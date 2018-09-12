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Все про:АЭС (342) налоговая милиция (1322) ГФС (2768)

 Разоблачены должностные лица предприятия, которые подделали документы для участия в тендерах, чтобы поставить на атомные электростанции средства защиты производства РФ. ФОТОрепортаж

Генеральной прокуратурой Украины по материалам оперативного управления ГУ ГФС в Киевской области открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 5 ст. 191 УК Украины, по факту подделки технической документации для участия в тендерных торгах, присвоения государственных средств и перевода безналичных средств в наличные должностными лицами предприятия, организовавшими поставки на Хмельницкую и Запорожскую АЭС средств защиты российского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, по результатам проведенных предусмотренных действующим законодательством мероприятий сотрудниками налоговой милиции установлено, что служебные лица предприятия, подделали в документах для участия в тендерных торгах данные о происхождении и качестве защитных масок для лица, противогазов и комплектующих к ним. А выиграв тендер, вместо средств защиты производства Чешской Республики, поставили продукцию, изготовленную в Российской Федерации. Таким образом, задействовав в схеме подконтрольные предприятия, завладели бюджетными средствами в размере более 10 млн. гривен, нанеся государственному бюджету Украины ущерб в особо крупных размерах.

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Как следствие, в адрес государственных предприятий энергетической отрасли, имеющих стратегическое значение, осуществлена поставка "устройств для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от отравляющих, радиоактивных веществ и бактерий" сомнительного производства и несоответствующего качества, которые не сертифицированы в Украине. Тем самым была поставлена под угрозу жизнь и здоровье работников АЭС.

Налоговой милицией совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины проведен ряд обысков по месту регистрации госпредприятия, ее руководителя и расположению складских помещений предприятия в г. Днепр, а также в г. Лубны (Полтавская область) по адресу регистрации псевдо производственных мощностей этого предприятия.

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В ходе проведенных обысков изъяты оригиналы документов, которые использовались для участия в тендерных закупках, а также более 1200 средств защиты производства Российской Федерации, которые предназначались для передачи на АЭС под видом продукции производства Чешской Республики.

Разоблачены должностные лица предприятия, которые подделали документы для участия в тендерах, чтобы поставить на атомные электростанции средства защиты производства РФ 01
Разоблачены должностные лица предприятия, которые подделали документы для участия в тендерах, чтобы поставить на атомные электростанции средства защиты производства РФ 02
Разоблачены должностные лица предприятия, которые подделали документы для участия в тендерах, чтобы поставить на атомные электростанции средства защиты производства РФ 03
Разоблачены должностные лица предприятия, которые подделали документы для участия в тендерах, чтобы поставить на атомные электростанции средства защиты производства РФ 04
Разоблачены должностные лица предприятия, которые подделали документы для участия в тендерах, чтобы поставить на атомные электростанции средства защиты производства РФ 05
Разоблачены должностные лица предприятия, которые подделали документы для участия в тендерах, чтобы поставить на атомные электростанции средства защиты производства РФ 06
Разоблачены должностные лица предприятия, которые подделали документы для участия в тендерах, чтобы поставить на атомные электростанции средства защиты производства РФ 07
Разоблачены должностные лица предприятия, которые подделали документы для участия в тендерах, чтобы поставить на атомные электростанции средства защиты производства РФ 08
Разоблачены должностные лица предприятия, которые подделали документы для участия в тендерах, чтобы поставить на атомные электростанции средства защиты производства РФ 09
Разоблачены должностные лица предприятия, которые подделали документы для участия в тендерах, чтобы поставить на атомные электростанции средства защиты производства РФ 10

Источник: https://censor.net.ua/p3085797
 
   
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В СССР презервативы называли «Резиновое изделие №2» так как 2 - это указание размера Всем известно, что в Союзе презервативы называли «Резиновое изделиеномер два». ... Мол, «Резиновое изделие № 1» - это противогаз, «Резиновое изделие № 2» - презерватив, «Резиновое изделие № 3» - ластик, «Резиновое изделие

малыш Бакинский

какие тендеры на совковые респираторы?

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Зачем???? Вот зачем брать СЗ у страны, которой насрать на своих граждан?

Кацапские средства защиты расчитаны не на спасение человека, а на то, шоб он успел вынести сейф с документами и потом уже сдохнуть. Лучше бы у немцев, французов или англичан покупали. Но там с распилом сложнее.
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Если украли миллионы значит ничего им не будет .Для таких в нашем государстве никак статью не напишут и таких у нас не садят, так зачем тогда радоваться что разоблачили?
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і шо цікаво... скавчання гебельсів пукіна-"та нічіфо ані ні сдєлают-за бабло атпустять" вже й найтупіші ідійоти в Україні реагують як на маячню божевільних Викрито посадових осіб підприємства, які підробили документи для участі в тендерах, щоб поставити на атомні електростанції засоби захисту виробництва РФ - Цензор.НЕТ 6843 лише за 4роки ОСУДЖЕНО за злочини в особливо великих розмірах десь 3800 поців. .. що сидять та ще й з кофіскацію
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Цензор.НЕТФотоОбществоРазоблачены должностные лица предприятия, которые подделали документы для участия в тендерах, чтобы поставить на атомные электростанции средства защиты производства РФ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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