 Патрульные в Запорожье вернули бабушке сумку с 6,3 тыс. долларов, 7,5 тыс. гривен и золотыми изделиями. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице патрульной полиции Запорожья в Facebook.
В нем отмечается, что вчера днем по спецлинии "102" обратилась 86-летняя женщина с сообщением о том, что в подъезде неизвестный выхватил у нее сумку и побежал в неизвестном направлении.
После прибытия патрульных по указанному адресу заявительница рассказала, что покупая мед на рынке, достала из сумки кошелек, в котором было 2000 грн. Затем ей один из продавцов предложил донести тяжелую сумку до подъезда, на что она согласилась. Как объяснила женщина, мужчина вел себя вежливо, а у ее подъезда выхватил сумку и побежал.
"Обследовав путь, которым бежал преступник, патрульные нашли сумку заявительницы, в которой находились пенсионное удостоверение, 6300 долларов, 7500 гривен, телефон кнопочный и золотые изделия. Из сумки пропал только кошелек, в котором было 2000 гривен и на который соблазнился мужчина. Все другое ценное имущество осталось в сумке только потому, что было завернуто в другой маленький пакет", - говорится в сообщении.
Женщина от написания заявления отказалась и была очень благодарна патрульным за помощь, отмечает полиция.
где связь??
ты простые вопросы понимаешь, или нет?
офигеть...
2 000 спер а остальное не заметил... да...смешно
так, предположение...
было 2 к гривен привалил трошки больше
куртка кожаная 2... шутки.
старанно
а было только 2000 гривен(с)
А ви про пенсії, про тарифи...
думаю носила всё с собой, потому как боялась что хату обнесут
ребята полицейские молодцы!
ше не вмерла Украина
когда уже на цензоре будут преобладать хорошие новости типа этой?)
подсказка: когда не будет петра алексеевича порошенко
урки иногда с двумя ключами хату вскрыть не могут))))
один замок открывают другой закрывают)))
оно те надо?)))
один вуйко взял банк в одиночку
250€К, пришол с сумкой пешком, ушол на трамвае
но с банковским мешком
сумку забыл в банке
в сумке паспорт, его паспорт)))
вся диаспора ржала когда по телику его морду передавали)))
*
78-летний пенсионер, житель Днепра, забыл в ячейке камеры хранения магазина 80 тыс. грн., после того как отоварился там.
Об этом сообщила пресс-служба полиции в Днепропетровской области.
В супермаркет дедушка зашел после того, как снял с банковского счета все свои сбережения. Их он положил в камеру хранения, но потом забыл, в какую именно ячейку, а потому развернулся и пошел домой.
Вечером сотрудники магазина обнаружили деньги дедушки, когда осматривали камеры.
О находке они сообщили в полицию. Что интересно, дома о пропаже не знали и только удивлялись, почему дедушка сидит печальный и не разговорчивый
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(хорошо хоть не помер
и далеко ходить не нужно
можно двое суток писать)))
а видео про фартовых грабителей можно смотреть пару суток)))
Полицейским следует обратить особое внимание на мужчин, обратившихся за медпомощью с телесными повреждениями в лобной области, характерными для случаев, когда бьются головой о стену, в состоянии потери контроля над собой. Ибо информация о том, что было в сумке помимо 2000 гривен, имеется в свободном доступе.
-Справдi?!Може це,та сама бабця?
-Нi.Старi менти з старими методичками
А судя по золотым украшениям (золотые часы "чайка", кольцо "паук", широченная обручалка) - это жменька золотого ширпотреба 60-70-ых прошлого века, реально вещи из её прошлого (хорошо, если на 1,5-2 тысячи потянет) + ещё 6 600$ налом.
Няма там чаму зайздросціць.
Особенно, если это всё, что человек за целую жизнь нажил.
Упаси, Боже, какое серьёзное заболевание, этого ни на операцию, ни на таблетки может не хватить.