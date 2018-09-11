 Сотрудника спецподразделения налоговой милиции задержали на взятке в 48 тыс. грн на КПВВ "Марьинка", - ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

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11 сентября правоохранителями из состава ОС на КПВВ "Марьинка" на взятке в 48 тысяч гривен задержан сотрудник спецподразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины.

"Следователи военной прокуратуры Объединенных сил совместно с оперативными сотрудниками Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях задержали буквально на горячем старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области майора налоговой службы Б.

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Как установили правоохранители, оборотень в погонах требовал от гражданина Украины за беспрепятственное перемещение товаров через КПВВ "Марьинка" на временно неподконтрольную территорию взятки в размере 48 тысяч гривен. Эту сумму обнаружили и изъяли на месте совершения преступления, после чего на коррупционера сразу надели наручники", - сообщают в ОС.

Продолжаются следственные действия, а также обыски по месту работы и жительства фигуранта. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

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