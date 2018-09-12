 Заместителя главы поселкового совета на Днепропетровщине поймали на взятке в 15 тыс. гривен. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

Установлено, что между обществом с ограниченной ответственностью и указанным поселковым советом был заключен договор подряда на выполнение реконструкции парка. В июле 2018 работы были выполнены в полном объеме, в связи с чем поселковый совет должен был выплатить остаток денежных средств согласно условиям договора в сумме более 72 тыс. грн.

Используя служебное положение в корыстных целях, заместитель председателя поселкового совета требовал от гражданина неправомерную выгоду в размере 15 000 гривен за содействие и ускорение вопроса о выплате остатка средств.

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10 сентября 2018 во время получения неправомерной выгоды злоумышленника разоблачили.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

По информации местных СМИ, речь идет о первом заместителе главы поселкового совета Обуховки Днепровского района Николае Семко.

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