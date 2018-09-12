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Все про:Закарпатье (1406) облэнерго (81) стрельба (2325)

 Хустские полицейские более 15 часов вели переговоры с мужчиной, открывшим стрельбу по людям из незарегистрированного ружья. ФОТОрепортаж

Житель села Сокирница Хустского района открыл огонь из незарегистрированного ружья по сотрудникам облэнерго после чего закрылся в собственном доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

"Вчера, 11 сентября, в 13:04 на службу "102" поступило сообщение от жителя села Сокирница Хустского района о том, что его односельчанин стреляет из ружья в сотрудников, которые пытались отключить от его дома линии электросети за неуплату.

Хозяин увидел мужчин перед собственным двором, выбежал на второй этаж своего дома и из ружья начал стрельбу по одному из них. Другого мужчину владелец дома заставил подсоединить линию электросети", - сказано в сообщении.

Хустские полицейские более 15 часов вели переговоры с мужчиной, открывшим стрельбу по людям из незарегистрированного ружья 01

Отмечается, что на место происшествия сразу же прибыла группа полицейских, вместе с руководством полиции области.

С мужчиной, который закрылся с ружьем в руках в собственном доме и не хотел выходить, полицейские вели переговоры в течение 15 часов.

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Около четырех часов утра мужчина потерял бдительность и был задержан полицейскими в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Хустские полицейские более 15 часов вели переговоры с мужчиной, открывшим стрельбу по людям из незарегистрированного ружья 02

Как установили правоохранители, гладкоствольного ружье "ИЖ-18Е", из которого осуществлялись выстрелы, не зарегистрировано.

Все обстоятельства хулиганских действий выясняют следователи. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Источник: https://censor.net.ua/p3085775
 
 
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За 15 годин можна було спробувати встигнути зареєструвати.
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Стрелял в людей из ружья - хулиганство. Люблю эту страну
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після подорожчання ціни на газ для населення це буде масовим явищем
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У тому регіоні п'ють паленку міцністю 90%. Мабуть під впливом спиртного цей чолов'яга почав стріляти.
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так, це початок його незабутньої подорожі по установам пенітенціарної системи...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияХустские полицейские более 15 часов вели переговоры с мужчиной, открывшим стрельбу по людям из незарегистрированного ружья. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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