульной полиции Запорожья в Facebook.

В нем отмечается, что вчера днем ​​по спецлинии "102" обратилась 86-летняя женщина с сообщением о том, что в подъезде неизвестный выхватил у нее сумку и побежал в неизвестном направлении.

После прибытия патрульных по указанному адресу заявительница рассказала, что покупая мед на рынке, достала из сумки кошелек, в котором было 2000 грн. Затем ей один из продавцов предложил донести тяжелую сумку до подъезда, на что она согласилась. Как объяснила женщина, мужчина вел себя вежливо, а у ее подъезда выхватил сумку и побежал.

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"Обследовав путь, которым бежал преступник, патрульные нашли сумку заявительницы, в которой находились пенсионное удостоверение, 6300 долларов, 7500 гривен, телефон кнопочный и золотые изделия. Из сумки пропал только кошелек, в котором было 2000 гривен и на который соблазнился мужчина. Все другое ценное имущество осталось в сумке только потому, что было завернуто в другой маленький пакет", - говорится в сообщении.

Женщина от написания заявления отказалась и была очень благодарна патрульным за помощь, отмечает полиция.

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Патрульные в Запорожье вернули бабушке сумку с 6,3 тыс. долларов, 7,5 тыс. гривен и золотыми изделиями 01
Патрульные в Запорожье вернули бабушке сумку с 6,3 тыс. долларов, 7,5 тыс. гривен и золотыми изделиями 02
Патрульные в Запорожье вернули бабушке сумку с 6,3 тыс. долларов, 7,5 тыс. гривен и золотыми изделиями 03

Источник: https://censor.net.ua/p3085814
 
   
 Топ комментарии
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Ты знаешь к чему, не каждая бабушка может себе позволить снимать внуку пентхауз на музейном переулке, не?
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причем бабушка Михо к бабушке с рыжухой в теме?
где связь??
ты простые вопросы понимаешь, или нет?
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ps. и кстати, если тебе кажется, что ото всех вокруг воняет, так может это ты на самом деле и обосрался?
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а чего она таскает на базар весь свой скарб?
офигеть...
2 000 спер а остальное не заметил... да...смешно
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наверное, чтобы внуки не спёрли...
так, предположение...
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кароче бабуле вернули весь улов щипача за день.
было 2 к гривен привалил трошки больше
куртка кожаная 2... шутки.
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Интересная бабушка - с таким баблом по базару слоняться. Наверное, пенсию получила.
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одно понятно, пенсии нужно уменьшать ....
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Лоханулся гопник, лоханулися и менты. Кто ж мог подумать, что бабка с собой таскает свои сбережения.
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А я вважав що тільки в Києві з такими грішми ходять по вулицях.
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децентралізація в дії.. залишилося лише саме цікаве - чия це була бабуся- звісно що не пересічгого громодянина.... до того ж і швидкість реагування поліцейських цікава, може вони і трохи підзаробили та пропіарилияс як слід...
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не плохо у нас бабки живут .. я таких денег даже по телевизору никогда не видел ...
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вежливый мужчина оказался не только подонком, но и редкостной лошарой.
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Патрульные в Запорожье вернули бабушке сумку с 6,3 тыс. долларов, 7,5 тыс. гривен и золотыми изделиями - Цензор.НЕТ 6016
старанно
а было только 2000 гривен(с)

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не нужно вспоминать жинку ххх тысячелиття. Ато она придет к каждому в виде ночного кошмара.
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Наступного разу якись аваківець "допоможе" "дідусю" знайти його відро з діамантами, яке він на зупинці забув.
А ви про пенсії, про тарифи...
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Правильно. А говорить надо только за медицинскую реформу. Что бы любые дзядуся з бабусей мелі добрыя лекі, стымулюючыя памяць, і заўсёды ведалі, дзе схавана іх асабістае вядро дыямантаў.
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бабулю надо пригласить на ток-шоу "Украина мае гроши"
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если отбросить шутки в сторону
думаю носила всё с собой, потому как боялась что хату обнесут
ребята полицейские молодцы!
ше не вмерла Украина Патрульные в Запорожье вернули бабушке сумку с 6,3 тыс. долларов, 7,5 тыс. гривен и золотыми изделиями - Цензор.НЕТ 2665
когда уже на цензоре будут преобладать хорошие новости типа этой?)
подсказка: когда не будет петра алексеевича порошенко
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Это они долларовые депозиты предлагают забирать в гривнах.
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А полиция проверила, может в этом подъезде у кого-то пропали деньги и ювелирные изделия?
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да таких случаев милион))))
урки иногда с двумя ключами хату вскрыть не могут))))
один замок открывают другой закрывают)))
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ты откуда знаешь? Это может знать только босс квартирных воров.
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вы его не ищите... над ним и так весь город ржет!... сам повесится...
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помню случай в праге, 2003 год
один вуйко взял банк в одиночку
250€К, пришол с сумкой пешком, ушол на трамвае
но с банковским мешком
сумку забыл в банке
в сумке паспорт, его паспорт)))
вся диаспора ржала когда по телику его морду передавали)))
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а я помню пару лет назад...не про ограбление, а про богатого дедушку
*

78-летний пенсионер, житель Днепра, забыл в ячейке камеры хранения магазина 80 тыс. грн., после того как отоварился там.
Об этом сообщила пресс-служба полиции в Днепропетровской области.
В супермаркет дедушка зашел после того, как снял с банковского счета все свои сбережения. Их он положил в камеру хранения, но потом забыл, в какую именно ячейку, а потому развернулся и пошел домой.
Вечером сотрудники магазина обнаружили деньги дедушки, когда осматривали камеры.
О находке они сообщили в полицию. Что интересно, дома о пропаже не знали и только удивлялись, почему дедушка сидит печальный и не разговорчивый
.
(хорошо хоть не помер
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таких случаев полно
и далеко ходить не нужно
можно двое суток писать)))
а видео про фартовых грабителей можно смотреть пару суток)))
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на цензери ждут других новостей - типа - полицаи забрали у бабушки...
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Нихрена себе бедные пенсионерки на базар ходят.
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«Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? - спросил Остап. ... Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и наконец объявил, что для полного счастья ему нужно две тысячи гривен и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо...»
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Это грабёж, и преступника ещё необходимо установить.
Полицейским следует обратить особое внимание на мужчин, обратившихся за медпомощью с телесными повреждениями в лобной области, характерными для случаев, когда бьются головой о стену, в состоянии потери контроля над собой. Ибо информация о том, что было в сумке помимо 2000 гривен, имеется в свободном доступе.

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полиция Запорожья, если вам поступит заявление, что, мол, бабуля попросила водички попить, а потом исчезло "все, нажитое непосильным трудом", знайте, это она...
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хочу себе такую бабушку - где таких дают? Патрульные в Запорожье вернули бабушке сумку с 6,3 тыс. долларов, 7,5 тыс. гривен и золотыми изделиями - Цензор.НЕТ 5755
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Колись вже була ця новина куме
-Справдi?!Може це,та сама бабця?
-Нi.Старi менти з старими методичками Патрульные в Запорожье вернули бабушке сумку с 6,3 тыс. долларов, 7,5 тыс. гривен и золотыми изделиями - Цензор.НЕТ 7574
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Патрульним шана і подяка !! Молодці!!
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А сколько там тех грошау, если человек всю жизнь откладывал?
А судя по золотым украшениям (золотые часы "чайка", кольцо "паук", широченная обручалка) - это жменька золотого ширпотреба 60-70-ых прошлого века, реально вещи из её прошлого (хорошо, если на 1,5-2 тысячи потянет) + ещё 6 600$ налом.
Няма там чаму зайздросціць.
Особенно, если это всё, что человек за целую жизнь нажил.
Упаси, Боже, какое серьёзное заболевание, этого ни на операцию, ни на таблетки может не хватить.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПатрульные в Запорожье вернули бабушке сумку с 6,3 тыс. долларов, 7,5 тыс. гривен и золотыми изделиями. ФОТО
 
 
 
 
 
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