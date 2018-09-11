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 Сотрудника спецподразделения налоговой милиции задержали на взятке в 48 тыс. грн на КПВВ "Марьинка", - ООС. ФОТОрепортаж

Согласно распоряжению Командующего объединенных сил, принимаются меры с целью полного прекращения контрабанды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

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11 сентября правоохранителями из состава ОС на КПВВ "Марьинка" на взятке в 48 тысяч гривен задержан сотрудник спецподразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины.

"Следователи военной прокуратуры Объединенных сил совместно с оперативными сотрудниками Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях задержали буквально на горячем старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области майора налоговой службы Б.

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Как установили правоохранители, оборотень в погонах требовал от гражданина Украины за беспрепятственное перемещение товаров через КПВВ "Марьинка" на временно неподконтрольную территорию взятки в размере 48 тысяч гривен. Эту сумму обнаружили и изъяли на месте совершения преступления, после чего на коррупционера сразу надели наручники", - сообщают в ОС.

Продолжаются следственные действия, а также обыски по месту работы и жительства фигуранта. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

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Сотрудника спецподразделения налоговой милиции задержали на взятке в 48 тыс. грн на КПВВ Марьинка, - ООС 01
Сотрудника спецподразделения налоговой милиции задержали на взятке в 48 тыс. грн на КПВВ Марьинка, - ООС 02
Сотрудника спецподразделения налоговой милиции задержали на взятке в 48 тыс. грн на КПВВ Марьинка, - ООС 03
Сотрудника спецподразделения налоговой милиции задержали на взятке в 48 тыс. грн на КПВВ Марьинка, - ООС 04
Сотрудника спецподразделения налоговой милиции задержали на взятке в 48 тыс. грн на КПВВ Марьинка, - ООС 05

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Сотрудника спецподразделения налоговой милиции задержали на взятке в 48 тыс. грн на КПВВ Марьинка, - ООС 06

Источник: https://censor.net.ua/p3085716
 
 
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нельзя так с налоговым мусором. Он обидется и уйдет на дамбас бамбас к обконченцам ваивать и Лондон освобождать. Правильно соевые?
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а он уже мечтал....куда их потратит)))В Египет наверно хотел ....отдохнуть от войны..а здесь облом..в камере придется....отдыхать
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какая камера?он же реформированный соевый реформист и диспетчер перемещения грузов с тамжынашими людьми.
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надо повысить зарплату, чувак на беляш сорвался....
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Целого начальника Одесской таможни за 37 контейнеров украденных назначили сразу начальником ГФС, а тут за 48 тыс грн арестовали. Вывод - воровать надо много, тогда назначат.
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Тариф такой? Почему же не сразу округленных 50 тыс, а 48? КМ утверждал или ВР (в первом чтении)?
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А как там Насиров с Трухановым поживают? Не сильно переживают что против них расследуются дела о коррупции? Видимо понимают что им уготована судьба бриллиантовых прокуроров или сынульки Авакова.
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Честных ментов не бывает,честный мент это как девственница проститутка.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудника спецподразделения налоговой милиции задержали на взятке в 48 тыс. грн на КПВВ "Марьинка", - ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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