 В США вспоминают жертв атаки на Всемирный торговый центр: среди них были 12 украинцев. ФОТОрепортаж

Постоянное представительство Украины в ООН чтит память погибших во время атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года.

Об этом ведомство написало в своем аккаунте в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в знак солидарности с американским народом мы чтим память жертв ужасных атак 11 сентября. Среди погибших было как минимум 12 украинцев", – гласит сообщение.

Сегодня в США вспоминают о жертвах атаки террористов на Всемирный торговый центр.

На территории национального мемориала и музея 11 сентября в Нью-Йорке прошла церемония в память о жертвах нападения. На ней присутствовали родственники погибших, выжившие в результате теракта, а также участники спасательной операции.

Фото Reuters

Фото Reuters

Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания присутствовали на церемонии в Пенсильвании, где разбился рейс 93, контроль над которым пытались перехватить экипаж и пассажиры.

Фото Reuters

Фото Reuters

На здании Пентагона в память о событиях 11 сентября вывесили американский флаг.

Напомним, 11 сентября 2001 года боевики группы "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских лайнера, два из них они направили на башни Всемирного торгового центра. Погибли 2977 человек.