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 Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами. ФОТОрепортаж

В оккупированном Джанкое во время празднования дня города оккупанты устроили показательное выступление детей, в ходе которого дети бросались друг на друга со штыками, ножами, лопатами и шашками.

Об этом говорится на странице сообщества "Говорит Джанкой", передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты решили отметить 101-летие города Джанкоя, заставив детей разыгрывать милитаристские сценки со стилизованным боем и убийствами.

Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 01

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Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 02
Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 03
Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 04
Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 05

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Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 06
Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 07
Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 08
Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 09
Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 10
Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 11

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Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 12
Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 13
Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 14
Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 15
Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 16
Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 17
Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 18
Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 19
Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 20
Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 21
Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами 22

Источник: https://censor.net.ua/p3085787
 
 
 Топ комментарии
 
красавцы. А чтобы закрепить матерьял отвезите их на Лугандонию в морг пускай соберут конструктор из обдроченца с пяти пакетов в одно целое
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надо было сценку с департацией татар замутить. в главной роли диды
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В этом все и дело. Игры должны способствовать воспитанию детей. И что из этих детей вырастет после таких "игр"?
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а что рабов надо сильно упрашивать ? особенно малолетних ...
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Что значит заставили, это явно какой-то военный кружок в который детей отдали родители.
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И єто только 4 года русского мира в Крыму,и что с них вырастт потом, какой то гиви или моторыло.
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красавцы. А чтобы закрепить матерьял отвезите их на Лугандонию в морг пускай соберут конструктор из обдроченца с пяти пакетов в одно целое
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если дети которых красные кхмеры учили мины закладывать смогли вылечится от кумунячей заразы, то думаю и эти когда нибудь смогут и будут всю жизнь мстить всем кацапским недобиткам за просранное детство.
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надо было сценку с департацией татар замутить. в главной роли диды
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А ведь Жириновский не шутил, когда говорил что Украина нужна Рашке только в качестве рабочей силы и солдат. И после захвата всей Украины украинцев переселят на дальний восток и под китайскую границу для работы и охраны границ от китайцев.
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Да боюсь что не бредил он. Как говорят бред Жириновского ето мысли Хуйла. Да и не от одного его такое слышал. К тому же вон тебе явные факты. Пошить для детей военную форму и обувь ето явно не сами воспитатели такое придумали и организовали. К тому же ето не первый раз.
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Жириновский - "обезьяна бога", он озвучивает то, что не может публично огласить его хозяин...чаще всего это делается для "проверки возможной реакции окружающих"... Если Путин видит, что общество "схавало", он осуществляет ляпнутое Жириновским, на практике...
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что у жирика на языке, то у всех кацапов в голове ...
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И кто там захватывает Украину?
Да пусть хоть усрутся в своих свинячих зарницах,духа у них нет..трусливые они кацапы..
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Калечат ссуки детей, а потом нам все это опять расхлебывать, как после 1954 года расхлебывали хазяйствования кацапов в Крыму...
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закончится все тем, что придуркоВатные родители этих детей будут стоять в очереди за гуманитаркой из ненавистной им Омериги.
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Ну вполне в духе Роиси.
Девка фехтующая лопатой против чувака с шашкой - зебест. Дуэль на ломах наконец в прошлом. Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами - Цензор.НЕТ 8699

Не очень ясно, что должна была символизировать вся эта херня в день города. Но это не главное.
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Яныыыык вернись хочу бензин по 10 . НЕ вернусь лучше по 30 чем по 10. Кому лучше ? Кому надо тому и лучше
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А что ж они не показали реконструкцию, как одному полковнику, правившему страной и купавшемуся в нефтедолларах, захотелось взорвать гражданский самолет, на его страну наложили санкции и потом благодарные соотечественники забили ему в жопу палку?

Очень поучительная история и не только для молодежи.
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К сожалению, практически невозможно... У детей отсутствуют "моральные тормоза" - они появляются в результате длительного воспитания. А КАК их воспитывают - Вы видите...
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Это же дети рожденные в Украине, украинцами и на украинской территории. Автомати, пістолети, шашки та лопати: окупанти на День міста в Джанкої змусили дітей показувати сценки з убивствами - Цензор.НЕТ 1775
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Цензор.НЕТФотоОбществоАвтоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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