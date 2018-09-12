 Разоблачены должностные лица предприятия, которые подделали документы для участия в тендерах, чтобы поставить на атомные электростанции средства защиты производства РФ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, по результатам проведенных предусмотренных действующим законодательством мероприятий сотрудниками налоговой милиции установлено, что служебные лица предприятия, подделали в документах для участия в тендерных торгах данные о происхождении и качестве защитных масок для лица, противогазов и комплектующих к ним. А выиграв тендер, вместо средств защиты производства Чешской Республики, поставили продукцию, изготовленную в Российской Федерации. Таким образом, задействовав в схеме подконтрольные предприятия, завладели бюджетными средствами в размере более 10 млн. гривен, нанеся государственному бюджету Украины ущерб в особо крупных размерах.

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Как следствие, в адрес государственных предприятий энергетической отрасли, имеющих стратегическое значение, осуществлена поставка "устройств для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от отравляющих, радиоактивных веществ и бактерий" сомнительного производства и несоответствующего качества, которые не сертифицированы в Украине. Тем самым была поставлена под угрозу жизнь и здоровье работников АЭС.

Налоговой милицией совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины проведен ряд обысков по месту регистрации госпредприятия, ее руководителя и расположению складских помещений предприятия в г. Днепр, а также в г. Лубны (Полтавская область) по адресу регистрации псевдо производственных мощностей этого предприятия.

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В ходе проведенных обысков изъяты оригиналы документов, которые использовались для участия в тендерных закупках, а также более 1200 средств защиты производства Российской Федерации, которые предназначались для передачи на АЭС под видом продукции производства Чешской Республики.



















