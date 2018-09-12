 Хустские полицейские более 15 часов вели переговоры с мужчиной, открывшим стрельбу по людям из незарегистрированного ружья. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

"Вчера, 11 сентября, в 13:04 на службу "102" поступило сообщение от жителя села Сокирница Хустского района о том, что его односельчанин стреляет из ружья в сотрудников, которые пытались отключить от его дома линии электросети за неуплату.

Хозяин увидел мужчин перед собственным двором, выбежал на второй этаж своего дома и из ружья начал стрельбу по одному из них. Другого мужчину владелец дома заставил подсоединить линию электросети", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия сразу же прибыла группа полицейских, вместе с руководством полиции области.

С мужчиной, который закрылся с ружьем в руках в собственном доме и не хотел выходить, полицейские вели переговоры в течение 15 часов.

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Около четырех часов утра мужчина потерял бдительность и был задержан полицейскими в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как установили правоохранители, гладкоствольного ружье "ИЖ-18Е", из которого осуществлялись выстрелы, не зарегистрировано.

Все обстоятельства хулиганских действий выясняют следователи. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).