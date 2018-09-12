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 Верховный суд РФ начал рассмотрение апелляции на приговор Сущенко. ФОТО

В среду, 12 сентября, Верховный суд РФ рассматривает апелляционную жалобу на приговор по делу незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Роман Цимбалюк, приложив фото Сущенко из зала суда, передает Цензор.НЕТ.

"Корреспондент Укринформа в Париже, два года в СИЗО "Лефортово". Сегодня последняя судебная инстанция: Верховный Суд России. Дальше или обмен, или этап в колонию строгого режима.
12 лет!", - рассказал он.

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Верховный суд РФ начал рассмотрение апелляции на приговор Сущенко 01
Верховный суд РФ начал рассмотрение апелляции на приговор Сущенко 02

Как сообщалось, 4 июня Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Р.Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ).

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

Источник: https://censor.net.ua/p3085769
 
 
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Так его и не обвинят в терроризме.
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посидить, подумає, як вийде, більше в рашу не поїде, мабуть...
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