 Несмотря на судебный запрет, Минздрав назначил и.о. ректора медуниверситета Богомольца. ДОКУМЕНТ

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующий приказ подписан 7 сентября, передает Цензор.НЕТ.

"В министерство поступают многочисленные сообщения о репрессиях против студентов и преподавателей со стороны сторонников экс-руководительницы НМУ Екатерины Амосовой. МЗ Украины считает такие действия недопустимыми.

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Все работники университета, которых сейчас "увольняют" из-за отказа поддержать незаконные действия и приказы Ярослава Цехмистера, который называет себя "и.о. ректора", уволены незаконно", - говорится в сообщении.

Минздрав призывает пострадавших обращаться за юридической помощью по телефонам (044) 253-48-60, (044) 425-05-26 и по адресу ez@moz.gov.ua. В теме письма необходимо указать "Увольнение. НМУ", а в письме - свои имя, фамилию и отчество, должность, с которой были "уволены", и суть вопроса (какая помощь нужна).

"МЗ Украины уже подало апелляционную жалобу на постановление Окружного административного суда города, который своими решениями фактически блокирует работу Национального медицинского университета. МЗ Украины продолжает принимать все необходимые меры для возобновления работы НМУ им. А. Богомольца в правовом поле", - отмечают в ведомстве.

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Напомним, согласно распоряжению Министерства здравоохранения Украины ректор Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерина Амосова была временно отстранена от выполнения своих служебных обязанностей из-за срыва лицензионного экзамена.

Сдача лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" студентами всех высших медицинских учебных заведений проходила 20 февраля. Накануне руководство Национального медуниверситета им. Богомольца обнародовало открытое письмо, в котором уведомило, что при подготовке к данному тестированию НМУ объявил открытые торги через систему PROZORRO по закупке услуг Центра тестирования для студентов и интернов в течение 2018 года. Впрочем, эти торги были сорваны Центом тестирования, который не предоставил своего предложения для участия в тендере при наличии альтернативного предложения, которое пришлось отклонить как такое, которое не в полном объеме отвечало техническому заданию.

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Также отмечается, что в день срыва торгов НМУ передал в Центр тестирования подписанный проректором проект договора по оказанию услуг "Крок 1. Стоматология" на сумму 104 202 грн, которые закон позволяет оплатить за тендер.

Как заявил адвокат Е.Амосовой Валентин Гвоздий, одним из виновников срыва сегодняшних экзаменов в НМУ является заместитель министра здравоохранения А. Линчевский.

В Министерстве здравоохранения была создана комиссия для всестороннего рассмотрения ситуации в НМУ им. А.А. Богомольца, однако ее членов и и.о. ректора не пускали в вуз.

23 февраля Наблюдательный совет НМУ им. Богомольца выразил поддержку ректору Амосовой.

В НМУ создали забастовочный комитет и объявили об остановке учебного процесса, но студенты заявили, что это саботаж.

Административный суд Киева восстановил Амосову в должности ректора Национального медуниверситета, а Минздрав - отстранил.

Окружной административный суд Киева отменил приказ Министерства здравоохранения о назначении Юрия Кучина и. о. ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца. Соответствующее решение вынес зампредседателя суда Евгений Аблов на заседании в среду, 5 сентября.