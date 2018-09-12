 Патрульные в Запорожье вернули бабушке сумку с 6,3 тыс. долларов, 7,5 тыс. гривен и золотыми изделиями. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице патрульной полиции Запорожья в Facebook.

В нем отмечается, что вчера днем ​​по спецлинии "102" обратилась 86-летняя женщина с сообщением о том, что в подъезде неизвестный выхватил у нее сумку и побежал в неизвестном направлении.

После прибытия патрульных по указанному адресу заявительница рассказала, что покупая мед на рынке, достала из сумки кошелек, в котором было 2000 грн. Затем ей один из продавцов предложил донести тяжелую сумку до подъезда, на что она согласилась. Как объяснила женщина, мужчина вел себя вежливо, а у ее подъезда выхватил сумку и побежал.

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"Обследовав путь, которым бежал преступник, патрульные нашли сумку заявительницы, в которой находились пенсионное удостоверение, 6300 долларов, 7500 гривен, телефон кнопочный и золотые изделия. Из сумки пропал только кошелек, в котором было 2000 гривен и на который соблазнился мужчина. Все другое ценное имущество осталось в сумке только потому, что было завернуто в другой маленький пакет", - говорится в сообщении.

Женщина от написания заявления отказалась и была очень благодарна патрульным за помощь, отмечает полиция.

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