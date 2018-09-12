 Верховный суд РФ начал рассмотрение апелляции на приговор Сущенко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Роман Цимбалюк, приложив фото Сущенко из зала суда, передает Цензор.НЕТ.

"Корреспондент Укринформа в Париже, два года в СИЗО "Лефортово". Сегодня последняя судебная инстанция: Верховный Суд России. Дальше или обмен, или этап в колонию строгого режима.

12 лет!", - рассказал он.

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Как сообщалось, 4 июня Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Р.Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ).

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.