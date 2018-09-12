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 С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице. ФОТОрепортаж

Валентин Белинский умер 10 сентябре во сне на передовой в Донецкой области в результате острой сердечной недостаточности. С 2014-го он был волонтером на Востоке, совершил около сотни гуманитарных поездок на передовую, а год назад подписал контракт с ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 12 сентября, в городе Винница состоялась церемония прощания с Валентином Витальевичем Белинским, 1965 года рождения, солдатом, водителем-санитаром 59-й отдельной мотопехотной бригады, который умер 10 сентября на передовой в Донецкой области в результате острой сердечной недостаточности.

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Валентин Белинский родился 20.08.1965 года. Окончил Винницкий политехнический институт. Занимался предпринимательской деятельностью в сфере перевозок. В 2014 году стал волонтером, совершил около 150 гуманитарных поездок на передовую. Основал и возглавлял Благотворительный Фонд "Служба волонтерской доставки", был награжден медалью "За оборону рідної держави" и грамотой от Винницкого городского совета. В 2017 году подписал с ВСУ контракт.

У него остались жена и дети.

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С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 01

Валентин Белинский

С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 02
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 03
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 04
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 05
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 06
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 07
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 08
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 09
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 10
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 11
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 12
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 13
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 14
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 15
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 16
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 17
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 18
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 19
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 20
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 21
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 22
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 23
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 24
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 25
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 26
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 27
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 28
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 29
С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице 30

Фото: Вежа

Источник: https://censor.net.ua/p3085811
 
 
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Цензор.НЕТФотоОбществоС волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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