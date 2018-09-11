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Все про:Аль-Каида (58) США (14145) терроризм (17930) Трамп (2048)

 В США вспоминают жертв атаки на Всемирный торговый центр: среди них были 12 украинцев. ФОТОрепортаж

По всей стране проходят траурные мероприятия.

Постоянное представительство Украины в ООН чтит память погибших во время атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года.

Об этом ведомство написало в своем аккаунте в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

В США вспоминают жертв атаки на Всемирный торговый центр: среди них были 12 украинцев 01

"Сегодня в знак солидарности с американским народом мы чтим память жертв ужасных атак 11 сентября. Среди погибших было как минимум 12 украинцев", – гласит сообщение.

Сегодня в США вспоминают о жертвах атаки террористов на Всемирный торговый центр.

На территории национального мемориала и музея 11 сентября в Нью-Йорке прошла церемония в память о жертвах нападения. На ней присутствовали родственники погибших, выжившие в результате теракта, а также участники спасательной операции.

В США вспоминают жертв атаки на Всемирный торговый центр: среди них были 12 украинцев 02

Фото Reuters

В США вспоминают жертв атаки на Всемирный торговый центр: среди них были 12 украинцев 03

Фото Reuters

В США вспоминают жертв атаки на Всемирный торговый центр: среди них были 12 украинцев 04

Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания присутствовали на церемонии в Пенсильвании, где разбился рейс 93, контроль над которым пытались перехватить экипаж и пассажиры.

В США вспоминают жертв атаки на Всемирный торговый центр: среди них были 12 украинцев 05

Фото Reuters

В США вспоминают жертв атаки на Всемирный торговый центр: среди них были 12 украинцев 06

Фото Reuters

На здании Пентагона в память о событиях 11 сентября вывесили американский флаг.

Напомним, 11 сентября 2001 года боевики группы "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских лайнера, два из них они направили на башни Всемирного торгового центра. Погибли 2977 человек.

Источник: https://censor.net.ua/p3085703
 
 
 Топ комментарии
 
Коли дізналась, аж не вірилось, що подібне можливе..
R.I.P.
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Нет. Индульгенцию получил кернес. голубан, штепа, шуфрич, труханов, добкин, медведчук. портнов, льовочкин, ахметов, колесников,

А такие как Ананьев и адвокаты Небесной Сотни мешают жить порядочным людям, их надо уничтожить
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*
Перед глазами... Дорога... Во вторник...
Дым над Манхеттеном из Близнеца...
Через минуты ударят повторно...
Чувство начала войны... и конца...

Сто этажей... Обречённые - тридцать.
От неизбежного там не уйти.
Десять минут - позвонить и проститься,
голос услышать, и может, простить...

Пламя бушует уже под ногами -
плавятся стены, секунды, мосты;
выбиты окна и в ад - через пламя -
вниз... чтобы выжить.... хоть как-то спастись...

Перед глазами... оборванной плёнкой:
взялись за руки, бросаются вниз -
пару секунд над Нью-Йорком полёта,
пару секунд... и закончится жизнь...

Вздрогнет планета, за всем наблюдая, -
не Голливуд, а прямой репортаж:
карточным домиком рушатся, тают,
всех погребая.... этаж на этаж...
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Коли дізналась, аж не вірилось, що подібне можливе..
R.I.P.
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_Очень интересно совпал этот теракт акт нападения на США с приходом к власти путлера, с ростом цен на нефть и газ, и пролившимся на рашку водопадом денег и возросшей резко агрессивностью людоедского режима... А после ещё и диверсия на нефтяной вышке в Мексиканском заливе. Но нет... что вы! Разве нелюди чекисты способны на такие злодеяния? Нет никаких оснований подозревать, что способны... ведь так?
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С вероятностью 99,9% за этим всем стоит паРаша.....ну не могли погонщики верблюдов сами до такого додуматься...,
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Про операцию Циклон слышали? поставка вооружения афганским моджахедам это. С этого и вышла Аль-Каида.. А они разделяют Джихад. Надеюсь знаете что это такое... Организация и исполнение дело рук Аль-Каиды.
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как бы Аль-Каида уже давно сообщила что 9/11 их рук дело? Хотите сказать что Путин финансирует Аль-Каиду. Так она была создана еще в 80-х годах в Афгане.
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_А ещё вот в Сирии игиловцев бомбят - якобы - рашисты, а теракты, за которые игиловцы говорят, что это якобы они устроили, происходят в Европе... Не наводит на размышления, не? Впрочем, если не наводит, то и не напрягайтесь: это не ваше.
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Как чтят в Украине память о Небесной Сотне

В США вспоминают жертв атаки на Всемирный торговый центр: среди них были 12 украинцев - Цензор.НЕТ 1015
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А адвокат маселко ...что длжен был получить индульгенцию на нарушение Закона..в связи стем что стал адвокатом семей Небесной сотни..??
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Нет. Индульгенцию получил кернес. голубан, штепа, шуфрич, труханов, добкин, медведчук. портнов, льовочкин, ахметов, колесников,

А такие как Ананьев и адвокаты Небесной Сотни мешают жить порядочным людям, их надо уничтожить
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Закон один для всех...и для адвокатов Небесной стони..и для Ананьтева..и для шуфречей с добкиным..и прочими мертветчуками...
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Ми йдемо в Європу. А совок часів Сраліна здох. О, є Північна Корея. Можеш емігрувати.
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Это конечно было и остаётся трагедия........
У хороших знакомых моих родителей дочь как раз была в это время в Нью-Йорке......пару дней не было от неё сообщений. Помню ее родители тогда очень переживали и мои родители их тогда подбадривали чем могли......, но обошлось: она (дочь) с другом были в гостях за много км.......
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ВТЦ взорвалі кацапи. А решта, звісно, монтаж. Так, прикацаплений дурнику?
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*
Перед глазами... Дорога... Во вторник...
Дым над Манхеттеном из Близнеца...
Через минуты ударят повторно...
Чувство начала войны... и конца...

Сто этажей... Обречённые - тридцать.
От неизбежного там не уйти.
Десять минут - позвонить и проститься,
голос услышать, и может, простить...

Пламя бушует уже под ногами -
плавятся стены, секунды, мосты;
выбиты окна и в ад - через пламя -
вниз... чтобы выжить.... хоть как-то спастись...

Перед глазами... оборванной плёнкой:
взялись за руки, бросаются вниз -
пару секунд над Нью-Йорком полёта,
пару секунд... и закончится жизнь...

Вздрогнет планета, за всем наблюдая, -
не Голливуд, а прямой репортаж:
карточным домиком рушатся, тают,
всех погребая.... этаж на этаж...
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вся наша фирма стояла перед телевозором и наблюдала все в прямом ефире.
не то, что не шевелились, а кажется и не дышали...
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_Зачем? Кому нужно? Посмотри какими были цены на нефть до того, и после. Для справки - большая часть доходов бюджета мордора - это доходы от продажи нефти и газа. Можешь удостовериться, ознакомившись со структурой бюджета людоедов на офф. сайте мордора.
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в первые секунды-минуты ужаса невозможно проанализировать все экономические, политические и прочие причины
в первые секунды просто шок и ужас - мои ощущения были такими
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Да, разумеется. Но после-то начинаешь думать что к чему.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомВ США вспоминают жертв атаки на Всемирный торговый центр: среди них были 12 украинцев. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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