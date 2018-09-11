 Военного оштрафовали за пост в Facebook о плохом состоянии техники в зоне ООС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление Дзержинского городского суда Донецкой области.
Подсудимый Ярослав Коваленко – командир отделения в/ч А1376. Он проходит службу в 58-й отдельной мотопехотной бригаде. Его бригада на окраинах Горловки Донецкой области, в 800 метрах от позиций боевиков.
Согласно постановлению суда, 22 августа Коваленко вел в сети Facebook переписку с пользовательницей по имени Галина Даниленко. Он рассказал ей о своем местонахождении и пожаловался на плохое состояние техники.
"Коваленко сообщил данному лицу, что на указанном блок-посту находятся три единицы БМП, из которых в рабочем состоянии только одна, у которой прицел в нерабочем состоянии, а также АГС, осуществляющий самовольные выстрелы во время зарядки. В указанной переписке он сообщил об отсутствии в подразделении приборов ночного видения и тепловизоров", – сказано в решении суда.
Личной перепиской Коваленко не ограничился и в тот же день обнародовал эту информацию в соцсети Facebook, указано в судебном постановлении.
Суд посчитал, что военный разгласил информацию, разглашающую положение и действия войск в районе проведения ООС.
Своим решением судья Немыш Н.В. приговорил Коваленко к штрафу в сумме 340 гривен.
Обвиняемый не явился на заседание, но предоставил суду письменное заявление, в котором полностью признал свою вину.
А если серьезно - почему оный вояка не копал в задницу своих непосредственных начальников относительно неоснащенности своего подразделения, а занимался трепом в Фейсбуке... Это уже стало правилом - с начальством никто ссориться не хочет, ведь недостающее оборудование всегда можно попросить купить волонтеров...
Все нужнается в ремонте, и техника, и мозги этого солдата.
А разведчики тогда на какой хер существуют? Ненужное подразделение?
Не, ну если каждій по Фейсбуках станет болтать, то станет ненужное.
А то что на фото, точно не в этом столетии сшили...
Оказывается, современная форма, слишком дорогое удовольствие, что бы солдаты на передке ее затаскивали...
Судя по всему, с вооружением та же картина: для передовой, сойдет и старый хлам?
Но в любом случае, в нормальной армии, солдат обеспечивают нормально.
А у нас - показуха в всем.
Как только официальные сообщения, то все солдаты на фото, в нормальной одежде, брониках, новеньких касках, у многих автоматы в "обвесе" с коллиматорами или тактической оптикой.
Неофициальная хроника - совковые шмотки, броники, каски, и обшарпанные автоматы...
новая форма - что бы как черт не выглядел, если траншеи копать в ней, то ей сразу же кранты придут, если новую форму выдавать каждую неделю, так любая страна разорица))
та ты и сам ее замахаешся стирать и сушить, поэтому очень быстро найдешь старый комплект и будешь в нем "жопу" протирать))
і розхитувати човен???
вони нам зовсім про інше байки розповідають.
По-моему полно смягчающих. Втык нужен командиру, который не обьяснил, что такие вещи нельзя постить, и тем генералам, которые играют жизнями украинских воинов,
держа их на передовой с такой техникой, в то время как прикупленные порошенкой части гарцуют и фоткаются с Однотуровым в модном прикиде на парадах.
следовало бы открыть дело на тех, кто технику в таком виде вывел на передовую - не исполнителей, а тех, кто выше и сознательно идет на такие игры с жизнями людей...
Не буду сам расспамливать свой пост - вам виднее, чем мне отсюда. И храни Бог Вас и всех украинских воинов.
Или он зафейсбучил точное расположение джавелинов?!
Театр абсурда! А апофеозом выступил наш "прекрасный" суд...
а по факту - деградация и демотивация, наносящая урон обороноспособности Украини
Еще бы координаты дал, дебил конченый!
Наградить! Однозначно наградить! Власть сливает патриотов, ко-ко-ко!
А тут військовий розтріпав усім все. Скільки з нас кожен знає якісь деталі від військових ... і жоден притомний не думає цим ділитися, та ще й де ...
Мало дали. Нещасні 340 грн.