 Группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье "хулиганство", - Нацполиция о рейдерах на ферме в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В сообщении отмечается: "Информация о происшествии в поселке Занки Змиевского района поступила оператору службы "102" сегодня в 13:25. Предварительно установлено, что группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора, где столкнулась с жителями райцентра.

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Во время драки, в которой приняли участие несколько десятков человек, было применено травматическое оружие и газовый баллончик. В результате пострадали четыре человека - трое мужчин и работник районной полиции.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие, ранив семь человек.







