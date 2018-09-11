 Выразил послу благодарность за поддержку автокефалии, - Порошенко провел встречу с представителем США по религиозной свободе Браунбеком. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава государства подчеркнул, что религиозная свобода является неотъемлемой частью нашей украинской идентичности. "Мы гордимся, что имеем достойное состоянии религиозной свободы в Украине, которое гарантируется Конституцией Украины и Законом Украины о свободе совести и религиозных организациях, а также традиционно высоким уровнем толерантности, которая царит в украинском обществе", - отметил Петр Порошенко.

Президент Порошенко ознакомил Посла Браунбека с шагами, которые осуществляются на пути создания Украинской Автокефальной Православной Церкви. Президент поблагодарил американскую сторону за активную поддержку Украины в этом процессе.

Президент привлек внимание Посла в многочисленных свидетельств ужасных нарушений прав и свобод человека, в частности религиозной свободы, на оккупированных Россией украинских территориях. Собеседники подчеркнули необходимость жесткого ответа на системные преследования в оккупированном Донбассе и Крыму украинских верующих Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Греко-Католической Церкви, представителей других вероисповеданий.

В свою очередь, посол Браунбек заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую Украинскую автокефальную Православную Церковь".

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