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Все про:Нацполиция (8132) рейдерство (753) Харьковщина (1175) фермер (64)

 Группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье "хулиганство", - Нацполиция о рейдерах на ферме в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Полиция Харьковской области обнародовала свою версию прошедшего в селе Занки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В сообщении отмечается: "Информация о происшествии в поселке Занки Змиевского района поступила оператору службы "102" сегодня в 13:25. Предварительно установлено, что группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора, где столкнулась с жителями райцентра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Шакалы", - кадры противостояния активистов "Национального корпуса" рейдерам, пытавшимся захватить фермерское хозяйство на Харьковщине. ВИДЕО

Во время драки, в которой приняли участие несколько десятков человек, было применено травматическое оружие и газовый баллончик. В результате пострадали четыре человека - трое мужчин и работник районной полиции.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие, ранив семь человек.

Группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье хулиганство, - Нацполиция о рейдерах на ферме в Харьковской области 01
Группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье хулиганство, - Нацполиция о рейдерах на ферме в Харьковской области 02
Группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье хулиганство, - Нацполиция о рейдерах на ферме в Харьковской области 03
Группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье хулиганство, - Нацполиция о рейдерах на ферме в Харьковской области 04

Источник: https://censor.net.ua/p3085707
 
 
 Топ комментарии
 
Напад зі зброєю на підприємство - це хуліганство ???? Ну а якщо Авакову бейсбольною бітою по морді в'їхати, то це як назвати ? Товариські обійми ?????
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дрессированная полиция, рошеновское ворьё выдрессировало полицию только на защиту фабрик и магазинов Рошен и маетков Порошенко и его подельников воров
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В стране бардак полный. Законы УЖАСАЮЩЕ не соответствуют криминогенной и военной ситуации в Украине, а наши депутаты -рептилоиды на Мальдивах отдыхают, на каникулах через месяц. Ни одного нормального закона не приняли. Гнать их драной метлой и не просто гнать, а в тюрьму сажать, потому что бандюган на бандюгане в Раде сидит и бандюганом поганяет.Буду голосовать на выборах только за того, кто этих бандюков посадит. За Гриценка.
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в стране не бардак ,а полный пиzdец,но меня,как естествоиспытателя удивляет один факт,что иммиграция отсюда идет миллионами в год,а не десятками миллионов в год,все такие не все хлюпиками оказались,многие еще бодаются в этой враждебной человеку среде
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Ви ж і занесли ту банду на руках у владні кібінети, а пересадить їх тільки варовка. Більше ніхто не здатен на це.
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Если не будет достойного кандидата, то буду голосовать эа Вону!
Не так за неё, как против Торта!
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КАК ОКАЗАЛОСЬ У НАС В ПОЛИТИКУМЕ
один мужик и тот в юбке.
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Вот интересно, как Гриценко всех пересажает в спайке с холуём Медведчука и Дрыща Балогой?
По-моему это нонсенс. Это попахивает новым Дрыщём-лгуном.
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Да отменяйте этот пережиток совка "хулиганство" в уголовном кодексе - а то при необходимости за хулиганство можно выдать как разбой, так и самозащиту...
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дрессированная полиция, рошеновское ворьё выдрессировало полицию только на защиту фабрик и магазинов Рошен и маетков Порошенко и его подельников воров
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народу треба пробудитись, дуже міцний сон ((
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А может народ решил самоуничтожиться? Никто не в силе остановить народ, который хочет вымереть. Это его выбор.
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народ бы может и решил самоуничтожиться,но это слово какое то сложно оказалось "само уничто жить ся",так что не нужно тут выеживаться,за такое народ морду набить может
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Народ набил морду уже рошеновскому ворью?
За поднятие в несколько раз коммунальные услуги и цены?
За За то что рошеновская банда опустила гривну в 4 раза, а значит и опускание тем самым всего народа в нищету?
За то что Рошен вынудил миллионы покидать страну в поисках заработка для выживания?
За то что Рошен подписал минскую капитуляцию пуйлу?
За то что кинул в котлы на уничтожение рашистами тысячи добровольцев?
итд...
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ну ты как маленький когда народ не может набить морду,а это оже часто бывает,почти всегда,он затаивается и выжидает,а потом прощает,ведь все таки православный люд,а кто православным может помочь я тебя спрашиваю?Только польские католики решились,а вот английские протестанты не рискуют,живут мифами про диких людейс,которые им лужайку обосцуть,не все так просто,ситуация не ординарная
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100% - ніщо не здатне зупинити природній відбір еволюції .
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Та видели мы уже на видео ухмылку местного полицейского, представляю, что они там нараследуют!
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Якщо "рейдерів-тітуханів" сьогодні не відпустять, то завтра в райвідділках поліції половини штату на службі не буде!
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Хулиганство... Вот же суки! Уже начали отмазывать.
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Напад зі зброєю на підприємство - це хуліганство ???? Ну а якщо Авакову бейсбольною бітою по морді в'їхати, то це як назвати ? Товариські обійми ?????
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Очень удобная для мусоров статья - не зря ее сохраняют еще с советских времен... Например, за данное нападение с оружием на предприятие и за выстрел в воздух для отпугивания нападавших - одинаково ч .4 ст. 296 УКУ....
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При непоганих адвокатах, можна як: приведення людини в свідомість.
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петрушки смешались с мусорюшками так, что стали неизвестными.
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Рейдерство сейчас в селах везде. Особенно во время урожая.
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Ти на Махна не наїжджай, він захищав трудовий люд.
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я понимаю,для тебя святой человек был,помогал большевикам воевать с армией УНР и даже выбил украинскую армию из Екатеринослава,в 1919 года на 2-м районном съезде Советов Гуляйпольского района Махно заявил:

Если товарищи большевики идут из Великороссии на Украину помочь нам в тяжёлой борьбе с контрреволюцией, мы должны сказать им: «Добро пожаловать, дорогие друзья!». Если они идут сюда с целью монополизировать Украину, мы скажем им: «Руки прочь!»

книжки усякие вумные тебе читать лень,Мхно за трудовый народ и усе тут,так хтось сказав
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Не , сильно дешево , за смерти на фронте , на Майдане . Очень дешево . Там не отставка должна быть .
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Валите их это " рюкзаковы ".
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Тебе я еще не то отвечу . Чмо фельзеперстовое . А споймаю яйца оторву , курве продажной .
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Ніатвєтіш. Ти мав нещастя потрапити до чорного списку і патаму сидітимеш в спамі. Бггг.
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От ты дурак . Споймаю суку. .
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Я тебя просто так землю жрать заставлю , урод .
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"група нєізвєстних"... Мусора краще замовників цю групу знають. Добикуєтесь, уроди.
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сейчас туда Нацгвардия подъедет и наведет порядок.
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Ну вот. Уже крыша позвонила Рюкзакову и дело замнут. Выплатят штраф 51 гривну и дальше гуляй. Тоесть если к кому то в дом залезет группа бандюков с оружием и отожмет у хозяина хату ето будет квалифицироваться как хулиганство? Хотя если у нас террористы получают год условно. Украина самая либеральная страна в мире. Правда то что осталось от Украины в следствие либеральности.
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зачем замнут, можно хозяина и граждан припутать и на бабло развести
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Вставай Украина!
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Группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор :
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А если бы хозяин тоже взял ружье и прихлопнул пару-тройку нападавших ему бы тоже хулиганство пришили? Твари соевые . Надеюсь ето последний ваш год у власти.
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Идиоты, приравняйте рейдерский захват к тероризму ибо по своей сути так оно и есть. Если произойдет захват атомной станции то ,что это будет?
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Жаль что в уголовном кодексе нет статьи "невинная шалость", можно было бы смело инкриминировать её этим шалунам... Хотя хулиганка, тоже нормуль... Страна не пуганных идиотов!
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"Лихие 90-е" - это просто детские страшилки по сравнению с тем к чему нас ведут будкостроители сегодня
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Совок разрушили, двадцать семь лет украинцам через разные пректы навязывают европейский мир, а это результаты европейского мира в Украине.
Лучше совка пока ничего лучшего не придумали.
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Не путай европейский мир с барыжным миром, который как раз все 27 лет нам навязывают посредством кравчука, кучмы, юща, януковича и пороха.
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Банду геть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! банду за грати!!!!!!!!! Признан эксремизмом Призывающим к свержению власти!
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Это все не удивляет. Года полтора назад в Кировоградщине злоумышленники обманом отобрали землю у крестьян через подкупленных нотариусов оформляя фиктивные сделки дарения, а судьи все это узаконивали своими решениями. Когда атошники попытались заступиться , то их Луценко закинул в в Мариупольский СИЗО, а нотариусы и судьи продолжают спокойненько работать.

Коррупция рулит, ну еще бы при такой "крыше" как МВД, Прокуратура, суд оно не удивительно....
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Якщо це хулоіганство - то безграмотний плокулол і головний мусор країни повинні бути як мінімум звільнені!
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часть мозга, у нашей власти, отвечающая за мораль и совесть, кастрирована.
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Вся беда в том что украинец не понимает что такое частная собственность и как её защитить,только не рассказывайте за свою хрущёвку,которую вы можете защитить.А кто имеет собственность (чинуши -олигархи),то могут потерять её .потому, что многие украинцы не имеют такой собственности Группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье "хулиганство", - Нацполиция о рейдерах на ферме в Харьковской области - Цензор.НЕТ 6227
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рыба гниет с головы.
каков ПОП таков и приход.
если власть позволяет точно так же вести себя с народом.
то по ее примеру поступают и склонные к хамству и без пределу гопота. яркий тому пример т
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МВД сняло с розыска экс-нардепа Кацубу и бывшего банкира Курченко Группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье "хулиганство", - Нацполиция о рейдерах на ферме в Харьковской области - Цензор.НЕТ 5825
"Экс-депутат от "Партии регионов" Сергей Кацуба, причастный к делу так называемых "вышек Бойко", а также экс-председатель правления "Брокбизнесбанка" Сергея Курченко Александр Дынник сняты с розыска.
Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Insider, передает БизнесЦензор.



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сколько раз это запостишь со своей методички...?)))
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Вооруженный грабеж, нанесение телесных, нападение на сотрудника при исполнении с применением оружия.....и злодеям вменяют "бакланку"????
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>трое мужчин и работник районной полиции.

Работник полиции на чьей стороне был?
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Интересно Аваков останется если Юля,вообще интересно что вся примазанная бригада ловко перебирается от одного выбранного .к другому выбранному Президенту и всё так безболезненно,страдают только при революциях когда не успели примкнуть и вовремя повесить у себя портрет очередного Президента Группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье "хулиганство", - Нацполиция о рейдерах на ферме в Харьковской области - Цензор.НЕТ 1023
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Если в стране никого не садят за коррупцию,то здесь видно что бригада готова уже безболезненно перейти в другое параллель от народной параллели Группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье "хулиганство", - Нацполиция о рейдерах на ферме в Харьковской области - Цензор.НЕТ 1174
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГруппа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье "хулиганство", - Нацполиция о рейдерах на ферме в Харьковской области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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