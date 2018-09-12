 С волонтером и воином Валентином Белинским, умершим на передовой в результате острой сердечной недостаточности, простились в Виннице. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 12 сентября, в городе Винница состоялась церемония прощания с Валентином Витальевичем Белинским, 1965 года рождения, солдатом, водителем-санитаром 59-й отдельной мотопехотной бригады, который умер 10 сентября на передовой в Донецкой области в результате острой сердечной недостаточности.

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Валентин Белинский родился 20.08.1965 года. Окончил Винницкий политехнический институт. Занимался предпринимательской деятельностью в сфере перевозок. В 2014 году стал волонтером, совершил около 150 гуманитарных поездок на передовую. Основал и возглавлял Благотворительный Фонд "Служба волонтерской доставки", был награжден медалью "За оборону рідної держави" и грамотой от Винницкого городского совета. В 2017 году подписал с ВСУ контракт.

У него остались жена и дети.

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Валентин Белинский



























































Фото: Вежа