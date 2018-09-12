 В Голосеевском районе Киева в общежитии произошел пожар, эвакуированы 50 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"Сегодня, 12 сентября в 09:53 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в 9-этажном общежитии на пр. Науки, 23, что в Голосеевском районе столицы.

На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытии пожарных было установлено, что возгорание возникло в одной из комнат на 2-м этаже на площади 10 кв. м", - сказано в сообщении.

Отмечается, уже в 10:12 пожар был локализован и в 10:23 - ликвидирован. Во время тушения пожара из здания были эвакуированы 50 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала года пиротехники исследовали 817,32 га территории Луганской области, изъяли более 6 тыс. взрывоопасных предметов, - ГСЧС. ВИДЕО

Также сообщается, что в результате возгорания сгорела и повреждена мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок комнаты.

К тушению пожара были привлечены 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Причина возгорания устанавливается. Во время пожара никто не пострадал.







Фото: пресс-служба ГСЧС