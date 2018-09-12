 Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами. ФОТОрепортаж

Об этом говорится на странице сообщества "Говорит Джанкой", передает Цензор.НЕТ.
Оккупанты решили отметить 101-летие города Джанкоя, заставив детей разыгрывать милитаристские сценки со стилизованным боем и убийствами.
Об этом говорится на странице сообщества "Говорит Джанкой", передает Цензор.НЕТ.
Оккупанты решили отметить 101-летие города Джанкоя, заставив детей разыгрывать милитаристские сценки со стилизованным боем и убийствами.
Да пусть хоть усрутся в своих свинячих зарницах,духа у них нет..трусливые они кацапы..
Девка фехтующая лопатой против чувака с шашкой - зебест. Дуэль на ломах наконец в прошлом.
Не очень ясно, что должна была символизировать вся эта херня в день города. Но это не главное.
Очень поучительная история и не только для молодежи.