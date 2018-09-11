 Группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье "хулиганство", - Нацполиция о рейдерах на ферме в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.
В сообщении отмечается: "Информация о происшествии в поселке Занки Змиевского района поступила оператору службы "102" сегодня в 13:25. Предварительно установлено, что группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора, где столкнулась с жителями райцентра.
Во время драки, в которой приняли участие несколько десятков человек, было применено травматическое оружие и газовый баллончик. В результате пострадали четыре человека - трое мужчин и работник районной полиции.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие, ранив семь человек.
Не так за неё, как против Торта!
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КАК ОКАЗАЛОСЬ У НАС В ПОЛИТИКУМЕ
один мужик и тот в юбке.
По-моему это нонсенс. Это попахивает новым Дрыщём-лгуном.
За поднятие в несколько раз коммунальные услуги и цены?
За За то что рошеновская банда опустила гривну в 4 раза, а значит и опускание тем самым всего народа в нищету?
За то что Рошен вынудил миллионы покидать страну в поисках заработка для выживания?
За то что Рошен подписал минскую капитуляцию пуйлу?
За то что кинул в котлы на уничтожение рашистами тысячи добровольцев?
итд...
Если товарищи большевики идут из Великороссии на Украину помочь нам в тяжёлой борьбе с контрреволюцией, мы должны сказать им: «Добро пожаловать, дорогие друзья!». Если они идут сюда с целью монополизировать Украину, мы скажем им: «Руки прочь!»
книжки усякие вумные тебе читать лень,Мхно за трудовый народ и усе тут,так хтось сказав
Лучше совка пока ничего лучшего не придумали.
Коррупция рулит, ну еще бы при такой "крыше" как МВД, Прокуратура, суд оно не удивительно....
каков ПОП таков и приход.
если власть позволяет точно так же вести себя с народом.
то по ее примеру поступают и склонные к хамству и без пределу гопота. яркий тому пример т
"Экс-депутат от "Партии регионов" Сергей Кацуба, причастный к делу так называемых "вышек Бойко", а также экс-председатель правления "Брокбизнесбанка" Сергея Курченко Александр Дынник сняты с розыска.
Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Insider, передает БизнесЦензор.
Работник полиции на чьей стороне был?