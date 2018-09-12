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 Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко. ФОТОрепортаж

В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море, по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, усилены группировки Вооруженных сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написал командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко в Facebook.

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"Осуществляем меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечению надежной обороны морского побережья. Организуем постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск и артиллерии, подразделений армейской авиации", - уточнил он.

Также командующий уведомил, что вручил госнаграды личному составу одной из бригад, которые выполняют задачи на Азовском направлении.

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Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 01
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 02
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 03
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 04
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 05
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 06

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Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 07
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 08
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 09
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 10
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 11
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 12
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 13

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Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 14
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 15
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 16
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 17

Напомним, СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.

Источник: https://censor.net.ua/p3085725
 
   
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Граждане рашки , посмотрите в ютубе на рой тв : После пенсионеров самозанятые! Я аху и ел.
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Сегодня Шарий круто лоханулся.
Поймать его на лжи не составило большого труда.
Его заявление:
https://www.youtube.com/watch?v=eLwr-YC3yFA&t=1s

Четкое опровержение:
https://www.facebook.com/osce.odihr/videos/1995940604030743/?t=5290
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Корабли, идущие в Марик и Бердянск, больше не задерживают?
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Цензор.НЕТФотоОбществоГруппировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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