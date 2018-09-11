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Все про:суд (21306) Донецкая область (4070) штраф (93)

 Военного оштрафовали за пост в Facebook о плохом состоянии техники в зоне ООС. ФОТО

Суд считает, что он разгласил секретную информацию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление Дзержинского городского суда Донецкой области.

Подсудимый Ярослав Коваленко – командир отделения в/ч А1376. Он проходит службу в 58-й отдельной мотопехотной бригаде. Его бригада на окраинах Горловки Донецкой области, в 800 метрах от позиций боевиков.

Военного оштрафовали за пост в Facebook о плохом состоянии техники в зоне ООС 01

Согласно постановлению суда, 22 августа Коваленко вел в сети Facebook переписку с пользовательницей по имени Галина Даниленко. Он рассказал ей о своем местонахождении и пожаловался на плохое состояние техники.

"Коваленко сообщил данному лицу, что на указанном блок-посту находятся три единицы БМП, из которых в рабочем состоянии только одна, у которой прицел в нерабочем состоянии, а также АГС, осуществляющий самовольные выстрелы во время зарядки. В указанной переписке он сообщил об отсутствии в подразделении приборов ночного видения и тепловизоров", – сказано в решении суда.

Военного оштрафовали за пост в Facebook о плохом состоянии техники в зоне ООС 02

Личной перепиской Коваленко не ограничился и в тот же день обнародовал эту информацию в соцсети Facebook, указано в судебном постановлении.

Военного оштрафовали за пост в Facebook о плохом состоянии техники в зоне ООС 03

Суд посчитал, что военный разгласил информацию, разглашающую положение и действия войск в районе проведения ООС.

Своим решением судья Немыш Н.В. приговорил Коваленко к штрафу в сумме 340 гривен.

Обвиняемый не явился на заседание, но предоставил суду письменное заявление, в котором полностью признал свою вину.

Источник: https://censor.net.ua/p3085712
 
   
 Топ комментарии
 
675 Реформа поросячего кодла .
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Военного оштрафовали за пост в Facebook о плохом состоянии техники в зоне ООС - Цензор.НЕТ 7899 - просто супер !

Нехай подякує , що не посадили ... В РФії (з якої бере приклад офшорна влада..) вже давно реальні терміни дають за пости у соцмережах ...
П.С - за статті про некомплект в частинах ООС , пана Бутусова , також оштрафують ?
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Чего так мягко.10лет накинуть.Это ж госизмена.Пятру ляксеичу очень нравиться соседняя северная модель государства.Будет к ней стремиться,другого варианта удержать кормуху нет))))
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Только наши военачальники в новых модных фурах отчитались про полную боеготовность, испугав всех врагов, как этот вояка им все планы поломал... А вдруг его переписку в Фейсбуке прочитает сам )(уйло и нападет....
А если серьезно - почему оный вояка не копал в задницу своих непосредственных начальников относительно неоснащенности своего подразделения, а занимался трепом в Фейсбуке... Это уже стало правилом - с начальством никто ссориться не хочет, ведь недостающее оборудование всегда можно попросить купить волонтеров...
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Усе було зрада, їсти зрада та буде зрада! Підлога країни мешкає за рискою зубожіння, невдовзі електрохарчування відітнуть, Сподівання Савченко сидить у тюремному висновку, заробітчани в Польщі миють сортири статевими ганчірками - та акцій цивільного непослуху під керівництвом Насіння Семенченка все ні! На День Незалежності треба брати не букети кольорів, а стовбури усіх калібрів! Час стиснути руку в куркуль - і вдарити по Верховній Зраді, а Лоліту повісити, щоб аж мову з рота вивалив! Тільки тоді народна частка розквітне, як нирки на деревах!
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о-у! то це народна творчість, чи має авторство? не можу не скопіювати.
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Правда очі коле. Реформована парашенком судова система допомагає йому боротися з правдою. По факту покарали не рошенівських хенералів-нікчем, а бійця що спростовує міф про рошенівські реформи в Армії
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Он рассказал ей о своем местонахождении и пожаловался на плохое состояние техники.Так поиграйте подобной информацией с моковитами,может нарвутся на "РАСТЯЖКИ". Написал бы что ядерную боеголовку зажал меж ног и не знает что с ней делать Источник: https://censor.net.ua/n3085712Та кпоирайте с россиянами на подобных
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Это будет по НАТОВски если мозгом думать, а совковые генералы Украины по старинке крайних ищут и сами проблемы придумывают.
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Главное хорошенько на параде пропиарится а что на передке воевать нечем то таке.
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Рассказывать в Фейсбуке сколько и какого вооружения находится на блокпосту, это конечно ума палата.
Все нужнается в ремонте, и техника, и мозги этого солдата.
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Сколько техники и вооружения на блок посту знает каждый местный соседнего населенного пункта, и ОБСЕ - которые давно эту инфу слили врагу. За счет этого солдата просто запугивают народ, чтобы правды не говорили и варежку держали на замке не рассказывали про продажи, должностей, торговлю боевыми орденами из рук гаранта.
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Мозги прочисти от конспирухи.
А разведчики тогда на какой хер существуют? Ненужное подразделение?
Не, ну если каждій по Фейсбуках станет болтать, то станет ненужное.
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Тут кое кто рассказывал, что одежда и обувь у ВСЕХ солдат, исключительно современная, новенькая, с иголочки!

А то что на фото, точно не в этом столетии сшили...
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Он одел просто удобную, в той что выдали видно жарко.
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не служил? кто же тебя умным назовет, если ты будешь в окопе новую форму протирать..
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Ах вот оно что!
Оказывается, современная форма, слишком дорогое удовольствие, что бы солдаты на передке ее затаскивали...
Судя по всему, с вооружением та же картина: для передовой, сойдет и старый хлам?
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ну послужишь в армии, многое прояснишь Військового оштрафували за пост у Facebook про поганий стан техніки в зоні ООС - Цензор.НЕТ 1599
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Когда призовут, тогда и пойду служить.
Но в любом случае, в нормальной армии, солдат обеспечивают нормально.
А у нас - показуха в всем.
Как только официальные сообщения, то все солдаты на фото, в нормальной одежде, брониках, новеньких касках, у многих автоматы в "обвесе" с коллиматорами или тактической оптикой.
Неофициальная хроника - совковые шмотки, броники, каски, и обшарпанные автоматы...
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я тебе не в обиду сказал
новая форма - что бы как черт не выглядел, если траншеи копать в ней, то ей сразу же кранты придут, если новую форму выдавать каждую неделю, так любая страна разорица))
та ты и сам ее замахаешся стирать и сушить, поэтому очень быстро найдешь старый комплект и будешь в нем "жопу" протирать))
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ти думаєш в соцмережах щодня фото оновлють?
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Я так думаю, что ротацию солдат в зоне ООС, периодически проводят, или ты думаешь что он там сидит с 2014 года и фото тех времен?
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варіанти різні бувають і їх варто розглядати перш ніж натиснути "відправити".
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Только в цивилизованной стране задача органов власти государства предоставить народу этой страны как можно больше достоверной информации, а вот формациях с советскими традициями - скрыть от своего народа правду, особенно ту которая касается деятельности самих органов власти.
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Странный приговор, с каких пор за разглашение секретной инфы назначают небольшой штраф.
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Потому что не все парад смотрят. Любой на ноле про машины или даже личное оружие тоже самое скажет. Никакого здесь секрета и нет. А штраф такой дали чтобы дело не раздулось, по причине, приведённой выше.
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хіба ж так можно було підставляти головного будкобудівника з паркетними генералами.
і розхитувати човен???

вони нам зовсім про інше байки розповідають.
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Он подписывал контракт и видел пункт об уголовной ответственности за распространение военной тайны в нем. Все в пределах закона и жить нужно по закону, а не как януковощ завещал.
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Где вы увидели здесь военную Тайну?!
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На рассеи, его уже бы ликвидировали или самоликвидировался бы сам. В Украине отделался штрафом и позором.
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Не знаю, мне кажется - сглупил человек и ему не обьяснили ... Возмущался состоянием техники - не потому что предатель, а потому что за землю сердце болит.
По-моему полно смягчающих. Втык нужен командиру, который не обьяснил, что такие вещи нельзя постить, и тем генералам, которые играют жизнями украинских воинов,
держа их на передовой с такой техникой, в то время как прикупленные порошенкой части гарцуют и фоткаются с Однотуровым в модном прикиде на парадах.
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Кожен проходить інструктаж про секретність ,при входженні в зону військових дій-особливо(мобілки,соц.мережі-декілька раз).Адмін. штраф-це м*яко.Воюємо тим,що є.В резерві новіша техніка.А своєю перепискою підставив під удар себе і життя товаришів.
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Да, понимаю. Возможно, инструктаж не был достаточно детальным. Просто обидно наверное солдату, что он жизнью рискует, а его из его солдатских грошей штрафуют. А с другой стороны, и вы правы - мягко, ибо жизни поставил под удар. Но, всё-таки,
следовало бы открыть дело на тех, кто технику в таком виде вывел на передовую - не исполнителей, а тех, кто выше и сознательно идет на такие игры с жизнями людей...

Не буду сам расспамливать свой пост - вам виднее, чем мне отсюда. И храни Бог Вас и всех украинских воинов.
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Вместо того, чтобы починить технику, штрафуют солдата.
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Вовдурям і балаболкам потрібно зробити попередження---арешт мінімум 6 місяців.
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та то он специально..сепаров в оману ввести.. ну чтобы полезли ..а у него и ночник работает и бэхи все в строю и АГС работает как надо..ну что бы накосить побольше!!!
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Я так понял, что военная тайна заключается в безалаберности руководства, вплоть до главнокомандующего! Слито было инфу о поломаной технике, правильно?
Или он зафейсбучил точное расположение джавелинов?!

Театр абсурда! А апофеозом выступил наш "прекрасный" суд...
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он наверное там на БТР сбил какого-то начальничка,или сказал правду в лицо-вот месть и последовала... Військового оштрафували за пост у Facebook про поганий стан техніки в зоні ООС - Цензор.НЕТ 6657
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Пока у власти ОСОБЫ штрафовать и сажать за правду будут всех.
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"АГС, осуществляющий самовольные выстрелы во время зарядки"????????????? Військового оштрафували за пост у Facebook про поганий стан техніки в зоні ООС - Цензор.НЕТ 3231
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так за что судят -то...? за "раскрытие места нахождения" или реальное состояние техники "на передке"...? первое-и так известно, второе-известно но только в Генштабе...народ этого знать не должен-ведь добросовестно платит налоги... Військового оштрафували за пост у Facebook про поганий стан техніки в зоні ООС - Цензор.НЕТ 312 Військового оштрафували за пост у Facebook про поганий стан техніки в зоні ООС - Цензор.НЕТ 8825
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секретной информацией является правда о рошеновской псевдореформе в ЗСУ
а по факту - деградация и демотивация, наносящая урон обороноспособности Украини
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Он, или его командир рапорты наверх подавали? Или только в соцсетях можно?
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Идиот. За сепарами надо наблюдать,а не в Фейсбуке с телками переписываться. И не факт,что там телка была. А лошара все уже растрепал.
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тоже может быть... но больше все-же возмущает именно состояние техники и те, кто ее поставил на передовую, подвергая опасности жизнь солдат не в меньшей степени, чем глупость этого солдата.
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Та такая это глупость?! Молчать чтоли? А потом когда его грохнут кто ответит? Правильно сделал. Походу начальство все и так известно, но никто ничего не делал!
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ну не бабе же писать... (и по незашифрованному каналу связи с передовой), imho.
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Та хоть хуйлу чтоб до наших д***в дошло. Посмотри как задергались когда поняли что их бизнес могут тупо отжать, а потом еще травонуть новичком или плутонием. За такие вещи буду с гавном мешать власть без всяких попыток искать оправдания. Какой год война идет? Форма где? Форты на передке где? Тепловизоры на передке где? Они ментов одевают по последним тенденциям моды, а тот кто реально уже сегодня модет отдать жизнь сидит в яме с дерьмом и должен молчать?!
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Отчаянный крик. Сидя на передке в окопе зная что тебе вот, вот может быть жопа как-то уже не важно кому рассказываешь.
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Пощечина по военому параду. Оправдывайтесь у нас все части обеспечены. На фото еще ссср форма зашибись вообще.
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твое возмущение вызывает симпатию, но, боюсь, что-то ускользает от твоего взора и приводит к ложным выводам.
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Конечно,истерические вопли порохососов должны растрогать. Как искренне. И какой подлец этот зрадофил,рассказал что ему не чем и не из чего свою никчемную жизнь отдать за "великого офшорного мандарина",который организовывает патриотические парады за 36 млн$ и НИКТО НЕ ЦЕНИТ! Там же и "новая" бронетехника и "Богдана" и "супероружие",которое разорвет в клочья всех кацапов. Каков подлец! Надо заявку волонтерам дать на приборы ночного виденья и ремонт БМП и делов то. От же урод. Гройсман же доложил что армия получает до 200млрд.! А такие как он не ценят. И Полторак постоянно в проверках,уже все кровати застлены на "передке" по уставу! Что надо еще таким зрадофилам,подлецам и ничтожествам, раскрывающим очередную " военную тайну". Десятку таким!!!
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Нагородити героя-добровольця!!! Він молодець! Розповів про зрадну техніку!
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Не, ну чё... Рассказал левой тёлке про состав подразделения, про состояние техники...
Еще бы координаты дал, дебил конченый!

Наградить! Однозначно наградить! Власть сливает патриотов, ко-ко-ко!
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это как вы выразились д.......л на передовой и благодаря ему вы не лижите зад товарищу из мацквы . я так понимаю это то вас и бесит
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Я працюю в банку, звичайно, йдеться про велику мережу. І як працівники, ми маємо обмеження щодо постів у соцмережах у плані іміджу та репутації установи: не можна писати негатив, про конфіденційні речі взагалі мовчу. Таке вирішується на внутрішньому рівні.
А тут військовий розтріпав усім все. Скільки з нас кожен знає якісь деталі від військових ... і жоден притомний не думає цим ділитися, та ще й де ...
Мало дали. Нещасні 340 грн.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВоенного оштрафовали за пост в Facebook о плохом состоянии техники в зоне ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
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