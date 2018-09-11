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Все про:Порошенко (15381) религия (681) США (14145) автокефалия (108)

 Выразил послу благодарность за поддержку автокефалии, - Порошенко провел встречу с представителем США по религиозной свободе Браунбеком. ФОТО

Президент Петр Порошенко принял Посла Соединенных Штатов Америки по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэля Браунбека, который находится в Украине с рабочим визитом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Глава государства подчеркнул, что религиозная свобода является неотъемлемой частью нашей украинской идентичности. "Мы гордимся, что имеем достойное состоянии религиозной свободы в Украине, которое гарантируется Конституцией Украины и Законом Украины о свободе совести и религиозных организациях, а также традиционно высоким уровнем толерантности, которая царит в украинском обществе", - отметил Петр Порошенко.

Президент Порошенко ознакомил Посла Браунбека с шагами, которые осуществляются на пути создания Украинской Автокефальной Православной Церкви. Президент поблагодарил американскую сторону за активную поддержку Украины в этом процессе.

Президент привлек внимание Посла в многочисленных свидетельств ужасных нарушений прав и свобод человека, в частности религиозной свободы, на оккупированных Россией украинских территориях. Собеседники подчеркнули необходимость жесткого ответа на системные преследования в оккупированном Донбассе и Крыму украинских верующих Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Греко-Католической Церкви, представителей других вероисповеданий.

В свою очередь, посол Браунбек заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую Украинскую автокефальную Православную Церковь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США по вопросам религии посетит Украину

Выразил послу благодарность за поддержку автокефалии, - Порошенко провел встречу с представителем США по религиозной свободе Браунбеком 01

Источник: https://censor.net.ua/p3085701
 
   
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Чем ниже курс доллара в Украине, тем беднее население. Давайте все вместе вспомним доллар по 5 грн? Давайте вспомним ту глобальную безработицу, когда ни денег ни работы? Давайте вспомним те зарплаты по 35 - 50 грн в месяц, при чем 2 - 3 годичными задержками? Давайте вспомним как люди в селах садили самосад из за неспособности купить сигареты, как молодежь собирала по 5 копеек на дискотеках для того чтобы купить спиртного, как месяцами собирали на курточку или кроссовки? Давайте вспомним как нас кидали на зарплатах предприниматели, не считая украинцев за людей? Давайте вспомним наших родителей, которые оплачивали наше обучение не деньгами, а товарами, как мы "по сути детьми" разгружали вагоны чтобы прожить будучи студентом. Давайте вспомним те прекрасные времена, когда доллар был по 5 грн?
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когда все это было, доллара не было), были рубли, купоны и купоно-карбованцы, когда ввели гривну бакс был по 2))) и пошел экономический рост при Рыжем...так что заслуг петра тут=0))))
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...Гнап рассказал, как объединились Тимошенко, Ляшко и ТягнибокВыразил послу благодарность за поддержку автокефалии, - Порошенко провел встречу с представителем США по религиозной свободе Браунбеком - Цензор.НЕТ 4047
Гнап рассказал, как объединились Тимошенко, Ляшко и ТягнибокЖурналист Дмитрий Гнап рассказал, что фракции лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, главы «Радикальной партии» Олега Ляшко и «Свободы» Олега Тягнибока голосовали за передачу украинских месторождений газа в собственность российскому олигарху Павлу Фуксу.Об этом сообщает МИР со ссылкой на страницу Дмитрия Гнапа в Facebook.«Вот почему я называю нынешнюю политическую элиту: межпартийным объединением «К корыту!» - написал он.Журналист отметил, что деления на власть и оппозицию происходит у них только на экранах телевизора, а когда дело доходит до государственных краж - они объединяются.Дмитрий Гнап добавил, что за решение отдать российскому олигарху Павлу Фурсу во владение десяти газовых месторождений проголосовали почти все народные депутаты из фракции Юлии Тимошенко, Олега Ляшко и Олега Тягнибока.
«Фракция «БПП» голосовала почти в полном составе», - отметил журналист.https://antikor.com.ua/articles/258308-gnap_rasskazal_kak_objedinilisj_timoshenko_ljashko_i_tjagnibok
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та хто ж йому костюми шиє?
як на опудалі сидить той піджак...
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Давай, клоун. Размахивай безвизом и автокефалией. Больше за 4 года похвалиться нечем. Главный показатель твоего правления - миллионы людей, которых ты вытолкал за границу на заработки.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВыразил послу благодарность за поддержку автокефалии, - Порошенко провел встречу с представителем США по религиозной свободе Браунбеком. ФОТО
 
 
 
 
 
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