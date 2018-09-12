 Автоматы, пистолеты, шашки и лопаты: оккупанты на День города в Джанкое заставили детей показывать сценки с убийствами. ФОТОрепортаж

Об этом говорится на странице сообщества "Говорит Джанкой", передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты решили отметить 101-летие города Джанкоя, заставив детей разыгрывать милитаристские сценки со стилизованным боем и убийствами.

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