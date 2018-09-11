 Выразил послу благодарность за поддержку автокефалии, - Порошенко провел встречу с представителем США по религиозной свободе Браунбеком. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Глава государства подчеркнул, что религиозная свобода является неотъемлемой частью нашей украинской идентичности. "Мы гордимся, что имеем достойное состоянии религиозной свободы в Украине, которое гарантируется Конституцией Украины и Законом Украины о свободе совести и религиозных организациях, а также традиционно высоким уровнем толерантности, которая царит в украинском обществе", - отметил Петр Порошенко.
Президент Порошенко ознакомил Посла Браунбека с шагами, которые осуществляются на пути создания Украинской Автокефальной Православной Церкви. Президент поблагодарил американскую сторону за активную поддержку Украины в этом процессе.
Президент привлек внимание Посла в многочисленных свидетельств ужасных нарушений прав и свобод человека, в частности религиозной свободы, на оккупированных Россией украинских территориях. Собеседники подчеркнули необходимость жесткого ответа на системные преследования в оккупированном Донбассе и Крыму украинских верующих Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Греко-Католической Церкви, представителей других вероисповеданий.
В свою очередь, посол Браунбек заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую Украинскую автокефальную Православную Церковь".
Гнап рассказал, как объединились Тимошенко, Ляшко и ТягнибокЖурналист Дмитрий Гнап рассказал, что фракции лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, главы «Радикальной партии» Олега Ляшко и «Свободы» Олега Тягнибока голосовали за передачу украинских месторождений газа в собственность российскому олигарху Павлу Фуксу.Об этом сообщает МИР со ссылкой на страницу Дмитрия Гнапа в Facebook.«Вот почему я называю нынешнюю политическую элиту: межпартийным объединением «К корыту!» - написал он.Журналист отметил, что деления на власть и оппозицию происходит у них только на экранах телевизора, а когда дело доходит до государственных краж - они объединяются.Дмитрий Гнап добавил, что за решение отдать российскому олигарху Павлу Фурсу во владение десяти газовых месторождений проголосовали почти все народные депутаты из фракции Юлии Тимошенко, Олега Ляшко и Олега Тягнибока.
«Фракция «БПП» голосовала почти в полном составе», - отметил журналист.https://antikor.com.ua/articles/258308-gnap_rasskazal_kak_objedinilisj_timoshenko_ljashko_i_tjagnibok
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як на опудалі сидить той піджак...