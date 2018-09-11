 В США вспоминают жертв атаки на Всемирный торговый центр: среди них были 12 украинцев. ФОТОрепортаж

Постоянное представительство Украины в ООН чтит память погибших во время атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года.
Об этом ведомство написало в своем аккаунте в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в знак солидарности с американским народом мы чтим память жертв ужасных атак 11 сентября. Среди погибших было как минимум 12 украинцев", – гласит сообщение.
Сегодня в США вспоминают о жертвах атаки террористов на Всемирный торговый центр.
На территории национального мемориала и музея 11 сентября в Нью-Йорке прошла церемония в память о жертвах нападения. На ней присутствовали родственники погибших, выжившие в результате теракта, а также участники спасательной операции.
Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания присутствовали на церемонии в Пенсильвании, где разбился рейс 93, контроль над которым пытались перехватить экипаж и пассажиры.
Фото Reuters
Фото Reuters
На здании Пентагона в память о событиях 11 сентября вывесили американский флаг.
Напомним, 11 сентября 2001 года боевики группы "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских лайнера, два из них они направили на башни Всемирного торгового центра. Погибли 2977 человек.
R.I.P.
терактакт нападения на США с приходом к власти путлера, с ростом цен на нефть и газ, и пролившимся на рашку водопадом денег и возросшей резко агрессивностью людоедского режима... А после ещё и диверсия на нефтяной вышке в Мексиканском заливе. Но нет... что вы! Разве нелюди чекисты способны на такие злодеяния? Нет никаких оснований подозревать, что способны... ведь так?
А такие как Ананьев и адвокаты Небесной Сотни мешают жить порядочным людям, их надо уничтожить
У хороших знакомых моих родителей дочь как раз была в это время в Нью-Йорке......пару дней не было от неё сообщений. Помню ее родители тогда очень переживали и мои родители их тогда подбадривали чем могли......, но обошлось: она (дочь) с другом были в гостях за много км.......
Перед глазами... Дорога... Во вторник...
Дым над Манхеттеном из Близнеца...
Через минуты ударят повторно...
Чувство начала войны... и конца...
Сто этажей... Обречённые - тридцать.
От неизбежного там не уйти.
Десять минут - позвонить и проститься,
голос услышать, и может, простить...
Пламя бушует уже под ногами -
плавятся стены, секунды, мосты;
выбиты окна и в ад - через пламя -
вниз... чтобы выжить.... хоть как-то спастись...
Перед глазами... оборванной плёнкой:
взялись за руки, бросаются вниз -
пару секунд над Нью-Йорком полёта,
пару секунд... и закончится жизнь...
Вздрогнет планета, за всем наблюдая, -
не Голливуд, а прямой репортаж:
карточным домиком рушатся, тают,
всех погребая.... этаж на этаж...
не то, что не шевелились, а кажется и не дышали...
в первые секунды просто шок и ужас - мои ощущения были такими