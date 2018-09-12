 Двух полицейских начальников задержали на взятке почти 140 тыс. грн на Луганщине, - ООС. ФОТО

"В течение августа текущего года следователи Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях проводили расследование с целью разоблачения взяточника в погонах. Имея оперативную информацию об офицере Национальной полиции, нечистом на руку, и получив санкцию военной прокуратуры, следователи своевременно выявили и задокументировали факт вымогательства", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил.

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Сообщается, что на взятке был задержан временно исполняющий обязанности начальника Миловского отдела полиции ГУНП в Луганской области майор полиции Ч., который решил "подзаработать", сговорившись с заместителем начальника этого же отдела полиции подполковником полиции Б. "Оборотни в погонах торговали тем, чем могли - предложили гражданину Б. не привлекать его к уголовной ответственности и даже закрыть уголовное производство. Просили "бизнесмены" ни много ни мало почти 140 тысяч гривен", - уточняют в пресс-центре.

Оперативники задержали обоих взяточников 11 сентября во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 88,5 тысяч гривен. Именно такая ​​сумма денег была обнаружена и изъята во время обыска автомобиля заместителя начальника Миловского отдела полиции ГУНП в Луганской области.

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Первоочередные следственные действия, проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов дела. Факт взяточничества зафиксирован, но теперь надо найти и первую часть взятки. Уже тогда будет решен вопрос относительно сообщения взяточникам о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.





