 Разоблачены должностные лица предприятия, которые подделали документы для участия в тендерах, чтобы поставить на атомные электростанции средства защиты производства РФ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Так, по результатам проведенных предусмотренных действующим законодательством мероприятий сотрудниками налоговой милиции установлено, что служебные лица предприятия, подделали в документах для участия в тендерных торгах данные о происхождении и качестве защитных масок для лица, противогазов и комплектующих к ним. А выиграв тендер, вместо средств защиты производства Чешской Республики, поставили продукцию, изготовленную в Российской Федерации. Таким образом, задействовав в схеме подконтрольные предприятия, завладели бюджетными средствами в размере более 10 млн. гривен, нанеся государственному бюджету Украины ущерб в особо крупных размерах.
Как следствие, в адрес государственных предприятий энергетической отрасли, имеющих стратегическое значение, осуществлена поставка "устройств для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от отравляющих, радиоактивных веществ и бактерий" сомнительного производства и несоответствующего качества, которые не сертифицированы в Украине. Тем самым была поставлена под угрозу жизнь и здоровье работников АЭС.
Налоговой милицией совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины проведен ряд обысков по месту регистрации госпредприятия, ее руководителя и расположению складских помещений предприятия в г. Днепр, а также в г. Лубны (Полтавская область) по адресу регистрации псевдо производственных мощностей этого предприятия.
В ходе проведенных обысков изъяты оригиналы документов, которые использовались для участия в тендерных закупках, а также более 1200 средств защиты производства Российской Федерации, которые предназначались для передачи на АЭС под видом продукции производства Чешской Республики.
малыш Бакинский
какие тендеры на совковые респираторы?
Кацапские средства защиты расчитаны не на спасение человека, а на то, шоб он успел вынести сейф с документами и потом уже сдохнуть. Лучше бы у немцев, французов или англичан покупали. Но там с распилом сложнее.